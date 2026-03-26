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¿Te están escuchando? La verdad oculta tras el punto verde o naranja de la parte de arriba del celular

La implementación varía según el fabricante, pero en todos los casos los puntos refuerzan la transparencia y la seguridad en el uso de datos personales

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Primer plano de dos celulares con pantallas oscuras; uno muestra un punto verde y el otro un punto naranja en la esquina superior derecha.
Estos indicadores visuales buscan alertar si una aplicación accede a funciones sensibles sin tu consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pequeños puntos verdes o naranjas que aparecen en la pantalla de tu celular son más que simples elementos visuales: cumplen el objetivo de alertar sobre posibles riesgos para tu privacidad. Estos indicadores se han integrado tanto en iPhone como en muchos dispositivos Android para informar, en tiempo real, cuando una aplicación accede a funciones delicadas como el micrófono, la cámara o la ubicación.

Cómo funcionan estos indicadores en Android

En los móviles Android, el indicador se presenta como un punto verde que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Este punto se activa cada vez que una aplicación utiliza el micrófono, la cámara o la ubicación del dispositivo. El sistema busca que el usuario sepa en todo momento si alguna app accede a estos permisos sensibles en términos de privacidad.

El punto verde se mostrará tanto si la aplicación está en primer plano como si está funcionando en segundo plano. Esto significa que, aunque no estés usando activamente una aplicación, el sistema te avisará si está utilizando la cámara, el micrófono o el GPS sin tu conocimiento. El modo en el que se muestra puede variar según el fabricante: algunos teléfonos agregan iconos de cámara, micrófono o ubicación junto al punto, para detallar el tipo de permiso en uso.

iPhone - punto verde - celular - tecnología - 19 de enero
El punto verde en Android señala el uso activo del micrófono, la cámara o la ubicación por cualquier aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de alertas resulta clave para detectar comportamientos sospechosos en las aplicaciones instaladas, ya que permite identificar si alguna app accede a recursos sensibles sin autorización explícita.

Qué significan el punto verde y el punto naranja en iOS

En los dispositivos iPhone, el sistema emplea dos colores para distinguir el tipo de permiso en uso: verde y naranja. El punto verde aparece cuando alguna aplicación activa la cámara, mientras que el punto naranja se enciende cuando el micrófono está siendo utilizado. De este modo, el usuario puede saber con claridad cuál de los dos componentes está en funcionamiento.

Por ejemplo, si se abre la cámara del teléfono para tomar una foto o hacer una videollamada, el punto verde se encenderá en la parte superior de la pantalla. Lo mismo sucede si una aplicación utiliza la cámara en segundo plano, incluso sin que el usuario lo perciba directamente. Por su parte, el punto naranja se activa en situaciones como llamadas telefónicas, grabaciones de audio o cuando una app accede al micrófono para captar sonido.

En iPhone, el punto verde indica que la cámara está en funcionamiento, mientras que el naranja alerta sobre el uso del micrófono. (Europa Press)
En iPhone, el punto verde indica que la cámara está en funcionamiento, mientras que el naranja alerta sobre el uso del micrófono. (Europa Press)

El objetivo de estos indicadores en iOS es doble: informar al usuario y actuar como una barrera contra el espionaje no autorizado. Si una aplicación intenta acceder a la cámara o el micrófono sin un motivo legítimo, el usuario puede detectarlo de inmediato y tomar medidas para proteger su privacidad.

Por qué es importante no ignorar estos avisos

La presencia de estos puntos busca hacer más transparente el uso de los recursos críticos del teléfono. Aplicaciones maliciosas pueden intentar grabar conversaciones, capturar imágenes o recopilar datos de ubicación sin consentimiento. El indicador visual ayuda a prevenir este tipo de vulneraciones, ya que alerta siempre que alguna aplicación utiliza estos permisos, sea de forma legítima o no.

En caso de que el punto verde o naranja aparezca sin motivo aparente, conviene revisar qué aplicaciones están abiertas y qué permisos tienen concedidos. Si la causa no es clara, se recomienda cerrar todas las apps y comprobar si el indicador desaparece. Además, se puede acceder a la configuración del teléfono para revocar permisos o desinstalar aplicaciones sospechosas.

celulares - Android - caché - tecnología - 25 de marzo
Los usuarios pueden identificar comportamientos sospechosos y revisar permisos si el punto aparece sin motivo aparente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la funcionalidad es similar, existen pequeñas diferencias en la forma en que Android e iOS presentan estos indicadores. En Android, la implementación puede variar según la marca del móvil, mostrando puntos o iconos adicionales para precisar el tipo de permiso. En iOS, la distinción por color facilita la identificación inmediata de la función en uso.

En ambos sistemas, el desarrollo de estos indicadores responde a una demanda creciente de mayor control y transparencia en el uso de los datos personales por parte de las aplicaciones móviles.

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