Un restaurante de San Francisco se enfrenta a una fuerte polémica tras la difusión de una imagen de carne cruda dejada al aire libre durante una ola de calor

La imagen de carne cruda expuesta al calor frente al restaurante Hamburger Project de San Francisco generó indignación en redes sociales

En medio de una intensa ola de calor, Hamburger Project, un reconocido restaurante de San Francisco, se convirtió en foco de debate tras la difusión de una imagen que rápidamente escaló en redes sociales. El episodio comenzó cuando, a las puertas del local, carne cruda fue captada en el suelo, a la vista de todos, en plena vía pública. La situación, documentada por un usuario de Reddit, se viralizó en cuestión de horas y desató una oleada de críticas y comentarios, alimentando una controversia que puso en jaque la reputación del establecimiento.

La fotografía, ampliamente difundida en internet, mostraba varios rollos de carne cruda junto a un frasco de mayonesa, colocados sobre la acera, justo frente a la entrada de Hamburger Project, que en ese momento se encontraba cerrado. El impacto de la imagen fue inmediato: la publicación en Reddit acumuló más de 3700 votos positivos y superó los 500 comentarios. Los usuarios no tardaron en expresar su preocupación y descontento, con mensajes que iban desde la ironía hasta la alarma sanitaria. “Comer allí te va a llevar a la Clínica Mayo”, escribió uno de los participantes en el hilo, mientras otro, con tono sarcástico, respondió: “¿Por qué? La etiqueta dice específicamente CARNE MOLIDA”.

El autor de la publicación original aportó un dato crucial al debate: la carne habría permanecido “afuera durante una hora”, aunque al regresar al lugar, ya no se encontraba allí. La incertidumbre sobre el destino final del producto y el tiempo exacto de exposición alimentaron aún más la discusión, generando dudas sobre los procedimientos de manejo de alimentos en el restaurante.

Respuesta del restaurante Hamburger Project ante la controversia

El restaurante Hamburger Project atribuyó el incidente a un repartidor externo e implementó cambios en sus protocolos de entrega tras la polémica viral

Frente al aluvión de críticas y la rápida viralización del incidente, Hamburger Project optó por responder públicamente en su cuenta de Instagram. En su comunicado, la empresa reconoció que la carne fue dejada al aire libre, pero atribuyó la responsabilidad a un repartidor externo. Según la versión del restaurante, “un repartidor dejó el producto sin vigilancia al no poder acceder al restaurante, algo que nunca autorizaríamos ni aceptaríamos”. El mensaje, acompañado por capturas de pantalla de una conversación con el repartidor, reveló que este, al no poder entregar el pedido, optó por abandonar los productos en la acera. En los mensajes se leía: “Holaaaaaa. No tengo tiempo”, seguido de una foto de la carne y la mayonesa en el suelo. Finalmente, el repartidor notificó: “Este pedido está completo”.

Ante la situación, el restaurante aseguró que su personal “se deshizo inmediatamente del producto tras encontrarlo en el exterior porque estaba obviamente deteriorado por haber estado en el suelo, sin un control de temperatura adecuado”. Además, Hamburger Project sostuvo que ya se han actualizado los procedimientos de entrega para evitar que vuelva a repetirse un episodio similar. La publicación insistía en la seriedad con la que la empresa toma la seguridad alimentaria y en la implementación de nuevas medidas internas.

En síntesis, el restaurante quiso deslindar responsabilidades directas y mostró acciones correctivas inmediatas. Esta respuesta buscó calmar la preocupación pública y mitigar el impacto reputacional, aunque no logró frenar del todo la discusión en línea ni disipar las dudas de muchos usuarios sobre la cadena de control en la entrega y recepción de insumos.

Intervención y declaraciones del exjefe de cocina Geoffrey Lee

Geoffrey Lee, exjefe de cocina, calificó la situación de la carne como un fallo inaceptable en la entrega, desmarcándose de la actual gestión de Hamburger Project

La polémica también motivó la reacción de Geoffrey Lee, exjefe de cocina del restaurante, quien, pese a no formar parte actualmente del equipo directivo, decidió pronunciarse en Instagram. En su mensaje, Lee calificó el hecho como “inaceptable” y lo consideró un “claro fallo en el proceso de entrega” que no representa los estándares que él defiende. Subrayó que ya no participa en las operaciones diarias de Hamburger Project desde su “destitución pública y abrupta” a manos de Tan Truong, uno de los socios del restaurante.

El pronunciamiento de Lee reflejó una clara distancia respecto a la actual gestión y evidenció que el incidente de la carne cruda también reavivó viejas tensiones internas. Al hacer público su desacuerdo, el exjefe de cocina añadió una capa más al debate en redes, donde muchos recordaron que no se trata del primer episodio polémico vinculado a Hamburger Project y a Lee.

Antecedentes de controversias previas: conflicto entre Geoffrey Lee y la influencer Kat Ensign

El historial de controversias del restaurante y de Geoffrey Lee se remonta al año anterior, cuando la influencer Kat Ensign compartió en TikTok una reseña de la hamburguesa de mantequilla “Wisconsin” de Hamburger Project. Ensign calificó la experiencia como “buena, pero no excelente”, y evaluó la hamburguesa Ozempic con una puntuación de 7,2, señalando que eran hamburguesas “muy finas”.

La reacción de Lee ante la crítica fue inmediata y poco convencional. A través de un mensaje privado, posteriormente publicado por Ensign, Lee escribió: “Porque alguien tiene que decirte que madures. Es patético tener casi 50 años e intentar influir en veinteañeros para mantener algún tipo de sentido de la realidad. Todos los chefs lo desaprueban y uno de nosotros tiene que decírtelo”. Este intercambio provocó el rechazo de varios comentaristas, que cuestionaron la actitud de Lee. “¡Dios mío, ¿un dueño de negocio diciendo cosas así?! ¡Qué locura!”, fue una de las respuestas que sintetizó el sentir de la comunidad digital.

A raíz de la controversia, el diario San Francisco Standard informó que Lee terminó por renunciar tanto a Hamburger Project como a otros dos restaurantes que gestionaba. El propio chef publicó, tiempo después, un mensaje en Instagram (posteriormente eliminado) en el que expresó su arrepentimiento: “No hay excusas que dar; me extralimité. Lo siento”. Admitió la presión de años de trabajo y la dificultad de recibir críticas constantes, señalando que aprovecharía el tiempo para reflexionar sobre su carrera.

Por su parte, Kat Ensign también ofreció su perspectiva tras la disputa, asegurando que nunca tuvo la intención de que la controversia afectara la posición laboral de Lee y que el episodio resultó molesto para todos los involucrados. Ensign expresó su deseo de dejar el tema atrás y centrarse en su propio trabajo.