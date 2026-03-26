Mundo

Rusia prohibió protestas contra el bloqueo a internet en Moscú y San Petersburgo

El grupo organizador Cisne Escarlata informó que la negativa se justificó por restricciones sanitarias. Mientras tanto, los bloqueos y la censura digital se intensifican en todo el país

Guardar
Las autoridades rusas declararon ilegales las protestas contra los bloqueos de internet en Moscú y San Petersburgo (Reuters)
Las autoridades rusas declararon ilegales las protestas contra los bloqueos de internet en Moscú y San Petersburgo (Reuters)

Las autoridades de Rusia han declarado ilegales las protestas contra los bloqueos de internet previstas para el 29 de marzo en Moscú y San Petersburgo, advirtiendo que quienes participen podrían ser detenidos.

Esta determinación fue comunicada por el grupo Cisne Escarlata a través de su canal de Telegram, al informar que las solicitudes para organizar las manifestaciones no recibieron autorización por parte de las autoridades, que citaron restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus como justificación oficial.

La negativa se extiende tanto a la capital rusa como a la segunda ciudad más grande del país.

Las manifestaciones contra los bloqueos de internet en Moscú y San Petersburgo fueron prohibidas por las autoridades, que denegaron los permisos invocando restricciones sanitarias vigentes.

Protesta Rusia
Los asistentes a las manifestaciones no autorizadas podrían ser detenidos por la policía (X-Twitter)

Según el grupo organizador Cisne Escarlata, participar en las protestas expondrá a los asistentes a detenciones policiales, mientras que sí se autorizó la celebración de manifestaciones en otras ciudades del país.

En contraste con la postura adoptada en las grandes ciudades, las autoridades permitieron protestas en otras localidades, como Penza y Vladímir.

La política de prohibición de marchas no es nueva en el contexto del conflicto por el control de internet en Rusia. Hace dos días, el líder opositor Boris Nadezhdin, aspirante presidencial en 2024, denunció que las autoridades ya habían impedido la celebración de protestas el domingo anterior en distintas ciudades de la región de Moscú, nuevamente con el argumento de la situación sanitaria.

Boris Nadezhdin, excandidato presidencial para 2024, denunció la prohibición de protestas en la región de Moscú (Reuters)
Boris Nadezhdin, excandidato presidencial para 2024, denunció la prohibición de protestas en la región de Moscú (Reuters)

Nadezhdin indicó en su canal de Telegram que las respuestas oficiales a sus solicitudes resultan una “burla”, señalando: “Todas las respuestas son iguales y parecen una burla. No pueden reunirse por el covid”, en referencia a la falta de criterios uniformes, dado que otras manifestaciones sí reciben autorización en los mismos lugares y fechas.

Las restricciones han afectado también a otras organizaciones políticas. El partido opositor Yábloko había solicitado permiso para protestar el 1 de marzo en Moscú contra los bloqueos de internet, pero la petición fue rechazada por las autoridades de la capital.

El tema del acceso a la red se ha convertido en un eje de movilización social, especialmente tras el anuncio de que la aplicación de mensajería Telegram sería objeto de un bloqueo definitivo a partir del 1 de abril, según anticiparon varios medios rusos el mes pasado.

Telegram será objeto de un bloqueo definitivo en Rusia a partir del 1 de abril (Europa Press)
Telegram será objeto de un bloqueo definitivo en Rusia a partir del 1 de abril (Europa Press)

En la actualidad, Telegram ya resulta inaccesible en Rusia para la mayoría de los usuarios, salvo aquellos que recurren a servicios VPN para sortear las restricciones.

El endurecimiento de los controles sobre internet avanza de la mano de un aumento en la capacidad tecnológica destinada a los bloqueos.

El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia ha incrementado su presupuesto en unos 14.900 millones de rublos (unos USD 184 millones), alcanzando un total de 83.700 millones de rublos (USD 1.037 millones), con el propósito de ampliar la infraestructura para el bloqueo de la red de internet móvil en todo el país antes de 2030.

El reporte señala que los equipos instalados en los operadores de telecomunicaciones rusos aún presentan limitaciones de capacidad, lo que provocó fallos durante la noche del 22 al 23 de marzo, cuando los usuarios lograron acceder temporalmente a plataformas bloqueadas debido a una sobrecarga.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

RusiaMoscúSan PetersburgoProtestas Rusia

Últimas Noticias

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El vehículo intentaba abordar un ferry cuando perdió el control sobre la plataforma y se hundió rápidamente. Siete personas lograron salir del agua por sus propios medios

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

Una fuente militar iraní amenazó con abrir “frentes sorpresa” y multiplicar los costes de cualquier acción terrestre, mientras el Pentágono estudia enviar unidades de élite a la región

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

La Justicia francesa condenó en rebeldía a 18 años de prisión al ex profesor de Oxford, Tariq Ramadan por la violación de tres mujeres

El proceso se realizó pese a que alegó problemas de salud para no asistir al juicio. Además, se le prohibió ingresar a Francia y contactar a las víctimas tras cumplir la pena

La Justicia francesa condenó en rebeldía a 18 años de prisión al ex profesor de Oxford, Tariq Ramadan por la violación de tres mujeres

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas

El fin de las hostilidades no necesariamente traerá de vuelta el tráfico marítimo a esta estratégica vía. Esto es lo que probablemente implicaría el regreso a la normalidad

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas

7 edificios que muestran la visión única de Smiljan Radić Clarke, el nuevo Premio Pritzker

Innovación, materiales locales y diálogo con el paisaje: así se refleja la filosofía arquitectónica del chileno en algunos de sus proyectos más emblemáticos y reconocidos a nivel internacional

7 edificios que muestran la visión única de Smiljan Radić Clarke, el nuevo Premio Pritzker
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mía, hija de Andrea Legarreta, ya habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín

Mía, hija de Andrea Legarreta, ya habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín

El puente de Venecia en Bogotá alcanzó un 81% de avance y será habilitado antes de finalizar 2026: así van las obras de la avenida 68

Debate presidencial: simpatizantes del APRA y Fuerza Popular se enfrentan a las afueras del Centro Convenciones Lima

“Sin cuerpo, no hay confirmación”: Ministerio de Defensa pone en duda la muerte de alias Zarco Aldinever

Lo que no se vio del debate presidencial: peleas entre apristas y fujimoristas, música y despliegue con muñecos y bombardas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Grupos religiosos de Ecuador protestan contra fallo sobre cambio de género en adolescentes

Guedes reconoce que Portugal no es favorito, pero puede ganar el Mundial

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

La crisis hídrica pone en riesgo el crecimiento de Perú, alerta la Cámara de Comercio

Venezolano demanda a EEUU por 1,3 millones de dólares por deportarlo a cárcel salvadoreña

ENTRETENIMIENTO

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Blair Waldorf regresa a Gossip Girl con una novela que promete nuevas intrigas en Manhattan

Jamie Lee Curtis, fan declarada de One Piece: “Es la mejor adaptación de un anime y un manga a acción real”

La icónica casa de Hannah Montana es transformada en un Airbnb por tiempo limitado

Meghan Markle y el príncipe Harry preparan nueva serie sobre el polo para Netflix