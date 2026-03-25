La icónica casa de Hannah Montana es transformada en un Airbnb por tiempo limitado

La casa de Hannah Montana está disponible para los fans en Airbnb. (Captura de video. Airbnb)

Airbnb anunció una colaboración con Disney para recrear la casa de playa de la serie Hannah Montana como una experiencia temporal disponible para reservas.

Según la plataforma, al hospedarse aquí los fans del programa podrán “vivir la magia de la doble vida, con detalles de diseño y toques nostálgicos inspirados en el mundo de Hannah.

El inmueble, inspirado en la residencia ficticia ubicada en Malibú dentro de la serie, fue diseñado para reproducir distintos elementos reconocibles del programa.

Entre ellos se incluye el vestidor giratorio, un espacio central en la narrativa del personaje principal, que permitía la transformación de la protagonista entre su vida cotidiana y su identidad como estrella pop.

Airbnb recreó el armario de Hannah Montana especialmente para estas reservar. (Airbnb})

De acuerdo con la información difundida por la compañía, el proyecto busca trasladar a los visitantes a un entorno similar al representado en la producción televisiva.

La ambientación incorpora referencias visuales, mobiliario y detalles decorativos asociados con el estilo mostrado en pantalla durante las cuatro temporadas de emisión. La propiedad está situada frente al mar en Malibú, California, y cuenta con áreas exteriores que incluyen balcón y jacuzzi.

La propuesta contempla una experiencia de estancia breve, con disponibilidad limitada a diez reservas de una noche cada una, programadas entre el 6 y el 16 de abril. Las reservaciones estarán habilitadas a partir del 26 de marzo.

La casa de Hannah Montana solo estará disponible en Airbnb durante 10 noches. (Airbnb)

El anuncio se realizó acompañado de material audiovisual en el que se muestra un recorrido por el inmueble. En el video, se destacan distintos espacios de la casa y elementos asociados a la serie, como el vestuario y la ambientación inspirada en el universo del personaje interpretado por Miley Cyrus.

Por si fuera poco, en el perfil de Airbnb del inmueble aparece como anfitrión Hannah Montana para darle un toque especial al hospedaje. Incluso, en la descripción se lee un mensaje que parece ser escrito por el personaje.

“Durante 20 años, todos ustedes han cantado conmigo, han soñado en grande y han vivido lo mejor de ambos mundos a mi lado. Para celebrarlo, te invito al lugar donde todo comenzó: ¡mi casa en la playa de Malibú! Pasa la noche en el lugar donde creé algunos de mis mayores éxitos, me reí a carcajadas con mis mejores amigos y diseñé mis atuendos más emblemáticos", escribió.

Hannah Montana aparece como anfitrión en la página de Airbnb. (Airbnb)

La iniciativa se enmarca dentro de una serie de actividades organizadas por Disney para conmemorar el aniversario del estreno de Hannah Montana, ocurrido en 2006. Entre estas acciones se incluyen contenidos especiales, programación temática y experiencias dirigidas a seguidores de la serie.

Así luce la casa de Hannah Montana 20 años después del estreno de la serie

Uno de los elementos más reconocibles de la serie es la casa donde vivía la familia Stewart, ubicada en la ficción frente al mar. En la realidad, la propiedad se encuentra en Malibu, específicamente en Broad Beach Road.

Se trata de una residencia de estilo Cape Cod situada en un terreno con acceso directo a la playa, con vistas al océano desde varias de sus habitaciones, así como desde sus terrazas y balcones.

De acuerdo con datos disponibles en plataformas inmobiliarias, la vivienda cuenta con siete habitaciones, ocho baños, tres salas de estar, cuatro chimeneas y un garaje con capacidad para tres vehículos, distribuidos en más de 5 mil pies cuadrados.

En la serie, únicamente se utilizó la fachada como referencia para el hogar de los personajes, mientras que los interiores fueron recreados en estudios de grabación.

Únicamente la fachada de la mansión fue utilizada para la serie de Hannah Montana. (Disney+)

Tras su aparición en Hannah Montana, la propiedad continuó siendo utilizada como locación en otras producciones audiovisuales. Entre ellas destaca la serie Big Little Lies, donde funcionó como la residencia del personaje Madeline Mackenzie, interpretado por Reese Witherspoon.

A diferencia de la producción de Disney Channel, esta serie utilizó también espacios interiores de la casa.

Asimismo, la residencia fue empleada en la cuarta temporada del programa Selena + Chef, conducido por Selena Gomez.

En cuanto a su disponibilidad actual, la propiedad puede ser alquilada y también se encuentra en el mercado para su venta. Reportes recientes indican que el inmueble tiene un costo de renta mensual de aproximadamente 60 mil dólares, mientras que su precio de venta se sitúa cerca de los 21 millones de dólares.

Actualmente la propiedad está valorada en 21 millones de dólares. (Instagram)

La casa ha sido propiedad de la familia Clunies-Ross desde al menos 2019. Según declaraciones de representantes vinculados a la gestión de la propiedad, el inmueble ha sido adaptado en múltiples ocasiones para su uso en producciones, lo que implica modificaciones en decoración, mobiliario y diseño interior según las necesidades de cada proyecto.