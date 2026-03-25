Viajeros en Estados Unidos: cómo evitar cargos en vuelos atrasados

Las principales aerolíneas de Estados Unidos permiten reprogramar o cancelar vuelos sin cargos en aeropuertos afectados por la paralización federal. (REUTERS/Megan Varner TPX IMAGES OF THE DAY)

Las principales aerolíneas de Estados Unidos permiten a los pasajeros reprogramar o cancelar vuelos sin cargos en varios aeropuertos, ante las largas filas de revisión de seguridad provocadas por la parcial paralización del Gobierno federal. Este beneficio ya rige en terminales clave donde los tiempos de espera superan las cinco horas, como el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston.

La paralización, que se debe a la ausencia de un acuerdo legislativo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, llevó a una salida masiva de oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes atraviesan su sexta semana sin salario, según detalló CBS News.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston registra esperas de más de 5 horas debido a la salida masiva de oficiales de la TSA. (REUTERS/Megan Varner)

Como resultado, se plantea a los pasajeros la duda sobre cuánta anticipación es necesaria para llegar a tiempo a los vuelos, ya que los consejos de las aerolíneas y de los operadores aeroportuarios pueden diferir: algunas compañías recomiendan ampliar el margen de llegada debido a la gravedad de la situación, mientras que otras mantienen protocolos estándar.

Recomendaciones para pasajeros ante vuelos atrasados en Estados Unidos

Revisa notificaciones de tu aerolínea todos los días.

Llega al aeropuerto al menos cuatro horas antes si viajas desde terminales afectados.

Contacta al servicio al cliente de tu aerolínea para cambios o cancelaciones sin costo.

Aprovecha las políticas flexibles : muchas compañías permiten reprogramar o anular sin penalización.

Guarda todos los comprobantes y comunicaciones.

Mantente al tanto de posibles cambios en la situación y las políticas de cada compañía.

Medidas de las aerolíneas ante la crisis de seguridad

Allegiant Air puso en vigor la garantía “viaja con confianza”, que facilita a los clientes afectados por la paralización gubernamental la posibilidad de realizar cambios o cancelar sus vuelos sin ningún costo adicional ni penalizaciones. Para acceder a esta flexibilidad, es necesario comunicarse con el servicio al cliente a través de teléfono, chat, mensaje de texto o correo electrónico.

Allegiant Air activa la garantía 'viaja con confianza' y ofrece cambios gratuitos a quienes enfrenten demoras por la crisis de seguridad. (REUTERS/Megan Varner)

Por su parte, Delta Air Lines aplica una exención especial en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde insta a sus pasajeros a presentarse con al menos cuatro horas de antelación para superar los controles de seguridad. Aquellos viajeros con vuelos programados para este martes están habilitados a modificar su itinerario y reprogramar su viaje hasta el 30 de marzo, conservando la cabina elegida; además, cualquier diferencia tarifaria queda eximida de pago bajo esta política.

Para el caso de United Airlines, la empresa extendió una política de flexibilidad para quienes cuentan con reservaciones entre el 23 y 24 de marzo en vuelos que parten o llegan al aeropuerto de Houston, el cual registra demoras de hasta seis horas debido a la disminución del personal de seguridad. Los cambios de fecha están permitidos hasta el 31 de marzo, siempre que se mantengan la cabina y la ruta originales, y no habrá cargos extra ni ajustes por diferencias de tarifa.

Delta Air Lines insta a sus pasajeros en Atlanta a llegar al menos con 4 horas de antelación y exime cargos por cambios hasta el 30 de marzo. (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Perspectivas operativas y antecedentes de la crisis

La problemática no es ajena al historial reciente de la aviación estadounidense, que ya enfrentó demoras y rechazos aislados durante anteriores paralizaciones parciales del Gobierno federal. Sin embargo, la actual crisis se diferencia por la extensión temporal —seis semanas consecutivas sin salario para los agentes de la TSA— y por su amplia repercusión en los grandes nodos de tránsito aéreo.

United Airlines extiende su política de flexibilidad hasta el 31 de marzo para vuelos en el Aeropuerto de Houston y evita cobros extra por cambios. (REUTERS/Megan Varner)

De acuerdo con el consolidado de datos divulgado por CBS News, los flujos de pasajeros se han reorganizado de manera forzosa: algunos viajeros optan por reasignaciones, otros por cancelar o posponer sus desplazamientos hasta tener mayores certezas sobre el funcionamiento de los controles de seguridad. Directivos aeroportuarios reconocen que la recuperación de la normalidad depende completamente del restablecimiento inmediato de los recursos al Departamento de Seguridad Nacional y, por tanto, a la disponibilidad de los agentes de la TSA.

Mientras tanto, las principales aerolíneas de Estados Unidos insisten en que cualquier pasajero con vuelos en aeropuertos afectados revise a diario las notificaciones emitidas por cada compañía, ya que la situación puede variar en cuestión de horas y, con ella, las condiciones de flexibilidad tarifaria o los márgenes recomendados de llegada.

El impacto para los pasajeros y próximos pasos

La efectiva comunicación entre usuarios y aerolíneas será determinante para mitigar los efectos de las demoras y asegurar la reprogramación o cancelación de los vuelos sin costos no previstos. Los portavoces de Delta Air Lines, United Airlines y Allegiant Air reiteraron en sus canales oficiales que los contactos directos siguen abiertos y que la exención de cargos seguirá vigente —al menos— hasta finales de marzo para todos los itinerarios comprendidos en el marco de esta situación extraordinaria.

Expertos del sector advierten sobre la falta de perspectivas de solución inmediata a la paralización y la necesidad de políticas flexibles para los pasajeros. (REUTERS/Megan Varner)

A medida que avance la semana, el sector aeroportuario y las autoridades federales mantienen la vigilancia sobre el desarrollo de la paralización. Por el momento, el tráfico aéreo en Estados Unidos seguirá condicionado por la escasez de personal en los filtros de seguridad y por las disposiciones particulares de cada compañía respecto a la atención y protección de pasajeros afectados entre el 23 y 24 de marzo, especialmente en aquellos vuelos con demoras registradas de hasta seis horas.