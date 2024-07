Gesto político de Donald Trump: llegó a la convención republicana para sellar la unidad con sus ex contrincantes

Segunda jornada de la convención republicana en Milwaukee, Wisconsin (REUTERS/Elizabeth Frantz)

(Enviado especial a Milwaukee, Wisconsin) En un gesto inesperado y simbólico, Donald Trump asistió a la Convención Republicana en Milwaukee con el propósito de consolidar la unidad dentro de su partido de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El ex mandatario, buscando no solo derrotar a Joe Biden sino también controlar ambas cámaras del Congreso y ganar las elecciones a gobernador en once estados, mostró un claro mensaje de cohesión al sentarse en primera fila para escuchar a destacados líderes republicanos como Nikki Haley y Ron DeSantis, quienes anteriormente lo habían criticado.

Faltando dos minutos para las 20:00, un video mostró a Trump bailando, lo que provocó una ovación de pie en el Foro Fiserv. Acto seguido, se presentó un video crítico de las políticas de Biden sobre inmigración y fentanilo, comparando las muertes por esta droga con las bajas de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar, apareció Ted Cruz, senador por Texas, marcando el inicio de la convención.

Trump realizó un movimiento estratégico al invitar personalmente a Nikki Haley, su adversaria en las primarias, para que participara en el evento y hablara en horario central. Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, había anunciado previamente que no asistiría, pero el intento de magnicidio en Pensilvania la hizo reconsiderar, accediendo a unirse para mostrar un frente unido.

Además de Haley, los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, el gobernador Ron DeSantis y Lara Trump, nuera de Trump, también tienen previsto hablar en la convención. Este evento es crucial para Trump, quien busca proyectar una imagen de unidad y fortaleza dentro del partido republicano.

El primer día de la convención estuvo marcado por la presentación de Trump, la designación de J.D. Vance como candidato a vicepresidente y las críticas al plan económico de Biden. La llegada de Trump, en medio de una fuerte lluvia, fue recibida con aplausos y vítores, reflejando el apoyo ferviente de los delegados.

Hoy, la convención se centrará en la crisis de inmigración, el consumo de fentanilo y el aumento de los crímenes en Estados Unidos, bajo el lema “Hagamos a América segura de nuevo”. Los republicanos criticarán la estrategia de Biden en el control de la inmigración y su impacto en la economía y la criminalidad, utilizando casos emblemáticos como el asesinato de Rachel Morin para subrayar la necesidad de cerrar las fronteras.

Noticia en desarrollo...