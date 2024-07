El Aeropuerto Internacional de Miami implementó sillas de ruedas autónomas para pasajeros con movilidad reducida

El Aeropuerto Internacional de Miami es el primero en EE.UU. en implementar sillas de ruedas autónomas. (Opy Morales)

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se ha convertido en el primer aeropuerto en Estados Unidos en implementar sillas de ruedas autónomas para facilitar el desplazamiento de pasajeros con problemas de movilidad. Desarrolladas por WHILL Mobility Services, estas sillas eléctricas comenzaron a operar en diciembre de 2023 y ya han demostrado ser una herramienta esencial para mejorar la accesibilidad en el aeropuerto, de acuerdo con The Miami Herald.

Las sillas autónomas, diseñadas por la compañía japonesa WHILL Mobility Services, fueron adquiridas por Envoy Air, una filial de American Airlines. En total, Envoy Air compró diez unidades, según informó The Miami Herald. Estas sillas no han requerido fondos públicos para su implementación, de acuerdo con Greg Chin, director de comunicaciones del Departamento de Aviación de Miami-Dade.

WHILL Mobility Services desarrolló las nuevas sillas de ruedas autónomas usadas en MIA. (Opy Morales)

En un evento celebrado el 21 de junio de 2024, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, presentó formalmente el servicio, elogiando el avance en accesibilidad que representa para el aeropuerto. Durante la presentación, la alcaldesa destacó que MIA es el primer aeropuerto del país en usar este tipo de sillas autónomas y expresó su satisfacción por la innovación tecnológica al servicio de los viajeros, según Miami-Dade County y The Miami Herald.

El uso diario de estas sillas alcanza un promedio de 120 viajes, una cifra pequeña en comparación con las más de 2.900 solicitudes diarias de sillas de ruedas que Envoy Air recibe, de acuerdo con The Miami Herald. A pesar de ello, las sillas autónomas no están destinadas a sustituir completamente a las sillas tradicionales empujadas por asistentes. Miguel Rosa, vicepresidente del centro de Miami de Envoy, aclaró que estas sillas “complementan el servicio ofrecido a los clientes”. No hay planes inmediatos de aumentar la flota de sillas autónomas en el aeropuerto, según Axios.

Las sillas de ruedas autónomas están disponibles para los clientes de American Airlines. (Opy Morales)

El funcionamiento de las sillas autónomas es sencillo. Los pasajeros que necesitan asistencia se dirigen a uno de los cuatro centros de control en el aeropuerto tras pasar por el control de seguridad. Allí, son ayudados a sentarse en la silla y un asistente introduce la información de la puerta de embarque en una pantalla pequeña. La silla transporta al pasajero a su puerta de embarque, emitiendo un timbre de tres tonos para alertar a otras personas en la terminal.

Equipadas con cámaras y sensores, las sillas evitan colisiones y, en caso de encontrar un obstáculo, una voz pide al obstáculo que se haga a un lado. Una vez que el viajero llega a su destino, la silla regresa automáticamente a su centro de operaciones, de acuerdo con The Miami Herald.

Las sillas de ruedas autónomas están disponibles exclusivamente para los clientes de American Airlines en las salas D y E del Aeropuerto Internacional de Miami. Son principalmente para pasajeros que tienen dificultades para caminar largas distancias, incluyendo personas mayores y aquellas con lesiones, siempre y cuando los usuarios puedan caminar un poco. Los pasajeros con equipaje grande o que viajan con animales de apoyo no pueden usar estas sillas y son asistidos con sillas tradicionales, de acuerdo con Axios.

Las sillas de ruedas autónomas están equipadas con cámaras y sensores. (Opy Morales)

El programa de sillas de ruedas autónomas se suma a una amplia gama de servicios de accesibilidad disponibles en MIA, como el programa MIAair, que permite a pasajeros con discapacidades practicar la experiencia de viaje en un entorno controlado, carriles de accesibilidad en las áreas de control de pasaportes, estaciones de carga de sillas de ruedas y cordones de girasol para viajeros con discapacidades ocultas. Además, el aeropuerto ofrece salas multisensoriales y el servicio móvil Aira Airport Network para asistir a viajeros con baja visión, según la página web del Aeropuerto Internacional de Miami.

MIA recibió la acreditación del Programa de Mejora de Accesibilidad del Consejo Internacional de Aeropuertos, ACI, en septiembre de 2022, reconociendo su compromiso con una experiencia de viaje accesible e inclusiva. El aeropuerto, que maneja el mayor tráfico de carga internacional del país y el segundo mayor volumen de pasajeros internacionales, está llevando a cabo una inversión de USD 7 mil millones en mejoras de capital y USD 1.7 mil millones en mantenimiento para mejorar aún más la experiencia del cliente, de acuerdo con la página web del Aeropuerto Internacional de Miami.

Las sillas autónomas realizan un promedio de 120 viajes diariamente en MIA. (Opy Morales)

Para más información sobre las sillas de ruedas autónomas y otros servicios de accesibilidad en MIA, los pasajeros pueden visitar la página web oficial del Plan de Modernización en Acción de MIA. Los usuarios que necesiten servicios de accesibilidad adicionales pueden contactar con la Oficina de la ADA del Departamento de Aviación de Miami-Dade, de acuerdo con la página web del Aeropuerto Internacional de Miami.