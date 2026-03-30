El éxodo de Los Ángeles incrementa la caída poblacional en California

La Oficina del Censo reporta una pérdida de casi 54.000 residentes en Los Ángeles entre julio de 2024 y julio de 2025, la mayor de Estados Unidos. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El condado de Los Ángeles registró entre julio de 2024 y julio de 2025 la mayor pérdida de población de Estados Unidos, al disminuir en cerca de 54.000 residentes en ese periodo, según las estimaciones publicadas el 26 de marzo por la Oficina del Censo de Estados Unidos, la agencia estadística federal de EE. UU.

Este descenso, informado por el periódico estadounidense, prolonga una tendencia negativa que pone de manifiesto fragilidades en la demografía y la economía local, en un contexto donde, junto al éxodo, la llegada de nuevos habitantes se ha reducido de manera notable.

El éxodo masivo de Los Ángeles agrava la caída demográfica y evidencia debilidades económicas en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del volumen de salidas, especialistas advierten que el factor de mayor riesgo no radica únicamente en la pérdida de habitantes sino en la dificultad para reponer esa población con nuevos ingresos, fenómeno que nunca antes se había presentado en este grado.

La población actual del condado, que superaba los 10 millones en 2020, ha descendido a apenas 9,7 millones, de acuerdo con el canal local de noticias KTLA.

Las cifras del éxodo y sus implicancias en el mercado laboral

Entre 2010 y 2024, aproximadamente 10 millones de personas abandonaron el estado de California, arrastrando un saldo neto negativo anual de más de 250.000 habitantes en los últimos años, según el centro de estudios California Institute for Public Policy citado por el New York Post.

Más allá de Los Ángeles, la reducción de población afecta a todo el estado: las 58 jurisdicciones registraron en el periodo una disminución en la inmigración extranjera y un total de 30 condados sufrieron una reducción global de habitantes, alza respecto a los 18 del año anterior.

Esta merma poblacional afecta al mercado laboral. El New York Post consigna que empresarios de la construcción y los servicios informan de mayores dificultades para hallar mano de obra, identificando la menor disponibilidad de trabajadores inmigrantes como una de las principales causas.

Empresarios y analistas asocian la escasez de mano de obra en la construcción y servicios a la baja inmigración en Los Ángeles. (REUTERS/Mike Blake)

El demógrafo de la Universidad del Sur de California Dowell Myers puntualizó en San Diego Union-Tribune: “Cuando se retira ese flujo de entradas, las debilidades subyacentes se hacen más visibles”.

Los Ángeles perdió cerca de 54.000 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025, su mayor descenso en décadas, resultado combinado de migración interna, aumento del costo de vida y una notable caída en la inmigración internacional, de acuerdo con la agencia estadística federal.

Esta situación coloca al condado, el más poblado del país, ante el reto de impulsar el crecimiento económico y satisfacer la demanda de mano de obra en sectores clave.

Migraciones internas y agravamiento de la crisis habitacional

Mientras disminuye la población en Los Ángeles, los condados vecinos de Riverside y San Bernardino sumaron más de 21.000 nuevos habitantes durante el mismo lapso, y la zona metropolitana de Las Vegas recibió un flujo similar, superior a 20.000 personas.

Este movimiento regional, según analistas mencionados por el el diario newyorkino, se vincula a una migración interna en la que los habitantes se trasladan desde Los Ángeles en busca de alternativas más asequibles ante el alto costo de vida.

El fenómeno se observa también en otras áreas metropolitanas de California. En 2025, el condado de San Diego perdió más de 5.000 habitantes, revirtiendo la ganancia del año anterior, como señala el San Diego Union-Tribune.

Además, dicho medio resalta que la inmigración internacional a San Diego cayó 65 % respecto al año anterior, uno de los descensos más severos en más de una década, en coincidencia con la entrada en vigor de nuevas políticas migratorias a inicios de 2025.

Descenso de la inmigración y reducción generalizada en el país

En términos porcentuales, la contracción poblacional más alta en California durante el último año se registró en Del Norte County (-2 %), Tuolumne County (-1,9 %) y Lassen County (-1,7 %). Fuera del estado, Taylor County (Florida) y Vernon Parish (Louisiana) registraron las caídas más grandes, con -2,2 % y -2,1 % respectivamente, según el New York Post.

A nivel nacional, la Oficina del Censo informó que el crecimiento por inmigración se ralentizó o revirtió en casi el 80 % de los condados que el año anterior habían mostrado un aumento.

En California, la tendencia se intensifica, incrementando la cantidad de condados afectados y debilitando la capacidad de la inmigración para equilibrar el envejecimiento poblacional y la baja natalidad en las regiones de alto costo como la costa.

Consecuencias económicas y perspectivas de futuro

Economistas consultados por el New York Post advierten que la contracción demográfica puede agudizarse en el mercado laboral, aumentando la escasez de trabajadores y la presión sobre los salarios, lo que podría dificultar el crecimiento económico.

Destacan, no obstante, que la economía de California, pese al descenso poblacional, continúa entre las más grandes del mundo. Algunos expertos atribuyen este fenómeno principalmente a los problemas de acceso a la vivienda y a cambios en las políticas federales y estatales, antes que a una crisis estructural definitiva.