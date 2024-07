EEUU consideró como deliberado el ataque ruso a un hospital infantil en Kiev que dejó 32 muertos y decenas de heridos

EEUU calificó de salvaje el ataque ruso a un hospital infantil en Kiev que dejó al menos 32 muertos y decenas de heridos (EUROPA PRESS)

Estados Unidos considera que el ataque a un hospital infantil en Kiev es “salvaje” y deliberado, afirmó este lunes el Departamento de Estado.

El ataque de Rusia contra el Hospital Pediátrico Okhmatdyt de Kiev y otras infraestructuras en el país ha dejado este lunes al menos 32 fallecidos, incluidos niños, y decenas de heridos.

“Rusia llevó a cabo otro salvaje ataque con misiles contra civiles”, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Según el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, un hospital pediátrico de Kiev fue blanco de un bombardeo ruso.

Un ataque ruso mató a 32 personas en un hospital infantil (REUTERS)

Rusia sostiene por el contrario que los daños en este establecimiento han sido causados por un misil antiaéreo ucraniano.

Preguntado por esta afirmación, Miller contestó: “No hay nadie más lanzando misiles contra Ucrania en este momento”.

“Estos son lugares que no tienen ninguna finalidad militar. No albergan activos militares ucranianos. No albergan a miembros del ejército ucraniano. Son infraestructuras civiles, pura y simplemente”, dijo.

“Una vez más, hemos visto a Putin atacando deliberadamente infraestructuras civiles como parte de su sangrienta guerra contra Ucrania”, añadió.

Esa ofensiva se produce la víspera del inicio en Washington de la cumbre anual de la OTAN, en la que los países aliados se centrarán en aprobar medidas que garanticen el apoyo a largo plazo a Ucrania frente a la invasión rusa.

“Lamentablemente, para el Sr. Putin es normal atacar la infraestructura civil y no le importa si se trata de un hospital o edificio residencial”, dijo en una conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

“Rusia llevó a cabo otro salvaje ataque con misiles contra civiles,” afirma portavoz de EEUU (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Kirby apuntó que el encuentro en la capital estadounidense mandará a Putin “una fuerte señal de que si cree que puede superar a una coalición de países que apoyan a Ucrania está nuevamente equivocado”.

“Como ha dicho el propio presidente (Joe) Biden, Ucrania nunca será una victoria para Rusia porque la gente libre se niega a vivir en un mundo de desesperanza y oscuridad”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

En la cumbre, según Kirby, Estados Unidos y varios aliados efectuarán “varios grandes anuncios” de cara a fortalecer la asociación militar y política con Ucrania para ayudar al país a seguir defendiéndose y disuadir una agresión rusa en el futuro.

Mujeres sostienen a niños pacientes del Hospital Infantil Ohmatdyt que fue dañado durante los ataques con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2024. REUTERS/Gleb Garanich

Por otra parte, la OTAN ultima los preparativos de la cumbre que se iniciará el martes en Washington con una conmemoración del 75 aniversario de la Alianza, en la que reafirmará su apoyo a largo plazo a Ucrania en un momento en que Rusia ha intensificado sus ataques contra objetivos civiles ucranianos.

“En Ucrania, Rusia continúa su brutal guerra. Hoy mismo hemos visto horrendos ataques con misiles contra ciudades ucranianas, matando a civiles inocentes, incluidos niños. Condeno estos atroces ataques”, afirmó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en unas declaraciones junto al secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin.

Dejó claro que Rusia no puede esperar que la OTAN abandone a Ucrania, sino que “tendrá que sentarse y aceptar una solución en la que Ucrania prevalezca como nación soberana e independiente”.

En esa línea, los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 aliados respaldarán un nuevo paquete integral de apoyo a Ucrania que, en palabras de la embajadora estadounidense ante la OTAN, Julianne Smith, “ayudará a Ucrania a modernizar sus fuerzas, crear una fuerza para el futuro, trabajar en aspectos como la interoperatividad con la Alianza y seguir transformando su Ejército”.

“Estamos construyendo un puente para aproximar a Ucrania a la adhesión a la OTAN”, señaló Smith en la radio pública estadounidense NPR.

(Con información de EFE)