Estados Unidos

Estados Unidos: vinculan la caída de especies silvestres con el crecimiento de brotes infecciosos en comunidades rurales

Nuevas investigaciones relacionan la fragmentación de hábitats naturales con el incremento de dolencias respiratorias, trastornos neurológicos e infecciones resistentes a tratamientos habituales, afectando especialmente a comunidades marginadas

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Un paisaje dividido: a la izquierda, un bosque exuberante con árboles, aves coloridas, un río y flores; a la derecha, un terreno árido y agrietado con árboles secos y escasa vegetación.
El informe Nature Record National Assessment vincula la pérdida de biodiversidad con graves riesgos para la economía y la salud pública en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio difundido el 28 de marzo de 2026 confirma que la pérdida de biodiversidad anticipa el destino económico y sanitario de la humanidad.

El informe científico nacional Nature Record National Assessment, presentado por la Universidad Northeastern, una universidad estadounidense reconocida, reúne por primera vez los datos completos sobre el estado de la tierra, el agua y la fauna en Estados Unidos, y advierte que las tendencias en las especies salvajes reflejan el futuro humano.

La investigación científica respalda que el declive de la vida silvestre está directamente vinculado a la salud pública y al devenir de la economía. Cuando disminuye la biodiversidad, aumentan los riesgos sanitarios y las amenazas al desarrollo económico, lo que exige revisar la gestión de los recursos naturales y orientar nuevas políticas públicas.

Vista amplia de una ciudad con edificios antiguos, un río seco con residuos, personas formadas para obtener agua y vendedores de frutas en la calle.
La Universidad Northeastern destaca que la degradación ambiental afecta de inmediato a comunidades vulnerables, incrementando el gasto sanitario y las desigualdades sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nature Record National Assessment documenta casos como la caída de las poblaciones de mariposas y, a la vez, el regreso del águila calva. El informe relaciona estos episodios con el impacto inmediato en los seres humanos, concluyendo que el deterioro ambiental afecta sin demora a las comunidades, según destaca la Universidad Northeastern.

Impacto y cambio de paradigma

John Coley, profesor de psicología y ciencias ambientales en la Universidad Northeastern, elaboró el capítulo dedicado a la conexión humana con la naturaleza. Coley y Meena Balgopal propusieron incluir un enfoque cultural e histórico en el informe, lo que permitió analizar cómo la percepción social de la naturaleza ha influido en la gestión de los ecosistemas y sus recursos.

Coley enfatizó desde la Universidad Northeastern el cambio desde una visión orientada a la explotación hacia la conciencia de que dañar el entorno significa dañarnos colectivamente. La inclusión de perspectiva histórica e indígena en el informe refleja ese giro: del aprovechamiento ilimitado de recursos a la interdependencia con el ambiente.

Una mujer de cabello castaño, vestida con camisa de mezclilla, se arrodilla en un bosque frondoso con los ojos cerrados, tocando el suelo con sus manos; rayos de sol atraviesan los árboles.
Expertos subrayan que el deterioro de la vida silvestre anticipa amenazas para el desarrollo económico y la estabilidad sanitaria de la humanidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meena Balgopal, coautora del Nature Record National Assessment, subrayó la relevancia de los pueblos originarios en el mantenimiento de vínculos respetuosos con la naturaleza. Este abordaje evidencia la dificultad de impulsar políticas duraderas mientras se mantengan visiones que separan a la humanidad de los demás sistemas vivos.

Phillip Levin, director del Nature Record National Assessment, subrayó que el capítulo de conexiones humanas es esencial porque recuerda que no somos entidades separadas de la naturaleza, sino parte de ella. Levin añadió que la eficacia de los procesos de restauración depende directamente de las decisiones individuales y colectivas que tome la sociedad.

El informe analiza también la influencia de obras como Primavera silenciosa, de Rachel Carson, que reveló los peligros de los pesticidas para aves y peces. Brian Helmuth, profesor en la Universidad Northeastern, rememoró que este tipo de movimientos desembocaron en leyes como la Ley de Aguas Limpias de 1972, evidenciando la relación directa entre protección ambiental y bienestar humano.

Consecuencias de la degradación ambiental

Un hombre con binoculares y cuaderno observa un humedal con aves en el agua, donde flotan plásticos; equipos de medición yacen en un tronco.
El capítulo sobre conexiones humanas del Nature Record enfatiza la importancia de una gestión integral de los recursos naturales y la influencia de la percepción social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro ambiental tiene consecuencias inmediatas en la economía y la salud física y mental de la población. Para Helmuth, no es posible agredir el ambiente sin que esas acciones dañen a los propios seres humanos, posición confirmada en las conclusiones del Nature Record National Assessment.

El documento ejemplifica cómo la contaminación acuática y la pérdida de hábitats naturales favorecen la aparición de enfermedades, incrementan el gasto sanitario y repercuten en la productividad económica. Estas consecuencias afectan de manera especial a las comunidades más vulnerables, profundizando las desigualdades sociales.

Políticas, educación y futuro de la conservación

El impulso por explotar recursos minerales y energéticos entra en conflicto con los esfuerzos de conservación y restauración. El informe relata cómo distintas leyes han intentado equilibrar estas posiciones, aunque la tensión social y política sigue presente.

Vista aérea de un río densamente cubierto de botellas plásticas y neumáticos, con chozas de madera en la orilla izquierda y un perro caminando entre la basura.
La contaminación del agua y la destrucción de hábitats naturales disparan enfermedades y afectan la productividad, señala Nature Record National Assessment (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coley sostiene que la educación pública y la formulación de políticas públicas serán determinantes para mitigar la pérdida de biodiversidad, así como para afianzar la comprensión de los lazos entre ambiente y sociedad en las futuras generaciones.

El Nature Record National Assessment nació como un esfuerzo multidisciplinario que debió sortear barreras políticas, incluida la exclusión de empleados federales por orden ejecutiva del presidente, lo que implicó que funcionarios federales no pudieran participar formalmente en el proyecto.

Aun así, el compromiso de científicos y la obtención de fondos externos —entre ellos, de la Walton Family Foundation y la Doris Duke Foundation, ambas fundaciones filantrópicas— permitieron difundir el borrador y abrirlo a comentarios públicos hasta el 30 de mayo de 2026.

Imagen hiperrealista de la mitad izquierda de un rostro humano con piel, y la mitad derecha con tierra agrietada, raíces y vegetación seca. Fondo negro.
Las conclusiones del Nature Record advierten que la viabilidad económica y la salud humana dependen de mantener ecosistemas robustos y funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión definitiva del informe será revisada por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, el consejo científico de Estados Unidos, y se espera su publicación en el otoño de 2026. Según la Universidad Northeastern, la evaluación se convertirá en referencia esencial para responsables de políticas, educadores y sociedad civil, proporcionando base científica para actuar ante la crisis ambiental.

Coley considera que el Nature Record National Assessment servirá para medir el impacto humano sobre la naturaleza y orientar respuestas colectivas en un contexto de crisis ambiental cada vez más grave.

Las conclusiones de la obra destacan que el bienestar, tanto individual como social, solo es posible donde los sistemas naturales se mantienen fuertes y funcionales. La degradación de la biodiversidad amenaza directamente la salud y la economía, comprometiendo el destino de las próximas generaciones, según remarca la Universidad Northeastern.

El porvenir de la sociedad depende de conservar ecosistemas robustos: de ellos surge la estabilidad económica, la salud y la viabilidad futura de la humanidad.

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