Estados Unidos recupera a una pieza clave para enfrentar a Portugal en medio de bajas sensibles

Chris Richards confirma su disponibilidad para jugar ante Portugal tras superar una lesión en la rodilla, clave para la defensa de Estados Unidos (Daniel Dunn-Imagn Images)

Chris Richards, defensor central de la Selección de Estados Unidos, confirmó su disponibilidad para jugar el martes ante Portugal tras superar molestias en la rodilla, según declaraciones recogidas por The Athletic.

Richards se perdió la derrota 5-2 frente a Bélgica el pasado sábado debido a una “mala entrada” sufrida en su último partido con el Crystal Palace, lo que le provocó dolor en la rodilla al incorporarse a la concentración nacional.

Tras varios días de entrenamiento individual, afirmó sentirse recuperado y remarcó: “estoy disponible mañana”, despejando así las dudas sobre su estado físico.

La presencia de Richards es vista como “crítica”, según el técnico Mauricio Pochettino, quien había expresado incertidumbre respecto a su participación a raíz de la escasez de centrales en la plantilla.

Pochettino destacó la importancia del defensor para la solidez del equipo, especialmente tras el revés sufrido ante Bélgica, donde la defensa estadounidense quedó expuesta y fue superada con facilidad por el ataque rival.

La recuperación de Chris Richards ofrece tranquilidad a la selección estadounidense luego de su ausencia en la derrota 5-2 frente a Bélgica (Robert Edwards-Imagn Images)

El entrenador argentino enfatizó que, ante la proximidad de la Copa del Mundo y la calidad de los rivales en la ventana internacional, contar con jugadores experimentados y en plenitud física es fundamental para las aspiraciones del equipo.

La noticia positiva de la recuperación de Richards contrasta con la baja de Johnny Cardoso, quien debe regresar al Atlético de Madrid tras experimentar molestias en la pierna.

Cardoso disputó 45 minutos contra Bélgica antes de ser sustituido, y según explicó Pochettino, el mediocampista llegó desde España con dolencias que no lograron ser superadas durante la semana de entrenamientos.

El cuerpo técnico, en coordinación con el club madrileño, acordó su baja definitiva tras constatar que los síntomas persistían, priorizando así la recuperación del jugador en un contexto de calendario exigente tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Johnny Cardoso no podrá estar presente en el amistoso de Estados Unidos ante Portugal (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Richards, de 26 años, ha consolidado su lugar como referente defensivo del conjunto nacional. Fue elegido Jugador del Año 2025 de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y acumula 36 partidos esta temporada con el Crystal Palace, incluyendo 26 en la Premier League y 7 en la UEFA Conference League.

Su regularidad en el fútbol inglés y la experiencia adquirida en competiciones europeas han elevado su perfil dentro del seleccionado.

Cabe recordar que Richards no pudo disputar el Mundial de Catar 2022 debido a una lesión en el muslo y también se perdió la ventana internacional de noviembre por problemas en el gemelo, pero bajo el mando de Pochettino ha sido titular en todos los partidos de la Copa Oro y ha participado en los amistosos de septiembre y octubre.

La ausencia inicial de Richards frente a Bélgica obligó a Estados Unidos a modificar su esquema táctico. Ante la falta de centrales puros, el cuerpo técnico optó por una formación tradicional 4-3-2-1, ubicando al mediocampista Tanner Tessmann como parte de la línea defensiva.

Esta decisión buscó compensar la ausencia de especialistas en el puesto, aunque el resultado evidenció las limitaciones de improvisar en una zona clave ante rivales de alto nivel.

El revés ante Bélgica dejó en claro la necesidad de recuperar a los jugadores habituales en la zaga para fortalecer la estructura defensiva y evitar repetir errores en la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Mauricio Pochettino considera crítica la presencia de Richards por la escasez de defensores centrales en la plantilla nacional (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Estados Unidos recupera una pieza clave para el amistoso ante Portugal

El regreso de Chris Richards para el partido contra Portugal representa una inyección de confianza para el equipo de Pochettino.

La selección buscará reencontrar el equilibrio defensivo perdido ante Bélgica y afianzar su preparación de cara a los compromisos internacionales que definirán la lista final para el Mundial.

El cuerpo técnico también evaluará nuevas alternativas en el mediocampo tras la baja de Cardoso, considerando variantes tácticas y opciones de recambio para afrontar el desafío que implica enfrentar a un seleccionado europeo de jerarquía.

En este escenario, la prioridad será minimizar los riesgos físicos y consolidar un once competitivo, capaz de responder a la exigencia de los próximos partidos.

El plantel estadounidense continúa con los entrenamientos en busca de ajustar detalles y dejar atrás los contratiempos físicos, en un contexto donde la salud y la regularidad de sus principales figuras serán determinantes para las aspiraciones mundialistas.