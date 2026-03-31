Antigüedades, “grandma chic” y un piano Gibson firmado por Les Paul: la impactante casa de montaña de Kendall Jenner

La casa de montaña de Kendall Jenner fusiona antigüedades, artesanía y recuerdos personales en cada espacio (Imagen Ilustrativa Infobae).

La visita a la casa de montaña de Kendall Jenner revela un espacio donde confluyen elementos personales, objetos únicos y una decidida apuesta por el estilo “grandma chic”. La modelo estadounidense presenta a AD Latinoamérica cada ambiente, destacando la libertad creativa que guió el diseño y la importancia de seleccionar piezas con valor sentimental y artesanal.

En la vivienda de Kendall Jenner, destacan detalles originales y curiosidades como un piano Gibson firmado por Les Paul —uno entre solo 20 existentes—, un comedor presidido por un “puzzle imposible”, habitaciones con literas para adultos personalizadas y el singular “tráiler Bambi Airstream” transformado en cuarto de invitados.

El estilo “grandma chic” se refleja en la mezcla de estampados, texturas y objetos con historia elegidos por la modelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración combina antigüedades, artesanía local y objetos cuidadosamente elegidos para ofrecer un ambiente experimental, acogedor y lleno de historias, todo ello documentado por el medio citado.

“Quería algo tipo ‘grandma chic’, una explosión de estampados y texturas”, afirma Kendall Jenner al recibir a la publicación. “Trabajé muy de cerca con Heidi Kallior. Probablemente piensa que soy muy intensa porque me involucro hasta en el mínimo detalle, pero fue muy divertido”, explica.

El piano Gibson firmado por Les Paul es una de las piezas más valiosas y curiosas del hogar de Kendall Jenner (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jenner describe su casa como un proyecto “semi-experimental”, en el que no estableció reglas y buscó llevar su estilo personal al límite. “Sentí que podía probar cualquier combinación mientras siguiera sintiéndome identificada. Ha sido muy divertido, refrescante y diferente para mí”.

Objetos únicos y rincones favoritos de Kendall Jenner

En los espacios sociales, Jenner resalta el enorme sofá hecho a medida para la sala principal. “Este sofá lo hicimos extremadamente grande y cómodo”, comenta. “Lo probé personalmente y la tela estampada es muy audaz y hermosa”.

Las antigüedades y objetos locales ocupan un lugar especial. “La mayoría de los libros aquí los encontré en tiendas del pueblo”, relata. “Me encanta descubrir piezas curiosas y todo tiene su propia historia”.

El enorme sofá hecho a medida, tapizado con una tela estampada audaz, se convierte en el centro de la sala principal y el lugar favorito de Kendall Jenner para compartir momentos con amigos y familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los tesoros más originales es el piano Gibson firmado por Les Paul. “Solo existen 20 de estos pianos y este está firmado por Les Paul; fue un hallazgo raro y perfecto para mi casa”, señala Jenner a AD Latinoamérica. Aunque admite que no sabe tocarlo, destaca que sus amistades suelen usarlo durante las reuniones. “Mis amigos han tocado aquí muchas veces y se le da buen uso”.

La modelo también colecciona piezas inesperadas, como una armónica antigua: “Encontré esta armónica en una tienda de antigüedades junto a un amigo, y ahora tiene su lugar aquí”.

Jenner reconoce que la casa fue pensada principalmente para compartir con sus seres queridos. “Creo que construí esta casa más para mis amigos que para mí. Llenar el sofá y ver el salón repleto de personas ha sido uno de los momentos más felices”.

Curiosidades en la cocina y el comedor

La cocina principal destaca por su luminosidad y conexión visual con el entorno natural gracias a un amplio tragaluz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina prima la luz y la conexión visual con el entorno natural gracias a un tragaluz central. “Buscamos cómo conseguir la mayor entrada de luz posible; el tragaluz fue la mejor solución”, explica Jenner. “Deja pasar la luz entre los árboles y crea una atmósfera especial”, agrega.

Al elegir los colores predominantes, Jenner optó por la neutralidad, reservando el color para pequeños detalles como la cortina bajo el fregadero. Entre las piezas con historia se encuentran las tazas Campbell’s, un regalo familiar que migró desde su antigua casa y que ahora usa a diario.

La colección de tazas Campbell’s, heredada de la familia, acompaña a Kendall Jenner en su día a día y añade un toque nostálgico y personal a la cocina de su casa de montaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comedor alberga una mesa amplia diseñada para reunir a todos sus invitados. “Le dimos este tamaño porque aquí es donde todos nos sentamos juntos”, cuenta.

Jenner destaca como actividad favorita el “puzzle imposible”, que ha intentado resolver en tres viajes con la ayuda de al menos ocho amigos distintos: “Este rompecabezas se burla de mí, pero sigo empeñada en terminarlo”.

El comedor, presidido por el “puzzle imposible”, invita a reuniones y desafíos compartidos con los seres queridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz y las vistas a los árboles completan la experiencia. “Quería que el comedor se sintiera como un invernadero. La luz entra bonito y es uno de mis lugares preferidos”.

Dormitorios y rincones personales

El dormitorio principal conjuga madurez y nostalgia infantil. “Aunque siento que es muy maduro, también me recuerda a mi niñez; despierto aquí y aflora mi lado más niña”, comparte Jenner. El papel tapiz colorido y atrevido le generó dudas al comienzo, pero al final le resultó encantador: “Pensaba que habíamos cometido un error arriesgado, pero el resultado me gusta mucho y ahora disfruto leer en esta habitación”.

Las vigas de madera recuperada y los paneles añaden calidez y carácter. “Le aportan vida y hacen el espacio mucho más acogedor”.

Las habitaciones con literas para adultos fueron diseñadas para recibir a amigos y familiares en un ambiente único (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los invitados, Jenner diseñó habitaciones con literas para adultos, cada una personalizada. “Cada litera tiene su propio mundo, con telas diferentes. Mis sobrinos y amigos han pasado noches aquí”, comenta. “Elegí personalmente la escalera roja porque quería ese toque de color. Por supuesto, subir a la segunda litera en la noche puede ser todo un reto”, bromea.

En otro cuarto de huéspedes, apostó por una cama de hierro roja y papeles de puntos, inicialmente intimidantes, pero que ahora celebra por su energía y estilo distintivo.

Los baños más originales de la casa

Jenner destaca la singularidad de cada baño, poniendo énfasis especial en gamas cromáticas y materiales. El baño principal es una oda al color borgoña, uno de sus favoritos, y su amplitud lo convierte en lugar de relax: “Mi ducha probablemente sea mi rincón favorito de toda la casa”.

Los baños de la casa sorprenden por sus combinaciones de colores, materiales y detalles retro cuidadosamente seleccionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inspiración para la “ducha ajedrezada” vino de la cocina: “Trasladamos el diseño del suelo aquí. Es una ducha muy divertida. Recomiendo mucho tener una ducha ajedrezada en casa”.

El baño de invitados refleja un aire retro de los años 70. “Me gusta la mezcla de verde con marrón y los azulejos; fue divertido elegir cada detalle”, destaca Jenner. Las lámparas incorporan pequeños toques rojos que aportan vitalidad.

“Pienso que los baños son lo más llamativo de esta casa. Combinar paletas de colores y piezas diferentes fue muy entretenido, y cada baño posee personalidad propia”, reafirma Jenner a AD Latinoamérica.

El tráiler Bambi Airstream como habitación de invitados

El tráiler Bambi Airstream, convertido en habitación de invitados, añade un toque original y acogedor a la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de la estructura principal, Jenner transformó un tráiler Bambi Airstream en una habitación adicional para huéspedes. “Es uno de los mejores regalos que he recibido”, admite.

Decidió remodelarlo y fijarlo en el terreno, manteniendo solo lo esencial: “Quitamos la cocina, hicimos una fontanería real, electricidad, aire acondicionado, calefacción y una pequeña ducha-bañera”. El espacio sorprende por sus colores y textiles especiales. “Es muy acogedor. Podría dormir aquí una noche sin problema”.

El tráiler Bambi Airstream, transformado en habitación de invitados, sorprende con su interior lleno de colores vibrantes, textiles especiales y detalles acogedores que reflejan la creatividad y el estilo personal de Kendall Jenner (Imagen Ilustrativa Infobae)

La casa de montaña de Kendall Jenner se consolida como un refugio donde originalidad, memoria y confort se combinan, creando un ambiente íntimo y personal, tal como detalla la modelo en AD Latinoamérica.

Cada habitación invita a descubrir nuevas historias y experiencias. Quien la visite, encontrará siempre un motivo para volver.