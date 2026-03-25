Walmart detecta un cambio radical en el consumo: cada vez más estadounidenses priorizan el ahorro

Walmart señala un cambio estructural en los hábitos de consumo de Estados Unidos, con cautela de compra en todos los niveles de ingreso (REUTERS/Jim Young/File Photo)

Los hábitos de compra en Estados Unidos atraviesan un cambio estructural: tanto familias de bajos ingresos como sectores adinerados muestran una cautela al consumir, según el último análisis de Walmart.

La mayor cadena minorista del país, considerada un termómetro del comportamiento económico familiar, informó en la presentación de sus resultados del cuarto trimestre de 2026 que la tendencia no distingue nivel socioeconómico: la búsqueda de valor y la contención del gasto se han vuelto transversales en el panorama estadounidense, un fenómeno que la propia compañía describe como señal de alerta para el sector retail, de acuerdo con el portal financiero MarketWatch.

Actualmente, el 17% de los estadounidenses con ingresos anuales superiores a USD 100.000 compra habitualmente en Walmart, frente a menos del 15% en 2021.

El crecimiento supera el 13% en solo cuatro años, según cifras de la consultora especializada en retail GlobalData Retail, citadas por MarketWatch, que además destaca un aumento similar en cadenas de descuento: en 2025, casi el 28% de los consumidores de altos ingresos recurrió a este tipo de establecimientos, frente a aproximadamente el 20% en 2021.

Este fenómeno refleja un desplazamiento de preferencias y estrategias de consumo, incluso entre quienes históricamente no acudían a comercios enfocados en el ahorro.

La tendencia principal identificada por Walmart es que todas las franjas de ingreso han endurecido sus criterios de consumo. Según John Furner, director ejecutivo de Walmart, “en los hogares con ingresos inferiores a USD 50.000, seguimos observando que sus bolsillos están muy ajustados.

Y en algunos casos, la gente vive al día, de salario en salario”, de acuerdo con el portal financiero MarketWatch. No obstante, la precaución se ha extendido a los sectores de mayores recursos, que ahora maximizan la relación entre gasto y beneficio.

En los últimos años, el ajuste en los hábitos de consumo en Estados Unidos se ha generalizado, abarcando tanto a hogares vulnerables como a los de mayores ingresos.

Las cadenas minoristas observan un aumento sostenido de clientes de alto poder adquisitivo en establecimientos orientados al ahorro, mientras que la percepción de inflación en bienes esenciales, como alimentos, supera ampliamente la inflación real reportada oficialmente.

Según datos de MarketWatch y la consultora especializada en retail GlobalData Retail, la transversalidad de este fenómeno obliga a los principales actores del retail a revisar sus estrategias de precios y fidelización, anticipando una posible reconfiguración del modelo de consumo estadounidense.

Los hogares de mayores ingresos redefinen sus hábitos y ganan peso en las cadenas de descuento

El 17% de los estadounidenses con ingresos superiores a 100.000 dólares compra regularmente en Walmart, frente a menos del 15% en 2021 (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

El incremento del consumo entre estadounidenses con mayores ingresos no implica un mayor gasto global, sino una gestión más selectiva y estratégica de sus compras. John David Rainey, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Walmart, indicó que la compañía ha “trabajado arduamente para mitigar la inflación en los precios de los alimentos”.

Este esfuerzo, según Rainey, resulta fundamental para explicar la creciente presencia de consumidores de alto poder adquisitivo en tiendas orientadas tradicionalmente a segmentos medios y bajos, según el portal financiero MarketWatch.

Por su parte, la consultora especializada en retail GlobalData Retail sostiene que la presión inflacionaria sigue siendo determinante para los hogares, sin importar su nivel de ingreso. La percepción de los consumidores amplifica ese efecto: según MarketWatch, la inflación percibida en alimentos fue del 19,6%, pese a que la tasa real registrada oficialmente en diciembre de 2025 fue de solo el 2,4%.

Las grandes cadenas han respondido adaptando sus estrategias de precios y ofertas. Empresas como Dollar Tree desarrollaron iniciativas con diferentes rangos de precios para captar a hogares que históricamente no formaban parte de su clientela central.

Walmart, en tanto, reportó un aumento en la frecuencia de visitas y en el volumen de ventas provenientes de hogares que antes no concentraban allí sus compras, de acuerdo con el portal financiero MarketWatch.

El ajuste en el consumo: fenómeno transversal a todos los estratos

La modificación en los hábitos de compra se consolida como un fenómeno diversificado. Furner detalló, según la cobertura de MarketWatch: “Este trimestre, la mayor parte de nuestro aumento de participación provino de hogares con ingresos superiores a USD 100.000”. Los datos muestran que la participación de consumidores con alto poder adquisitivo en comercios de descuento creció de manera sostenida entre 2021 y 2026.

Ante la persistencia de precios elevados en productos esenciales, Walmart y otros actores reconfiguraron su política comercial y la oferta disponible. Los clientes, por su parte, priorizan la relación precio-calidad, eligen marcas propias o genéricas y concentran sus compras en supermercados con descuentos y promociones sistemáticas.

La percepción de inflación en bienes esenciales, especialmente alimentos, constituye un factor transversal. El portal financiero MarketWatch señala que el desfase entre la inflación real y la percibida genera un comportamiento defensivo en todos los segmentos, lo que obliga a los minoristas a adaptar su estrategia de captación y fidelización incluso para clientes de altos ingresos.

De la restricción de gastos a la reconfiguración del consumo

Comercios de lujo y especialidad pierden clientela de ingresos altos debido al auge de las promociones y la concentración del gasto en grandes cadenas (REUTERS/Siddharth Cavale)

El análisis de Walmart, recogido por el portal financiero MarketWatch, revela un reordenamiento del consumo estadounidense: los hogares de ingresos altos también optimizan su canasta, ajustan prioridades y valoran ofertas y promociones.

Esto repercute en el ascenso de cadenas de gran escala entre estos segmentos, mientras que las tiendas de lujo y especialidad pierden parte de su clientela ante presiones económicas que afectan a todos los niveles de ingreso.

El estudio de la consultora especializada en retail GlobalData Retail citado por MarketWatch ilustra este proceso: el salto de casi ocho puntos porcentuales en la presencia de consumidores de altos ingresos en comercios de descuento entre 2021 y 2025 no responde solo a estrategias promocionales, sino a una transformación en la percepción y conducta del consumidor estadounidense.

Cuando los hogares de mayores ingresos comienzan a priorizar el ahorro y la relación calidad-precio, esto indica que los consumidores, incluso los más solventes, evalúan cada gasto con mayor cautela. Para Walmart, el aumento de clientes de altos ingresos es positivo.

Sin embargo, para el resto del sector minorista, podría representar un desafío: si estos consumidores reducen o seleccionan más sus compras, los comercios sin la capacidad de ofrecer precios bajos o gran presencia nacional pueden ver afectados sus resultados, según advierte el diario estadounidense Miami Herald.

Un patrón de consumo centrado en el valor y la cautela

La sensibilidad al precio ha dejado de ser un rasgo exclusivo de las familias de bajos recursos para convertirse en un patrón social generalizado en Estados Unidos, de acuerdo con el portal financiero MarketWatch.

Esta transición obliga a los grandes actores del retail a repensar sus ofertas y políticas de fidelización, en un escenario donde el ahorro y el valor adquieren centralidad en la decisión de compra de todos los estratos de ingreso.

Los recientes datos de Walmart, expuestos por John Furner y John David Rainey, no solo describen una coyuntura, sino que anticipan una posible reconfiguración estructural del consumo en Estados Unidos: incluso quienes cuentan con mayores recursos económicos evalúan hoy la necesidad, conveniencia y oportunidad de cada gasto, redefiniendo el panorama competitivo para el sector minorista.