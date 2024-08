Millonarias deudas y bienes perdidos: el abogado de O.J Simpson lucha contra el tiempo

O.J. Simpson acumuló miles de deudas que deben pagarse incluso después de su muerte. (REUTERS/Ethan Miller)

O.J. Simpson acumuló una gran cantidad de deudas que necesitan ser pagadas, incluso después de su muerte en abril de 2024. El albacea de su patrimonio, Malcolm LaVergne, quien fuera su abogado durante mucho tiempo, está enfrentando varios desafíos para reunir los fondos necesarios y afrontar las demandas de los acreedores.

TMZ informó que LaVergne está intentando recuperar más de 269.000 dólares de una de las propiedades de O.J., y puede que tenga que hacerlo a través de su hijo Justin, quien ayudó a su padre a comprar una casa en Las Vegas hace unos años.

La propiedad, adquirida en 2022 con una inversión de aproximadamente 159.000 dólares por parte de Simpson, ha aumentado su valor en más de 100.000 dólares desde entonces. El abogado sostiene que tanto el capital invertido como el aumento del valor de la propiedad forman parte del patrimonio del fallecido.

A pesar de estos intentos por recuperar fondos, la situación financiera del patrimonio de Simpson es desesperada. Según The Blast, LaVergne ha mencionado que la deuda de 33.5 millones de dólares que Simpson debía a las familias de las víctimas después del juicio civil en 1997 ha crecido debido a los intereses acumulados, llegando a casi 100 millones de dólares.

Este incremento se suma a una reciente ejecución fiscal por parte del estado de California, que añade una deuda adicional de 500.000 dólares.

Malcolm LaVergne, albacea del patrimonio de O.J. Simpson, está buscando fondos para afrontar demandas. (Jason Bean/The Reno Gazette-Journal)

El proceso no ha sido sencillo, pues el fiduciario ha encontrado una fuerte resistencia a sus esfuerzos de liquidación de la propiedad de O.J. Simpson. TMZ señaló que el abogado expresó su “decepción por la resistencia que está encontrando en su esfuerzo por recolectar y vender propiedades” del fallecido exatleta, lo que la ha llevado a tener conflictos con la familia.

Además, está buscando otros bienes, como el anillo del Salón de la Fama de Fútbol Americano Profesional y un Rolex de lujo de Simpson, ambos desaparecidos tras su muerte. LaVergne declaró a TMZ: “Pertenece al patrimonio y quiero que esté a mis pies”.

O.J. Simpson falleció en abril de 2023 por cáncer de próstata sin la presencia de sus hijos y nietos.(AP/Ethan Miller)

Dentro de las estrategias para afrontar estas deudas, LaVergne también está considerando la subasta de diversos bienes personales de Simpson. Esta medida podría brindar cierto alivio financiero, al tiempo que ofrece a los aficionados la oportunidad de hacerse con objetos valiosos del famoso exjugador de la NFL.

No obstante, la tarea no es fácil debido a la magnitud de las deudas y la cantidad de acreedores implicados, incluyendo el IRS y las autoridades fiscales de California.

La muerte de O.J. Simpson por un cáncer de próstata en abril de 2023 dejó a sus hijos y nietos sin la posibilidad de estar a su lado en sus últimos momentos. The Blast reportó que a diferencia de los rumores, los hijos y nietos de Simpson no estuvieron presentes cuando falleció; en su lugar, un allegado, cuya identidad no fue revelada, estuvo con él.

A pesar de las dificultades familiares y financieras, LaVergne subrayó que la ausencia de sus hijos en sus últimos momentos no resta valor al amor que sentían por su padre.