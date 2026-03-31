Piqué reveló que creó la Kings League por sus hijos: “La nueva generación ama el fútbol, pero lo consume diferente”

El formato creado por Gerard Piqué combina partidos cortos, reglas innovadoras e interacción digital para que niños y adolescentes se reconecten con el fútbol, llenando estadios y sumando millones de espectadores en todo el mundo (Captura de video)

Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y empresario deportivo, reveló en una entrevista con el pódcast The Late Run Show por qué decidió crear la Kings League: el formato futbolístico que transformó la manera de consumir este deporte. En la charla, Piqué detalló que el proyecto surgió en 2023, cuando buscaba compartir el fútbol con sus hijos de 7 y 9. Al notar que perdían interés en los partidos televisados, ideó una alternativa para acercar el deporte a las nuevas generaciones.

Piqué señaló que la falta de atención de los niños motivó el rediseño de las reglas y la dinámica del juego. El exfutbolista comentó que sus hijos abandonaban los partidos después de 10 o 15 minutos para usar el celular. Por esa razón, optó por modificar el formato tradicional: “Pensé: ‘Tengo que hacer algo’. Estoy seguro de que esta nueva generación ama el fútbol, pero lo consume de manera diferente”.

Al respecto, el ex defensor del Barcelona explicó que resulta fundamental ofrecer un contenido constante y variado. “Si pasan muchas cosas al mismo tiempo, los niños prestarán más atención”, afirmó. Así nació la Kings League, un torneo con equipos de siete jugadores por lado, reglas innovadoras e incorporación de elementos como “armas secretas” o el shootout en caso de empate.

Un formato adaptado a la era digital

Según el español, el modelo de la Kings League se inspira en los videojuegos y el entretenimiento digital. Los partidos adoptan una estructura más dinámica, con acciones rápidas y cambios frecuentes en el marcador para mantener la atención de un público joven, acostumbrado a la inmediatez y a la interacción tecnológica. La liga llena estadios con hasta 50.000 personas en cada encuentro y suma millones de espectadores online.

El exfutbolista destacó que el torneo responde a un cambio en los hábitos de consumo deportivo. Desde su lanzamiento en 2023, el formato se expandió rápidamente a otros continentes y logró expansión a otros continentes como referente en el sector del entretenimiento deportivo. Según Piqué, la innovación y la adaptación a las nuevas formas de ocio resultan esenciales para conectar con las nuevas generaciones.

La Kings League implementa reglas flexibles y sorpresas durante los partidos, lo que la distingue de los torneos convencionales. Elementos como los desafíos, la participación de influencers y las transmisiones en plataformas digitales han contribuido a su atractivo entre los jóvenes.

Innovación y expansión internacional

Inspirada en los videojuegos, la Kings League propone partidos dinámicos, armas secretas y mucha acción, transformando la experiencia del fútbol y haciendo vibrar a una generación acostumbrada a la inmediatez y la tecnología - REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

El avance del certamen confirma el interés global por los formatos deportivos alternativos. El exfutobista de la Selección de España, indicó que el torneo mantiene una estructura que permite la participación de figuras conocidas y el desarrollo de nuevas estrellas. La liga une la emoción del deporte con una propuesta de entretenimiento diversificada, lo que refuerza su atractivo en un mercado saturado de opciones.

De acuerdo con datos de la propia organización, la Kings League ya celebró encuentros multitudinarios y cuenta con una base de seguidores creciente en América y Europa. La estrategia de crecimiento incluye la adaptación de las reglas y la incorporación de tecnologías interactivas para mejorar la experiencia de los espectadores.

Piqué enfatizó que la Kings League nació a partir de una necesidad personal, pero se consolida como una propuesta global. El exfutbolista considera que el éxito del formato se encuentra en su capacidad para reinventar el fútbol y acercarlo a las preferencias de las nuevas audiencias. El proyecto continúa sumando seguidores y marcando tendencia en la industria del deporte.

La Kings League rompe récords de audiencia y expande su alcance internacional

El torneo ideado por Gerard Piqué destaca por sus reglas flexibles, la participación de influencers y transmisiones digitales que acercan el fútbol moderno a los aficionados jóvenes y permiten la expansión a nuevos territorios - Foto: TW @deportesWRADIO

En 2026, el torneo consolidó su crecimiento internacional con la celebración de la segunda Kings World Cup Nations en São Paulo, Brasil. El torneo reunió a 20 selecciones nacionales y atrajo a más de 41.000 aficionados al Allianz Parque durante la final, además de registrar 120 millones de espectadores en transmisiones en vivo a nivel global. Según la organización, la competición generó 1.600 millones de impresiones en redes sociales y alcanzó a audiencias en más de 200 territorios, gracias a acuerdos de distribución con plataformas como DAZN, ESPN/Disney+ y socios locales en Europa, Asia y América.

“La Kings World Cup Nations 2026 ha sido nuestro cuarto gran torneo internacional y el más grande hasta la fecha, no solo en audiencia, sino también en escala de producción e impacto global”, afirmó Djamel Agaoua, CEO de la liga. La expansión continúa con nuevas ligas regionales, como referencia entre los deportes nativos digitales.