Miami Beach reabre su paso peatonal LGBTQ+ en vísperas del festival Pride tras polémica estatal

El nuevo paso peatonal incluye 3.606 adoquines y será símbolo de inclusión durante el Miami Beach Pride (WSVN)

Menos de seis meses después de que el Departamento de Transporte de Florida ordenara la remoción de la franja peatonal LGBTQ+ de Miami Beach, la ciudad ha confirmado la reinstalación de esta obra urbana.

El nuevo paso de colores, formado por 3.606 adoquines, será presentado en Lummus Park, a pocos metros de su ubicación anterior.

De este modo, la comunidad recupera un símbolo de inclusión y diversidad que había sido retirado bajo una política estatal restrictiva hacia intervenciones artísticas en la vía pública.

La decisión de reconstruir la franja peatonal responde a la demanda de residentes y organizaciones que consideraron la remoción de octubre pasado como una medida discriminatoria.

La comisionada Tanya K. Bhatt lideró la iniciativa para restaurar la instalación. Bhatt sostuvo que la retirada fue “una bofetada a residentes y visitantes” de Miami Beach.

La remoción previa del cruce generó protestas y fue percibida como una medida discriminatoria por residentes y activistas (REUTERS/Lindsey Wasson)

A su juicio, la reinstalación del cruce es el cierre de las “guerras culturales fabricadas” e implica la reafirmación del compromiso municipal con la diversidad y la visibilidad de las minorías.

La franja peatonal LGBTQ+ se instaló originalmente en la intersección de 12th Street y Ocean Drive, una de las áreas más concurridas del sur de Florida.

La remoción obedeció a una disposición estatal destinada a eliminar arte callejero según nuevas regulaciones sobre el uso del espacio público.

El paso, percibido como un símbolo de inclusión y pertenencia, se transformó en un punto de referencia para residentes, turistas y la comunidad LGBTQ+ local.

Reinstalación del cruce durante Miami Beach Pride

La restauración del cruce coincide con el inicio de la 18.ª edición del Miami Beach Pride, evento que reúne cada año a decenas de miles de asistentes en la ciudad.

El festival, de diez días de duración, comienza el jueves 2 de abril con una ceremonia de izado de bandera en el ayuntamiento y actividades musicales, artísticas y comunitarias en el Euclid Oval.

Autoridades, comunidad y artistas celebran la restauración de la franja peatonal LGBTQ+, que vuelve a ser un emblema de diversidad en uno de los eventos más importantes de la región (Captura Google Maps)

La inauguración oficial del nuevo paso peatonal será el viernes 10 de abril a las 10 de la mañana. El acto contará con la participación de autoridades locales, miembros de la comunidad y representantes de organizaciones sociales.

La arquitecta Adriana Savino, autora del diseño original, trabajó nuevamente en el proyecto y donó su labor para la nueva versión.

Asimismo, la intervención tendrá una placa conmemorativa impulsada por el comisionado Alex J. Fernandez, único miembro abiertamente gay de la comisión municipal.

“Nuestros aliados heterosexuales en la comisión se aseguraron de que la comunidad gay no quedara en la sombra”, enfatizó Fernandez acerca de la restitución del cruce, que considera un acto de reparación social y un símbolo de la lucha frente al estigma y la discriminación, desde la exclusión militar hasta los derechos laborales y familiares.

Apoyo institucional y remoción previa

Miami Beach conserva otros símbolos visibles de apoyo a la comunidad LGBTQ+, como la bandera Progress Pride que ondea todo el año junto a la estadounidense y una torre de vigilancia en la playa pintada con los colores del arcoíris.

La remoción de la franja original en 2025 provocó protestas y llamados a la acción. Con la reinstalación, se busca reparar esa herida y renovar el compromiso de la ciudad con la igualdad de derechos.

La organización del Miami Beach Pride estima una participación de 170.000 personas en las actividades, que incluyen eventos familiares, sociales, presentaciones musicales y expresiones artísticas.

Multitudes celebran el festival Miami Beach Pride en el reabierto paso peatonal LGBTQ+, un evento clave tras una polémica estatal reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival finalizará el domingo 12 de abril con el tradicional desfile por Ocean Drive, donde la presencia de la franja peatonal restaurada reforzará el mensaje de resistencia y visibilidad colectiva.

Contexto actual y acceso a la programación

La reinstalación del paso peatonal representa, en el marco de políticas estatales que han tensionado el espacio público para las manifestaciones identitarias, un acto de afirmación y reivindicación de derechos.

Las autoridades y representantes de la comunidad coinciden en que la restauración transmite un mensaje claro: en Miami Beach, la diversidad y la inclusión continúan ocupando un lugar central.

Para consultar la programación y el significado de las actividades, la organización del Miami Beach Pride ofrece información actualizada en su sitio oficial.