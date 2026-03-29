Cómo el alza en los precios del petróleo está cambiando el futuro de las aerolíneas y los pasajes aéreos en 2026

El aumento del precio del petróleo debido a la guerra en Irán eleva el costo de los boletos de avión y reduce la rentabilidad de las aerolíneas (REUTERS/Eduardo Munoz)

El aumento del precio del petróleo como consecuencia directa de la guerra en Irán está reconfigurando el panorama global para las aerolíneas y los viajeros.

El impacto se evidencia en el encarecimiento inmediato de los boletos de avión y en una presión inédita sobre los márgenes de ganancia de las principales compañías del sector aéreo, que ahora enfrentan una crisis logística y financiera de alto alcance.

Según el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, si los precios internacionales del petróleo se mantienen en los valores actuales, la aerolínea podría registrar pérdidas cercanas a USD 11.000 millones y verse obligada a incrementar sus tarifas hasta un 20 %.

Kirby advirtió que, si el barril de crudo llega a los USD 175, algunas aerolíneas no lograrán sobrevivir en el mercado, en especial las de bajo costo, cuya operación depende de un alto volumen de pasajeros y márgenes mínimos de rentabilidad.

El ejecutivo comparó la situación con la crisis de 2020 provocada por la pandemia, cuando la demanda global de viajes se desplomó.

El precio del combustible tipo A supera los USD 12 por galón en aeropuertos de la costa oeste de Estados Unidos, agudizando la vulnerabilidad regional (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

La vulnerabilidad del segmento de bajo costo quedó en evidencia con el caso de Spirit Airlines, que en el último año se declaró en quiebra por segunda vez y eliminó varias rutas para ajustar sus costos operativos.

La presión sobre las finanzas de estas compañías amenaza la oferta de vuelos, especialmente en rutas regionales y secundarias.

El incremento en el precio del combustible afecta de manera directa la estructura de costos de la industria. El combustible tipo A en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles alcanzó los USD 12,72 por galón (3,78 litros), mientras que en Denver se situó en USD 9,73 y en Miami en USD 11,73.

En comparación, la gasolina para automóviles en California promedió USD 5,84 por galón, frente a un promedio nacional de USD 3,97.

Este diferencial evidencia la presión sobre la costa oeste, una región que, según Kirby, funciona como una “isla de combustible” al no estar conectada por oleoductos con el resto de Estados Unidos y depender del transporte marítimo para abastecimiento.

United Airlines advierte pérdidas de hasta USD 11.000 millones y un aumento del 20% en tarifas si los precios internacionales del petróleo persisten (REUTERS/Ryan Murphy)

Esta situación incrementa la vulnerabilidad de la región ante cualquier restricción de suministro: “El precio del combustible es más susceptible a la escasez en la costa oeste que en cualquier otra parte del país”, puntualizó el directivo.

La consecuencia más inmediata de esta coyuntura es la suspensión o reducción de rutas, especialmente desde aeropuertos como San José o Burbank, donde la rentabilidad se ve comprometida por los altos costos del combustible.

Las aerolíneas buscan abastecerse en terminales con precios más bajos, una estrategia confirmada por Alan Fyall, decano asociado de la Universidad de Central Florida.

Esta dinámica podría reducir la conectividad y aumentar la saturación en los aeropuertos con mejores condiciones de precio, llevando la competencia a los puntos de carga y descarga de combustible más económicos.

Estrategias de las aerolíneas y expectativas para los viajeros

La volatilidad del mercado energético ha llevado a varias aerolíneas a negociar contratos de precios fijos para el combustible y a acumular reservas cuando es posible.

Sin embargo, muchas empresas carecen de la solidez financiera o logística para implementar estas medidas, lo que incrementa el riesgo de cierres, fusiones y recortes de rutas en el corto y mediano plazo.

El riesgo de quiebra se incrementa entre aerolíneas de bajo costo, como Spirit Airlines, que eliminó rutas tras declararse en bancarrota por segunda vez (REUTERS/Jeenah Moon)

Fyall remarcó que las aerolíneas de bajo costo son “menos resistentes a estos desafíos”, lo que provoca un impacto mayor en los viajeros que dependen de opciones accesibles y rutas alternativas.

En respuesta al nuevo escenario, United Airlines anunció el lanzamiento del servicio Relax Row, que permite a familias con niños pequeños convertir una fila de asientos económicos en un espacio plano, dirigido a viajeros dispuestos a pagar una tarifa adicional por mayor comodidad.

Esta estrategia apunta a captar segmentos dispuestos a invertir más en experiencias diferenciadas, en un contexto donde la oferta de vuelos podría reducirse.

Las previsiones para el verano de 2026 anticipan viajes más costosos y una oferta posiblemente más limitada, especialmente en vuelos domésticos de la costa oeste estadounidense.

Los consumidores deberán afrontar boletos más caros y menos alternativas, mientras la industria aérea encara la incertidumbre derivada del conflicto internacional.

Pese al encarecimiento generalizado, Fyall plantea que “una buena parte del mercado está dispuesta a pagar por una experiencia superior y mayor confort”, lo que mueve a las aerolíneas a innovar y adaptar sus servicios, incluso en un entorno volátil y condicionado por los vaivenes geopolíticos.

La industria aérea, así, enfrenta un proceso acelerado de ajuste, donde la flexibilidad operativa y la capacidad de anticipar los cambios en la demanda definirán la supervivencia y el éxito de las compañías en los próximos meses.