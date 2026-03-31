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Arabia Saudita, Jordania y Qatar analizaron la evolución de la guerra en Irán y coordinaron respuestas conjuntas ante la escalada regional

La reunión trilateral en la ciudad de Yeda puso el foco en las consecuencias directas de la intensificación de las hostilidades en la región, en un contexto marcado por ataques recurrentes contra infraestructuras estratégicas

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09/09/2023 El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán (archivo) POLITICA INTERNACIONAL -/Spa/Dpa
09/09/2023 El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán (archivo) POLITICA INTERNACIONAL -/Spa/Dpa

El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán, se reunió el lunes en Yedah con el rey de Jordania, Abdalá II, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, para analizar la evolución de la guerra contra Irán y coordinar respuestas conjuntas frente a la escalada militar en Medio Oriente, informaron fuentes oficiales.

Según la agencia estatal saudí SPA, los tres líderes abordaron las repercusiones del conflicto en curso, incluidos los riesgos para la libertad de navegación internacional, la seguridad del suministro energético y su impacto en la economía global. Durante el encuentro, los mandatarios “coordinaron esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales”, indicó el medio oficial.

La reunión trilateral puso el foco en las consecuencias directas de la intensificación de las hostilidades en la región, en un contexto marcado por ataques recurrentes contra infraestructuras estratégicas. La agencia jordana Petra informó que las conversaciones se centraron en las vías para reducir las “peligrosas tensiones”, al tiempo que los participantes subrayaron que la seguridad de Jordania y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) resulta “inseparable y fundamental para la estabilidad de la región y del mundo”.

En ese marco, los tres dirigentes reiteraron su condena a los ataques iraníes contra varios Estados árabes, incluidos Jordania, Arabia Saudí y Qatar, así como contra infraestructuras civiles y vitales. Calificaron estas acciones como una “peligrosa escalada” que amenaza la seguridad regional y destacaron la necesidad de un cese inmediato de los ataques y el respeto a la soberanía nacional de todos los países implicados.

El rey Abdalá II de Jordania y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, se reúnen con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en Yedah, el 30 de marzo de 2026 (REUTERS)
El rey Abdalá II de Jordania y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, se reúnen con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en Yedah, el 30 de marzo de 2026 (REUTERS)

Asimismo, los líderes abordaron las consecuencias económicas derivadas del conflicto y destacaron la necesidad de reforzar la cooperación árabe para mitigar su impacto. En este sentido, coincidieron en impulsar una acción conjunta coordinada con socios internacionales para hacer frente a las cargas económicas asociadas a la guerra en curso.

Por su parte, el emir catarí confirmó en su cuenta oficial en X que durante su reunión con Mohamed bin Salmán trató los acontecimientos recientes y la escalada de tensiones que afectan tanto a la seguridad regional como internacional. En ese mensaje, ambos dirigentes subrayaron la necesidad de coordinar esfuerzos y fortalecer la acción conjunta para “apoyar soluciones pacíficas y mitigar las repercusiones de la situación”.

La cumbre en Yeda coincidió con otra iniciativa diplomática en Islamabad, donde ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto mantienen reuniones con el objetivo de mediar en el conflicto y promover un proceso gradual de desescalada. Estas conversaciones buscan sentar las bases para poner fin a la guerra en Irán mediante un enfoque diplomático.

Los líderes abordaron las consecuencias económicas derivadas del conflicto y destacaron la necesidad de reforzar la cooperación árabe para mitigar su impacto (REUTERS)
Los líderes abordaron las consecuencias económicas derivadas del conflicto y destacaron la necesidad de reforzar la cooperación árabe para mitigar su impacto (REUTERS)

Durante la jornada del domingo, los jefes de la diplomacia de estos países celebraron una primera sesión de trabajo en la que abordaron las “maneras de fortalecer la coordinación conjunta ante la rápida evolución de la situación y la peligrosa escalada militar en la región”. Además, destacaron la importancia de “fomentar el inicio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán” como vía para reducir las tensiones.

(Con información de EFE)

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