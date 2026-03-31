Informe de Naciones Unidas sobre la economía plateada: cómo convertir el envejecimiento en un motor de desarrollo

Las proyecciones de Naciones Unidas indican que para las próximas décadas habrá cerca de 2.000 millones de personas mayores de 60 años, lo que exige reformas estructurales urgentes.

El auge de la economía plateada ocupa un lugar central en los recientes informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que resaltan la urgencia de adaptar políticas y estructuras sociales ante el acelerado crecimiento de la población mayor.

Según el organismo internacional, abordar el envejecimiento demográfico representa una oportunidad para construir sociedades más inclusivas y sostenibles, a través de innovaciones que respondan a las transformaciones actuales.

El PNUD propone que los países reconozcan el envejecimiento poblacional como motor de crecimiento y cohesión social, no como un obstáculo. La “economía plateada” abarca productos y servicios enfocados en las necesidades de personas mayores, lo que puede dinamizar el empleo, estimular la inversión y fortalecer la protección social, siempre con miras al desarrollo sostenible.

El informe destaca la importancia de adaptar la vivienda y el transporte público como pilares de la "Economía Plateada" para fomentar la cohesión social y el desarrollo sostenible. REUTERS/Amr Alfiky

El informe señala que en China, el 20% de la población supera ya los 60 años, y subraya que tendencias similares se aceleran en América Latina y España. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en las próximas décadas, cerca de 2.000 millones de personas tendrán 60 años o más a nivel mundial, lo que convierte este fenómeno en un cambio demográfico sin precedentes y exige nuevas reformas estructurales y una visión renovada tanto en el sector público como en el privado.

Esta transformación no solo plantea desafíos, sino que crea nuevas fuentes de dinamismo económico. Mantener a la población mayor activa y saludable, facilitar su participación en la economía y promover productos específicos genera demanda en sectores como la salud, la vivienda, el transporte y la tecnología, según el PNUD.

Oportunidades de la economía plateada en el desarrollo sostenible

El concepto de economía plateada, enfatizado por el PNUD, abarca el fomento del empleo adaptable para personas mayores y el estímulo a la innovación en bienes y servicios específicos. Entre las oportunidades sobresalen el desarrollo de tecnologías para la autonomía personal, la adaptación de viviendas, el turismo accesible y la promoción de educación permanente para el adulto mayor.

El turismo accesible se posiciona como un sector estratégico de la "Economía Plateada", impulsando la adaptación de infraestructuras y servicios para un mercado global en constante crecimiento.

El informe precisa que invertir en investigación y desarrollo para este segmento puede tener un impacto económico y social relevante. El sector privado puede aprovechar el creciente poder adquisitivo de las personas mayores, abriendo mercados para nuevos productos financieros, servicios digitales y atención de salud preventiva.

En el documento se afirma que las empresas que innoven en soluciones para el bienestar físico y mental de la población mayor serán protagonistas. Aplicaciones y dispositivos inteligentes, como plataformas de telemedicina y sistemas de monitoreo, ejemplifican el potencial de la economía plateada en el entorno productivo actual.

Estrategias del PNUD para una sociedad inclusiva

El PNUD sugiere marcos de acción que comprometen tanto a los sectores público y privado como a la sociedad civil. Recomienda robustecer las redes de protección social, impulsar la participación laboral de las personas mayores y asegurar el acceso igualitario a servicios esenciales.

El informe destaca también la importancia de construir entornos urbanos accesibles y de actualizar los marcos legales para eliminar barreras y combatir la discriminación por edad. Estos pasos son esenciales para integrar y garantizar la autonomía de la población mayor en la vida cotidiana.

“Planificar y anticipar es la clave para maximizar los beneficios y reducir los riesgos asociados al envejecimiento poblacional”, indica el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Retos pendientes y el papel de gobiernos y sector privado

A pesar de las oportunidades, el PNUD advierte sobre retos persistentes: la falta de modelos adecuados de protección social y el peligro de ampliar las brechas de desigualdad si no se adoptan medidas inclusivas. El organismo exhorta a los responsables de políticas públicas a anticipar el impacto del cambio demográfico en sistemas como el de pensiones y salud.

El informe recalca la necesidad de que el sector privado se involucre en la transformación de la economía plateada, generando alianzas para la innovación y fomentando el acceso a empleos dignos para la población mayor. Una acción coordinada permitirá que la transición demográfica se convierta en una oportunidad y no en una fuente de exclusión.

La reconfiguración demográfica observada en países como China, y reflejada en América Latina y España, requiere respuestas flexibles y decididas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo insiste en que anticiparse con políticas inclusivas y entornos adaptados posibilitará convertir el envejecimiento en un pilar para el desarrollo de las sociedades.