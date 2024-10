Tragedia en California: escort que apuñaló a su madre y lo transmitió en Facebook alegó que padece de locura

Tonantzyn Beltran fue hallada con un cuchillo en la mano junto al cuerpo de su madre. (Jam Press)

Una mujer de San Rafael, en California, acusada de asesinar a su madre en enero, ha cambiado su declaración a no culpable luego de alegar que padece de locura. El cambio de declaración fue realizado por Tonantzyn Oris Beltran, de 29 años, durante una comparecencia ante el juez Geoffrey Howard en el Tribunal Superior del Condado de Marin, según informó New York Post.

Beltran, quien anteriormente se dedicaba a ser escort, ahora enfrentará una evaluación de su salud mental. “El juez Howard ordenó que sea examinada por psiquiatras para ver si cumple con la definición legal de locura”, señaló East Bay Times.

El magistrado advirtió a la acusada que podría enfrentar dos juicios: uno para determinar si cometió el crimen y otro para evaluar su estado mental. Si se avala legalmente su problema, podría ser enviada a un hospital estatal o a un centro de tratamiento de salud mental.

El incidente ocurrió el 8 de enero, cuando la mujer fue arrestada por la policía de San Rafael después de un enfrentamiento en un complejo de apartamentos en Cresta Way. La acusación señaló que acuchilló a su madre, Olivia Beltran Pacheco, mientras realizaba una transmisión en vivo para Facebook. Dicho video fue eliminado de la plataforma.

La fallecida, de 55 años, fue atacada violentamente en el balcón de su vivienda, según la policía. Los oficiales encontraron a Beltran con un cuchillo en la mano, junto al cuerpo de su madre herida, y las ropas empapadas en sangre. “Residentes que presenciaron el suceso en vivo antes de que fuera retirado, informaron la situación a la policía de San Rafael”, señaló New York Post.

Según Mercury News, cuando los agentes finalmente ingresaron al departamento, Pacheco aún estaba viva, pero falleció posteriormente en un hospital local.

New York Post señaló que ese día, Beltran se dirigió a la estación de policía de Santa Rosa para recuperar su coche confiscado. Los oficiales notaron que parecía tener “algunos problemas de salud mental”.

Olivia Beltran Pacheco, reconocida activista comunitaria, fue apuñalada en el balcón de su vivienda. (Jam Press)

La historia de abuso de sustancias y alcohol de la acusada también es parte del caso. “Las drogas me dieron escape, alivio, felicidad falsa, eran como un vendaje de automedicación”, dijo Beltran a Mercury News.

La mujer también comentó que tuvo una relación conflictiva con su madre a pesar del amor que ella le brindaba. “Estuve sin hogar por un tiempo, porque me sentía muy odiosa hacia mi madre. No sabía de dónde venía eso, pero no podía cambiar ese sentimiento, aunque ella parece una santa y siempre me amó inmensamente”, manifestó al medio.

Durante la comparecencia en el tribunal, Beltran, acompañada de su abogado defensor Matthew Siroka, respondió de manera tranquila a las preguntas del juez. East Bay Times informó que el defensor legal se negó a comentar sobre el caso. La próxima audiencia de Beltran está programada para el 12 de diciembre.

La cobertura extensiva del caso muestra cómo un acto de violencia doméstica puede estar ligado a problemas mentales no tratados, resaltando la importancia del cuidado de la salud mental y el apoyo familiar.