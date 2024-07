Polémica en una pequeña ciudad costera de EEUU: sacrificaron a 150 gansos porque eran considerados una molestia

Michael Riney, residente local, calificó la medida de "absolutamente brutal" en una entrevista con The Kansas City Star (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lake Waukomis, una pequeña ciudad costera al norte de Kansas City, en el estado de Misuri (Estados Unidos) ha experimentado un cambio significativo este verano. Una tranquilidad inusual se ha apoderado de la zona, y la razón es sorprendente: la mayoría de los gansos fueron sacrificados.

En junio, se capturaron y eliminaron 150 gansos canadienses en lo que se llamó una “redada de gansos”. Este operativo, autorizado por el Departamento de Conservación de Missouri, fue ejecutado debido a las crecientes quejas sobre los problemas de salubridad que representaban estas aves para los alrededor 1.000 residentes.

El problema de los excrementos de ganso no es menor. Según el biólogo Joe DeBold, del Departamento de Conservación, los excrementos de estas aves contienen bacterias E. coli y otros patógenos que pueden causar enfermedades graves. “Todo lo que defecan es E. coli”, enfatizó DeBold al medio local The Kansas City Star.

Los excrementos de ganso en Lake Waukomis contenían peligrosas bacterias E. coli, afirmó el biólogo Joe DeBold (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los esfuerzos para controlar la población de gansos no se limitan a la redada. Clarence Matthews, coordinador de la campaña de eliminación de huevos de la asociación de propietarios, explicó más métodos.

Se ha intentado reducir la población engrasando las cáscaras de los huevos de ganso. Esta práctica, que previene el desarrollo de los embriones, también requiere un permiso especial.

A pesar de estos esfuerzos, Matthews reconoce que la población de gansos ha seguido creciendo: “Hemos manipulado un poco más de 100 huevos al año”. Esto llevó a decisiones más drásticas como la redada de junio.

La redada en Lake Waukomis es la mayor de cinco similares este año en el área de Kansas City (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que los gansos canadienses están protegidos a nivel federal, la redada fue legal y aprobada como una medida de último recurso. Como resultado, se capturaron 150 gansos que fueron llevados a una planta procesadora donde su carne fue donada a bancos de alimentos.

La redada en Lake Waukomis es la mayor de cinco iniciativas similares en el área de Kansas City este año. Otras se llevaron a cabo en Jackson County Parks and Recreation, Belton Parks and Recreation, Oceans of Fun y The Ridge of Blue Springs. “Esos son los que se aprobaron este año”, informó DeBold para The Kansas City Star.

El futuro de los gansos en Lake Waukomis sigue siendo incierto. Aunque los esfuerzos para reducir su número han tenido cierto éxito, la naturaleza migratoria de estas aves sugiere que podrían volver en el futuro.

Aunque protegidos a nivel federal, los 150 gansos eliminados fueron llevados a una planta procesadora para donar su carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una vez que los gansos encuentran un cuerpo de agua que les gusta, otros lo convertirán en su hogar”, explicó el especialista DeBold al medio local.

Opinión dividida entre los vecinos

Sin embargo, esta acción no fue bien recibida por todos los residentes. Michael Riney, vecino del lado norte del lago, expresó su descontento: “Es como si fuera a comprar una casa en la playa y disparara a todas las gaviotas”, dijo en una entrevista con el medio local The Kansas City Star.

“Es absolutamente brutal. No entiendo por qué te mudas al lago si no te gustan los gansos, los pájaros, los ciervos ni nada de eso”, agregó.

Si bien algunos residentes lamentan la desaparición de los gansos, otros están aliviados por la reducción de los excrementos de estas aves.

Clarence Matthews, coordinador local, explicó la eliminación de huevos de ganso como método adicional de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cindy Pounds, también residente de Lake Waukomis, contó al mismo medio: “Siempre supe que eran una molestia. Simplemente hacen caca por todos lados. ¿Por qué querría nadar en un lago con todo eso?”.

Algunos residentes, como Jen y Tony Soliz, apoyan la medida. “Los gansos estaban tan mal que ni siquiera podía salir”, dijo Jen Soliz a The Kansas City Star.

La preocupación de los Soliz se centra en los riesgos para la salud, especialmente considerando que los excrementos de ganso pueden contener esporas de hongos y otros patógenos que provocan enfermedades.

La comunidad de Lake Waukomis está dividida. Mientras algunos residentes lamentan la pérdida de la fauna local, otros celebran la reducción de los problemas sanitarios asociados con los gansos.