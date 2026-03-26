La Justicia francesa condenó en rebeldía a 18 años de prisión al ex profesor de Oxford, Tariq Ramadan por la violación de tres mujeres

Ramadan fue juzgado y sentenciado en rebeldía tras ausentarse por motivos de salud (Europa Press)

El Tribunal Penal de París resolvió la condena en rebeldía de Tariq Ramadan, ex profesor de estudios islámicos de la Universidad de Oxford, a 18 años de prisión por la violación de tres mujeres.

La decisión judicial, adoptada tras tres semanas de juicio, respondió al requerimiento de la Fiscalía y se dictó sin la presencia del acusado, quien no participó en el proceso debido a un diagnóstico de esclerosis múltiple, según su abogado.

Ramadan fue sentenciado por agresiones sexuales cometidas entre 2009 y 2017, tras un proceso de ocho años que incluyó peritajes médicos, testimonios de las víctimas y documentación legal.

Los expertos médicos convocados por el Tribunal Penal de París determinaron que la enfermedad de Ramadan permanece estable, sin que se haya constatado un agravamiento reciente que le impidiera afrontar el juicio.

La defensa había argumentado que su cliente se encontraba hospitalizado en Ginebra en la fase inicial del proceso, pero la corte consideró que existían condiciones suficientes para juzgarlo en ausencia.

Además de la pena de prisión, la sentencia incluye una medida de seguimiento judicial durante ocho años una vez que Ramadan cumpla su condena.

Dicho control implica la obligación de no contactar a las víctimas, así como la prohibición de difundir obras, producciones audiovisuales o declaraciones públicas relacionadas con los hechos por los que fue sentenciado.

El académico suizo no podrá ingresar a Francia de manera permanente tras cumplir su condena (Reuters)

La corte también dictó una prohibición definitiva de entrada en territorio francés para el académico suizo tras el cumplimiento de la pena, una medida de carácter permanente.

Durante el proceso judicial, las demandantes aportaron relatos que describieron episodios de violencia sexual especialmente agresivos.

Ramadan negó las acusaciones en la etapa inicial de instrucción, aunque luego admitió la existencia de relaciones sexuales con las denunciantes, afirmando que estas ocurrieron de manera consentida.

El tribunal mantuvo vigente la orden de arresto emitida contra Ramadan el 6 de marzo. La noticia tuvo impacto en varios países europeos, dada la notoriedad pública del acusado, quien además es nieto de Hasán al Banna, fundador del movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto.

Hasán al Banna fundó el movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto en 1928

La sentencia se conoció tras un proceso que incluyó tanto testimonios directos como informes periciales y documentación médica.

Las víctimas relataron situaciones de intimidación y abuso, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la pena que finalmente fue impuesta por el tribunal parisino.

El caso de Ramadan no es el primero que enfrenta en la Justicia europea. El académico ya había sido condenado en Suiza a tres años de prisión, de los cuales dos eran de cumplimiento efectivo, por hechos de características similares. Esta circunstancia fue tomada en cuenta por el tribunal francés al momento de evaluar el perfil del acusado y su historial judicial.

(Con información de Europa Press y EFE)