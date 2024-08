De Barack Obama a Bernie Sanders: las figuras políticas del segundo día de la Convención Demócrata

Robert García, representante demócrata por California (Infobae)

Kamala Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, presentan una perspectiva optimista que contrasta con la agenda de Donald Trump. Según el sitio web de la convención, la elección no solo se trata de dos candidatos, sino de dos visiones totalmente opuestas para el país. Mientras que Trump parece considerar que los mejores días de Estados Unidos ya han pasado, Harris y su equipo piensan que lo mejor está por venir.

En el día dos de la cumbre demócrata Robert García, congresista de California y miembro del Consejo Asesor, fue uno de quienes tuvieron contacto con los periodistas acreditados durante una conferencia de prensa. También participó Michael Tyler, director de comunicación de la campaña Harris-Walz. Ambos resaltaron la importancia de la convención como herramienta de organización y motivaron a la comunidad a participar activamente en el proceso electoral. Tyler destacó que la coalición amplia y diversa que llevó a Joe Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca en 2020 es la misma que esperan movilizar para asegurar la victoria en 2024.

En su segundo día, la convención también estará marcada por un ajuste en su programación debido al entusiasmo y la energía que se vivió en el primer día, lo que ocasionó retrasos. Como medida preventiva, decidieron comenzar media hora antes para concluir a las 10 pm (hora local).

Harris y Walz planearon un rally en Milwaukee, situado a poco más de una hora de Chicago, para la tarde del segundo día, como parte de su itinerario. Esta noche contará con la participación de Doug Emhoff, esposo de la candidata demócrata, quien compartirá con la audiencia su perspectiva personal sobre la vicepresidenta.

Durante la conferencia de prensa, Robert García expresó que el republicano JD Vance es el candidato a vicepresidente más impopular de la historia y criticó la campaña de Trump como caótica y retrógrada, en contraste con la visión de futuro de Harris y Walz. Afirmó que una parte del mensaje de la convención es recordar a la gente que, desde su perspectiva, Trump está incapacitado para liderar el país.

En cuanto a las prioridades legislativas, García subrayó el apoyo histórico de la administración de Biden a la comunidad LGBTQ. Mencionó que Harris es una aliada y amiga de esta comunidad y que su administración reflejará la diversidad del país.

Los oradores confirmados para la segunda jornada de la convención incluyen figuras destacadas como el ex presidente Barack Obama, su esposa Michelle Obama, el gobernador de Illinois JB Pritzker, el senador Bernie Sanders, Dak Emhoff, y Ana Navarro, co-presentadora del programa de televisión “The View”.

A su vez, al menos dos grupos planean protestas en Chicago, bajo los nombres de Chicago Alliance Against Racist and Political Repression y March for Peoples Agenda, con la intención de manifestarse en Union Park, cerca del United Center Arena.