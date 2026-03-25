Estados Unidos

Viajeros en Estados Unidos: cómo evitar cargos en vuelos atrasados

La nueva respuesta de las principales compañías permite a los pasajeros cancelar o reprogramar su viaje al enfrentar largas filas

Guardar
Las principales aerolíneas de Estados
Las principales aerolíneas de Estados Unidos permiten reprogramar o cancelar vuelos sin cargos en aeropuertos afectados por la paralización federal. (REUTERS/Megan Varner TPX IMAGES OF THE DAY)

Las principales aerolíneas de Estados Unidos permiten a los pasajeros reprogramar o cancelar vuelos sin cargos en varios aeropuertos, ante las largas filas de revisión de seguridad provocadas por la parcial paralización del Gobierno federal. Este beneficio ya rige en terminales clave donde los tiempos de espera superan las cinco horas, como el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston.

La paralización, que se debe a la ausencia de un acuerdo legislativo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, llevó a una salida masiva de oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes atraviesan su sexta semana sin salario, según detalló CBS News.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush
El Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston registra esperas de más de 5 horas debido a la salida masiva de oficiales de la TSA. (REUTERS/Megan Varner)

Como resultado, se plantea a los pasajeros la duda sobre cuánta anticipación es necesaria para llegar a tiempo a los vuelos, ya que los consejos de las aerolíneas y de los operadores aeroportuarios pueden diferir: algunas compañías recomiendan ampliar el margen de llegada debido a la gravedad de la situación, mientras que otras mantienen protocolos estándar.

Recomendaciones para pasajeros ante vuelos atrasados en Estados Unidos

  • Revisa notificaciones de tu aerolínea todos los días.
  • Llega al aeropuerto al menos cuatro horas antes si viajas desde terminales afectados.
  • Contacta al servicio al cliente de tu aerolínea para cambios o cancelaciones sin costo.
  • Aprovecha las políticas flexibles: muchas compañías permiten reprogramar o anular sin penalización.
  • Guarda todos los comprobantes y comunicaciones.
  • Mantente al tanto de posibles cambios en la situación y las políticas de cada compañía.

Medidas de las aerolíneas ante la crisis de seguridad

Allegiant Air puso en vigor la garantía “viaja con confianza”, que facilita a los clientes afectados por la paralización gubernamental la posibilidad de realizar cambios o cancelar sus vuelos sin ningún costo adicional ni penalizaciones. Para acceder a esta flexibilidad, es necesario comunicarse con el servicio al cliente a través de teléfono, chat, mensaje de texto o correo electrónico.

Allegiant Air activa la garantía
Allegiant Air activa la garantía 'viaja con confianza' y ofrece cambios gratuitos a quienes enfrenten demoras por la crisis de seguridad. (REUTERS/Megan Varner)

Por su parte, Delta Air Lines aplica una exención especial en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde insta a sus pasajeros a presentarse con al menos cuatro horas de antelación para superar los controles de seguridad. Aquellos viajeros con vuelos programados para este martes están habilitados a modificar su itinerario y reprogramar su viaje hasta el 30 de marzo, conservando la cabina elegida; además, cualquier diferencia tarifaria queda eximida de pago bajo esta política.

Para el caso de United Airlines, la empresa extendió una política de flexibilidad para quienes cuentan con reservaciones entre el 23 y 24 de marzo en vuelos que parten o llegan al aeropuerto de Houston, el cual registra demoras de hasta seis horas debido a la disminución del personal de seguridad. Los cambios de fecha están permitidos hasta el 31 de marzo, siempre que se mantengan la cabina y la ruta originales, y no habrá cargos extra ni ajustes por diferencias de tarifa.

Delta Air Lines insta a
Delta Air Lines insta a sus pasajeros en Atlanta a llegar al menos con 4 horas de antelación y exime cargos por cambios hasta el 30 de marzo. (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Perspectivas operativas y antecedentes de la crisis

La problemática no es ajena al historial reciente de la aviación estadounidense, que ya enfrentó demoras y rechazos aislados durante anteriores paralizaciones parciales del Gobierno federal. Sin embargo, la actual crisis se diferencia por la extensión temporal —seis semanas consecutivas sin salario para los agentes de la TSA— y por su amplia repercusión en los grandes nodos de tránsito aéreo.

United Airlines extiende su política
United Airlines extiende su política de flexibilidad hasta el 31 de marzo para vuelos en el Aeropuerto de Houston y evita cobros extra por cambios. (REUTERS/Megan Varner)

De acuerdo con el consolidado de datos divulgado por CBS News, los flujos de pasajeros se han reorganizado de manera forzosa: algunos viajeros optan por reasignaciones, otros por cancelar o posponer sus desplazamientos hasta tener mayores certezas sobre el funcionamiento de los controles de seguridad. Directivos aeroportuarios reconocen que la recuperación de la normalidad depende completamente del restablecimiento inmediato de los recursos al Departamento de Seguridad Nacional y, por tanto, a la disponibilidad de los agentes de la TSA.

Mientras tanto, las principales aerolíneas de Estados Unidos insisten en que cualquier pasajero con vuelos en aeropuertos afectados revise a diario las notificaciones emitidas por cada compañía, ya que la situación puede variar en cuestión de horas y, con ella, las condiciones de flexibilidad tarifaria o los márgenes recomendados de llegada.

El impacto para los pasajeros y próximos pasos

La efectiva comunicación entre usuarios y aerolíneas será determinante para mitigar los efectos de las demoras y asegurar la reprogramación o cancelación de los vuelos sin costos no previstos. Los portavoces de Delta Air Lines, United Airlines y Allegiant Air reiteraron en sus canales oficiales que los contactos directos siguen abiertos y que la exención de cargos seguirá vigente —al menos— hasta finales de marzo para todos los itinerarios comprendidos en el marco de esta situación extraordinaria.

Expertos del sector advierten sobre
Expertos del sector advierten sobre la falta de perspectivas de solución inmediata a la paralización y la necesidad de políticas flexibles para los pasajeros. (REUTERS/Megan Varner)

A medida que avance la semana, el sector aeroportuario y las autoridades federales mantienen la vigilancia sobre el desarrollo de la paralización. Por el momento, el tráfico aéreo en Estados Unidos seguirá condicionado por la escasez de personal en los filtros de seguridad y por las disposiciones particulares de cada compañía respecto a la atención y protección de pasajeros afectados entre el 23 y 24 de marzo, especialmente en aquellos vuelos con demoras registradas de hasta seis horas.

Temas Relacionados

Estados UnidosParalización Gobierno FederalAerolíneas Estados UnidosDemoras AeropuertosSeguridad AeroportuariaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

EEUU acelerará la producción de misiles de alta precisión para que sus soldados “superen a cualquier adversario”

El Departamento de Guerra firmó un convenio para modernizar procesos y reducir tiempos de fabricación del “Arsenal de la libertad”, buscando reforzar la capacidad de respuesta y fortalecer alianzas estratégicas

EEUU acelerará la producción de

Helicóptero cae sobre un almacén en Florida y deja dos muertos tras impactar contra el techo del edificio

Equipos de emergencia acudieron al lugar tras una alerta al mediodía y confirmaron que no hubo sobrevivientes ni personas afectadas en los alrededores

Helicóptero cae sobre un almacén

Un proceso judicial de hasta siete años buscará poner fin a la crisis en la principal cárcel de Nueva York

La intervención incluye la obligación de garantizar derechos básicos y estándares de seguridad para detenidos y empleados, en respuesta al fracaso de intentos previos de reforma y al alto número de fallecimientos bajo custodia

Un proceso judicial de hasta

Un porcentaje récord de estadounidenses tiene deudas de tarjetas de crédito y no puede pagar sus facturas mensuales

La proporción de personas que enfrenta dificultades para cumplir pagos mensuales ha crecido de manera significativa en los últimos años, lo que evidencia un aumento en la presión económica sobre los hogares y sus presupuestos

Un porcentaje récord de estadounidenses

La historia de Dana Dorsey, el primer millonario afroamericano de Florida: la compra de la isla más exclusiva de Estados Unidos, una batalla contra la segregación y un legado silenciado

Detrás de la opulencia de Fisher Island, la historia de Dana Dorsey permanece oculta. En 1918, el primer millonario afroamericano de Florida compró parte de la isla para su comunidad, pero su legado fue silenciado y borrado del relato oficial

La historia de Dana Dorsey,

TECNO

Atención fans del anime: Crunchyroll

Atención fans del anime: Crunchyroll admite que se filtró información de sus usuarios

Cómo se verían Las guerreras K-pop si fueran personajes de Fortnite, según la IA

¿Por qué OpenAI acabó Sora? La verdadera razón tras el cierre de la IA de video profesional

Microsoft lanza el Copilot para Xbox que te ayudará a pasar cualquier nivel

Meta decide que varios de sus empleados trabajen en casa mientras se anunciarían nuevos despidos

ENTRETENIMIENTO

“Dutton Ranch” reveló su teaser

“Dutton Ranch” reveló su teaser oficial: ¿de qué trata la nueva serie del universo “Yellowstone”?

El desafío después de la estatuilla: qué ocurrió con las actrices jóvenes que ganaron un Oscar al inicio de su carrera

“NCIS” llega a los 500 episodios: el fenómeno televisivo que desafía el paso del tiempo y se niega a terminar

Niall Horan reveló sus graves problemas de salud y analiza un reemplazo de cadera: “Estuve arruinado desde el día que nací”

Henry Thomas, el niño de “E.T.”, confiesa que la fama lo superó: “Nunca lo vi venir”

MUNDO

El Gobierno francés suspendió la

El Gobierno francés suspendió la subasta de un dibujo renacentista atribuido a Hans Baldung Grien

El gobierno danés depende de las negociaciones tras unas elecciones sin mayoría absoluta

Cómo defenderse ante un cocodrilo: recomendaciones claves para sobrevivir a un encuentro inesperado

El presidente de la DAIA advirtió sobre Irán: “Ha demostrado amenazar de forma constante a las democracias”

El director del agencia atómica de la ONU prevé negociaciones entre Irán y EEUU para este fin de semana en Pakistán