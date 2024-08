Halloween llega más temprano a EEUU: parques y tiendas ya inician celebraciones y ventas por esta popular fiesta

Disney World en Orlando organiza la fiesta “Mickey's Not So Scary Party” desde el 9 de agosto hasta finales de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, Halloween ha llegado a EEUU mucho antes de lo habitual, con parques temáticos y tiendas lanzando sus campañas de ventas en agosto. Según The Guardian, Six Flags, Disney y Universal Studios han desplegado una serie de atracciones, espectáculos en vivo, productos, alimentos y bebidas con temática de Halloween para aprovechar la creciente popularidad de esta festividad.

Six Flags dará inicio a Halloween el 14 de septiembre con la experiencia “Saw: Legacy of Terror”, que celebra el 20º aniversario de la franquicia de películas de terror Saw. Esta estrategia forma parte de una inversión mayor en experiencias de Halloween, impulsada por la fusión de 8000 millones de dólares con Cedar Fair, creando el mayor operador de parques del país con 42 parques en 17 estados. Según Edithann Ramey, directora de marketing de Six Flags, “esta época del año ha crecido de manera explosiva” y se ha convertido en “una industria de mil millones de dólares en los últimos cinco años”.

Jakob Wahl, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones, destaca que “Halloween se ha convertido en uno de los atractivos comerciales más fuertes para los parques temáticos” y agrega que “de hecho, vemos un crecimiento cada año en términos de eventos de Halloween, no solo en América del Norte, sino en todo el mundo”, según The Guardian.

Disney también ha comenzado la temporada de Halloween mucho antes, con su fiesta Mickey’s Not So Scary Party en Disney World en Orlando, que se realizará varias noches a la semana desde el 9 de septiembre hasta finales de octubre. Los eventos en sus resorts de California también se están agotando rápidamente.

Universal Studios lanza la temporada más larga de Halloween Horror Nights desde el 30 de agosto al 3 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, Universal Studios, propiedad de Comcast, ha programado su temporada de Halloween Horror Nights del 30 de agosto al 3 de noviembre, la más larga hasta la fecha. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters según lo recogido por The Guardian. Universal está agregando una casa embrujada de Ghostbusters: Frozen Empire a su oferta de Halloween. Los parques de Universal en Orlando y Japón también contarán con actores disfrazados de Mortífagos, antagonistas de la franquicia de Harry Potter, que recorrerán el Callejón Diagón durante las Noches de Terror.

No solo los parques temáticos se anticipan al Halloween. Grandes minoristas como Target y Lowe’s presentaron sus colecciones de Halloween en julio, y los productos estuvieron disponibles a la venta a finales de agosto. Home Depot, por su parte, lanzó su línea de Halloween en julio y tuvo una venta de “a mitad de camino de Halloween” en abril.

Spirit Halloween, un minorista especializado en artículos para esa fecha, anunció la apertura de 1525 tiendas en todo el país para la próxima temporada, y más de 1100 ya estaban en funcionamiento en agosto. La Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés) informó que el gasto de Halloween por parte de los consumidores estadounidenses alcanzó un récord en 2023 de 12.200 millones de dólares (unos 11.400 millones de euros), en comparación con los 10.600 millones de dólares (unos 9.900 millones de euros) del año anterior. Una encuesta realizada por la NRF reveló que el 45% de los consumidores planearon hacer sus compras para Halloween antes de octubre, marcando un aumento respecto a hace una década.

En resumen, el panorama actual en Estados Unidos muestra un avance de la festividad de Halloween en diversas industrias, especialmente parques temáticos y tiendas. Esta estrategia de marketing tiene como objetivo capitalizar la creciente popularidad y el gasto creciente de los consumidores en esta temporada. The Guardian resalta que este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos, sino que también se observa un crecimiento en eventos de Halloween a nivel mundial.