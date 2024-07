Miami se prepara para eventos culturales y de entretenimiento en los próximos meses

La ciudad de Miami será el punto de encuentro de eventos imprescindibles en los próximos meses. (Getty Images)

Miami se prepara para ser el epicentro de una serie de eventos significativos durante los próximos meses, proporcionando tanto a los residentes como a los visitantes una amplia gama de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento. Desde festivales de danza hasta ferias automovilísticas, la ciudad promete ser el escenario de numerosos acontecimientos destacables. A continuación, se ofrece un desglose detallado de cada uno de ellos.

Miami Spice Restaurant Months

De acuerdo con el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre, los Miami Spice Restaurant Months ofrecerán menús de tres platos a precios fijos: USD 30/USD 35 para el almuerzo/brunch y USD 45/USD 60 para la cena. Este evento anual invita a los comensales a deleitarse con una amplia variedad de cocinas internacionales representadas en los mejores restaurantes de la región. Además de los menús preestablecidos, algunos establecimientos ofrecerán experiencias gastronómicas exclusivas. El horario dependerá de cada restaurante participante.

Miami Spice Restaurant Months ofrece menús de tres platos a precios fijos del 1 de agosto al 30 de septiembre. (Archivo)

IFE-ILE Afro-Cuban Dance Festival

Del 8 al 10 de agosto, el IFE-ILE Afro-Cuban Dance Festival se celebrará en varias ubicaciones de Miami. Según los organizadores del festival, el evento contará con talleres de danza moderna cubana, orishas, flamenco fusión y otros estilos de baile afrocubano. La edición de este año, bajo el lema “La alegría de bailar: la encarnación de la libertad”, destacará la importancia del baile afrocubano en la liberación del espíritu y la obtención de paz interior. El festival incluirá presentaciones, paneles académicos y una fiesta de clausura en el Centro Koubek [IFE-ILE]. Los principales eventos tendrán lugar en:

Dirección: Centro Cultural Koubek, 2705 SW 3rd St, Miami, FL 33135

Museo HistoryMiami, 101 W Flagler St, Miami, FL 33130

IFE-ILE Afro-Cuban Dance Festival celebra la danza afrocubana del 8 al 10 de agosto en diversos lugares de Miami. (GMCVB)

Miami Spa Months

Durante los meses de julio y agosto, del 1 de julio al 31 de agosto, Miami acogerá los Miami Spa Months, ofreciendo tratamientos exclusivos en diversos spas de primer nivel a partir de USD 109. Este evento permite a los participantes disfrutar de una variedad de actividades de bienestar, que incluyen masajes y tratamientos faciales. El GMCVB destaca que los tratamientos de spa representan una perfecta escapada para rejuvenecer en plena temporada de verano. El horario varía según cada spa participante.

Miami Spa Months ofrece tratamientos exclusivos en spas de primer nivel del 1 de julio al 31 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miami International Auto Show

Desde el 30 de agosto hasta el 8 de septiembre, Miami Beach será sede del Miami International Auto Show, una de las mayores exposiciones automotrices del mundo. Según los organizadores, el evento se llevará a cabo en el Miami Beach Convention Center y cubrirá más de un millón de pies cuadrados. Los asistentes podrán disfrutar de pruebas de manejo, tecnología de vehículos eléctricos y una exhibición especial de autos futuristas de Supercar Rooms. Además, habrá un Bentley personalizado por el artista local Romero Britto.

Dirección: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Dr, Miami Beach, FL 33139

Horarios:

1 de septiembre: 15:00 a 22:00

2-4 de septiembre: 11:00 a 22:00

5-8 de septiembre: 14:00 a 22:00

9 de septiembre: 11:00 a 22:00

10 de septiembre: 11:00 a 20:00

Miami International Auto Show se desarrollará en el Miami Beach Convention Center del 30 de agosto al 8 de septiembre. (Archivo)

Orange Blossom Classic

En el ámbito deportivo, el Orange Blossom Classic se celebrará el 1 de septiembre en el Hard Rock Stadium. Según la organizadora del evento, Kendra Bullock, este partido enfrentará a Alabama State University y North Carolina Central University, marcando la primera vez en la historia del Classic en que Florida A&M University (FAMU) no participa. El juego es un punto álgido de un fin de semana lleno de eventos que celebran el orgullo y la herencia de las HBCUs (Historically Black Colleges and Universities).

Dirección: Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056

El partido comenzará a las 17:00

Orange Blossom Classic enfrentará a Alabama State University y North Carolina Central University el 1 de septiembre en el Hard Rock Stadium. (Orange Blossom Classic)

Miami Carnival Parade and Concert

El Miami Carnival Parade and Concert se llevará a cabo el 13 de octubre en el Miami-Dade County Fairgrounds. Según los organizadores de Miami Carnival, el evento celebrará su 40 aniversario e incluirá un desfile de bandas, un concierto y la Zona Dancehall. Además, habrá múltiples actividades preliminares, como el Carnaval Junior el 5 de octubre y una Competencia de Bandas de Acero el 11 de octubre.

Dirección: Miami-Dade County Fairgrounds, 10901 SW 24th St, Miami, FL 33165

Horarios: 11:00 a 23:00

El Desfile y Concierto del Carnaval de Miami celebrará su 40 aniversario el 13 de octubre en el recinto ferial del condado de Miami-Dade. (GMCVB)

NASCAR Cup Series 400 Weekend

Finalmente, el Homestead-Miami Speedway acogerá el NASCAR Cup Series 400 Weekend los días 26 y 27 de octubre. Según NASCAR, la carrera principal de la NASCAR Cup se llevará a cabo el 27 de octubre, mientras que el día 26 habrá competencias de la NASCAR Xfinity Series y la NASCAR Craftsman Truck. El evento ofrecerá diversas experiencias de hospitalidad, incluidas opciones premium como el Ally Champions Club [NASCAR].

Dirección: Homestead-Miami Speedway, 1 Speedway Blvd, Homestead, FL 33035

Horarios: 26 de octubre: Xfinity Series a las 12:00, Craftsman Truck Series a las 15:00 27 de octubre: NASCAR Cup Series a las 14:30

Homestead-Miami Speedway acogerá el NASCAR Cup Series 400 Weekend los días 26 y 27 de octubre. (GMCVB)