El personal de una fábrica de plásticos de Tennessee que murió a causa de Helene no habría sido evacuado

Se informó que se les dijo a los trabajadores de una fábrica de plásticos de Tennessee que murieron en el huracán Helene que no evacuaran. (Saul Young/News Sentinel vía Imagn)

Varios empleados de una fábrica de plásticos ubicada en el este de Tennessee han muerto o están desaparecidos tras el paso del huracán Helene. En un comunicado, Impact Plastics confirmó víctimas fatales en su planta de Erwin, sin especificar la cantidad, y mencionó a empleados desaparecidos, así como a un contratista. Esta situación surge en medio de advertencias de que la cifra real de muertos, más de 160 personas en cinco estados del sureste de Estados Unidos, podría aumentar a medida que las aguas de la inundación bajen y permita la búsqueda entre los escombros.

El medio Knoxville News Sentinel publicó las declaraciones de Jacob Ingram, un empleado de la empresa, quien criticó la respuesta de los gerentes durante la emergencia. Según Ingram, los empleados recibieron órdenes de mover sus vehículos del área inundada, pero no se les permitió evacuar. “Deberían haber evacuado cuando recibimos las advertencias de inundación repentina y cuando vieron el estacionamiento”, dijo Ingram al periódico. “Cuando movimos nuestros autos, deberíamos haber evacuado entonces, les preguntamos si debíamos evacuar, y nos dijeron que todavía no, que no era lo suficientemente grave.”

Por otra parte, Fernando Ruiz dijo a NBC News que su madre, empleada de la planta, le comentó que los gerentes no daban instrucciones claras a pesar de la creciente gravedad de la situación. Ruiz relató que intentó convencer a su madre de irse, pero ella respondió que los gerentes no informaban nada mientras la inundación empeoraba.

La empresa, sin embargo, niega las acusaciones de que se les hubiera impedido a los empleados abandonar las instalaciones. En un comunicado, Impact Plastics afirmó que “cuando el agua empezó a cubrir el estacionamiento y la vía de servicio adyacente, y la planta quedó sin electricidad, la gerencia despidió a los empleados para que regresaran a sus hogares a tiempo para escapar del parque industrial”. Además, añadieron: “En ningún momento se les dijo a los empleados que serían despedidos si se iban de las instalaciones”.

Varios empleados de Impact Plastics en Tennessee murieron tras el paso del huracán Helene, según informó la empresa. (AP Foto/Jeff Roberson)

El Knoxville News Sentinel también informó sobre la crítica situación de Bertha Mendoza, de 56 años, quien murió mientras intentaba mantenerse a flote. Mendoza se separó de su hermana durante el intento de evacuación, según una campaña de GoFundMe creada por su familia.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) destacó las dificultades que enfrentan las familias de trabajadores inmigrantes para obtener ayuda y acceder a servicios de interpretación adecuados. En un comunicado, señalaron que “los miembros del personal de TIRRC que se desplegaron en el área fueron testigos de las dificultades que tenían los miembros de la comunidad para acceder a los servicios de interpretación de las agencias gubernamentales locales y estatales”.

Además, varios familiares de trabajadores utilizaban las redes sociales para buscar a sus seres queridos y presionar a las autoridades para obtener ayuda, según NBC News. Ante la gravedad de la situación, la Casa Blanca comunicó que el presidente Joe Biden tenía previsto realizar un recorrido aéreo por Carolina del Norte y Carolina del Sur para evaluar los daños causados por el huracán Helene. El presidente también se reuniría con los servicios de emergencia y funcionarios estatales y locales para coordinar las labores de rescate y ayuda.

En contraste, Impact Plastics defendió las acciones de sus gerentes durante la emergencia, argumentando que muchos empleados dejaron las instalaciones de inmediato, aunque algunos permanecieron cerca de la planta por razones que la empresa desconoce. El fundador de la empresa, Gerald O’Connor, expresó en un comunicado: “Estamos devastados por la trágica pérdida de grandes empleados. Los desaparecidos o fallecidos y sus familias están en nuestros pensamientos y oraciones”.

Este caso subraya nuevamente las críticas a los sistemas de evacuación y respuesta inmediata en situaciones de desastres naturales, especialmente en áreas industriales, donde los trabajadores pueden encontrarse en mayor riesgo por la falta de directrices claras y oportunas.