Estados Unidos

La estrategia deportiva de Netflix da comienzo a la emisión de béisbol profesional en directo

La adquisición, valorada en cincuenta millones de dólares por año durante tres temporadas, posiciona al servicio como la única opción para ver el partido inaugural de la liga mayor y dos espectáculos adicionales de la campaña

Guardar
El servicio celebró un acuerdo
El servicio celebró un acuerdo que incluye el lanzamiento de temporada, el Home Run Derby y el Field of Dreams, reemplazando a canales convencionales y marcando un giro hacia la digitalización de eventos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma de streaming Netflix marca un nuevo capítulo en su estrategia deportiva al convertirse en la única opción para ver el partido inaugural de la Major League Baseball (MLB) esta temporada, con la transmisión exclusiva del enfrentamiento entre los New York Yankees y los San Francisco Giants este miércoles.

Esta alianza otorga a Netflix los derechos globales para tres eventos: el partido de apertura, el Home Run Derby y el Field of Dreams entre los Minnesota Twins y los Philadelphia Phillies, programado para el 13 de agosto.

El objetivo de la empresa es conquistar tanto a fanáticos históricos como a nuevas audiencias internacionales, aprovechando experiencias exitosas en otros deportes, según informó el diario estadounidense Chicago Tribune.

El enfrentamiento entre los Yankees
El enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y los Giants de San Francisco será ofrecido solo a través de este servicio digital, tras un acuerdo que otorga derechos globales a la compañía para eventos clave de la temporada (Vincent Carchietta/Imagn Images/REUTERS)

Netflix firmó un acuerdo para adquirir estos derechos por un promedio de USD 50 millones por temporada, durante tres años, de acuerdo con la información publicada por el Chicago Tribune. La plataforma desplaza así a las cadenas deportivas tradicionales estadounidenses, que históricamente ofrecían el partido inaugural de la MLB.

Este cambio en el modelo de derechos se da tras la decisión de ESPN de renunciar a su contrato con la liga en febrero del año anterior, lo que permitió la entrada de operadores digitales al calendario.

La expansión de Netflix al béisbol ocurre después de que sus documentales sobre deportes generaron demanda de contenido en vivo. Como antecedente, la compañía transmitió los 47 partidos del World Baseball Classic en directo y a demanda en Japón, y también ha asegurado los derechos estadounidenses para los mundiales femeninos de fútbol de 2027 y 2031.

La empresa de streaming desplaza
La empresa de streaming desplaza a las cadenas tradicionales al asumir la emisión exclusiva de importantes encuentros de béisbol y busca captar nuevos públicos a nivel mundial mediante una nueva estrategia (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El vicepresidente de series de no ficción y deportes de Netflix, Brandon Riegg, calificó su enfoque como una estrategia de eventos: “En la noche inaugural solo hay un partido, y está en Netflix. Sumamos Home Run Derby y Field of Dreams para aprovechar el renovado entusiasmo y el crecimiento de la afición en torno al béisbol”, comentó Riegg al Chicago Tribune.

Además, subrayó que la transmisión de eventos aislados facilita la colaboración con talentos que normalmente no aceptarían vínculos prolongados: “Creo que esa flexibilidad nos ha permitido conversar con talentos que normalmente no estarían interesados ni disponibles”.

El impulso de partidos exclusivos
El impulso de partidos exclusivos y competencias especiales busca aprovechar el creciente público aficionado e incentivar cooperaciones con figuras que tradicionalmente no aceptarían compromisos largos (REUTERS/Daewoung Kim/Archivo)

La cobertura contará con la producción de la cadena oficial de la MLB, MLB Network, con Matt Vasgersian en la narración, CC Sabathia y Hunter Pence como comentaristas, y Lauren Shehadi en el campo de juego. La previa y el cierre estarán a cargo de Elle Duncan, ex ESPN, acompañada de leyendas como Barry Bonds, siete veces MVP de la Liga Nacional, Albert Pujols, triple MVP, y Anthony Rizzo.

El encuentro gana atención adicional por la participación de Aaron Judge, originario del norte de California, a quien los San Francisco Giants intentaron fichar en 2022 como agente libre. Judge firmó un contrato de nueve años por USD 360 millones para continuar en los Yankees, precisa el Chicago Tribune.

Además, este partido marcará el estreno de Tony Vitello como manager en las Grandes Ligas, tras encabezar al equipo de la Universidad de Tennessee hacia el título universitario en 2024.

Un amplio equipo de expertos,
Un amplio equipo de expertos, exjugadores y periodistas estará presente para analizar el juego en el que se espera el debut de un nuevo mánager y la presencia de un destacado bateador californiano (Vincent Carchietta/Imagn Images/REUTERS)

Distribución de derechos y fragmentación de la audiencia

Otras partes del calendario de la MLB quedaron bajo distintas plataformas: NBC/Peacock obtuvo los derechos de Sunday Night Baseball y la Wild Card Series, en un esquema que refleja la fragmentación de la audiencia y el crecimiento del streaming en la difusión de deportes en Estados Unidos.

Temas Relacionados

NetflixMajor League BaseballStreamingDeportesBésibolNew York YankeesAudienciaDerechosGigantes De San FranciscoEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

La saturación en aeropuertos de Estados Unidos incrementa la demanda de Clear

El colapso en los controles de seguridad ha motivado a decenas de miles de pasajeros a buscar opciones rápidas de verificación, mientras la plataforma biométrica registra cifras récord de descargas y crece su uso ante las demoras prolongadas

La saturación en aeropuertos de

La economía actual impulsa el crecimiento de tiendas de bajo costo en California

Tanto la inflación como pertenencia de los consumidores a segmentos sensibles al precio promueven el ascenso de compañías como TJX y Ross, que fortalecen su presencia mientras otros actores luchan por sobrevivir al cambio de hábitos

La economía actual impulsa el

Una lenta normalidad vuelve a los controles en aeropuertos de Estados Unidos

Las demoras comenzaron a disminuir gracias a la restitución de fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional, medida que facilita la reincorporación del personal de la TSA

Una lenta normalidad vuelve a

EEUU acelerará la producción de misiles de alta precisión para que sus soldados “superen a cualquier adversario”

El Departamento de Guerra firmó un convenio para modernizar procesos y reducir tiempos de fabricación del “Arsenal de la libertad”, buscando reforzar la capacidad de respuesta y fortalecer alianzas estratégicas

EEUU acelerará la producción de

Helicóptero cae sobre un almacén en Florida y deja dos muertos tras impactar contra el techo del edificio

Equipos de emergencia acudieron al lugar tras una alerta al mediodía y confirmaron que no hubo sobrevivientes ni personas afectadas en los alrededores

Helicóptero cae sobre un almacén

TECNO

Estos celulares se quedan sin

Estos celulares se quedan sin WhatsApp desde el 1 de abril de 2026

Descargar Magis TV o XUPER TV en el celular es mala idea: abre la puerta a troyanos y software espías

El celular se calienta al cargar: consejos para evitar que la batería se dañe

Atención fans del anime: Crunchyroll admite que se filtró información de sus usuarios

Cómo se verían Las guerreras K-pop si fueran personajes de Fortnite, según la IA

ENTRETENIMIENTO

La transformación de Luke Evans

La transformación de Luke Evans para el musical “The Rocky Horror Show” en Broadway

“NCIS” sorprende en su episodio 500 con la muerte de un personaje clave tras 18 años

“Dutton Ranch” reveló su teaser oficial: ¿de qué trata la nueva serie del universo “Yellowstone”?

El desafío después de la estatuilla: qué ocurrió con las actrices jóvenes que ganaron un Oscar al inicio de su carrera

“NCIS” llega a los 500 episodios: el fenómeno televisivo que desafía el paso del tiempo y se niega a terminar

MUNDO

Crisis en Medio Oriente: Irán

Crisis en Medio Oriente: Irán elevó sus exigencias y complica las negociaciones con Estados Unidos

Irán analiza el plan de 15 puntos de Trump y presentará sus propias condiciones para un cese del fuego en Medio Oriente

El auge del Museo de Historia Natural de Londres: acceso gratuito, noches temáticas y la revolución del Urban Nature Project

El Gobierno francés suspendió la subasta de un dibujo renacentista atribuido a Hans Baldung Grien

El gobierno danés depende de las negociaciones tras unas elecciones sin mayoría absoluta