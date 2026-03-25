La estrategia deportiva de Netflix da comienzo a la emisión de béisbol profesional en directo

El servicio celebró un acuerdo que incluye el lanzamiento de temporada, el Home Run Derby y el Field of Dreams, reemplazando a canales convencionales y marcando un giro hacia la digitalización de eventos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma de streaming Netflix marca un nuevo capítulo en su estrategia deportiva al convertirse en la única opción para ver el partido inaugural de la Major League Baseball (MLB) esta temporada, con la transmisión exclusiva del enfrentamiento entre los New York Yankees y los San Francisco Giants este miércoles.

Esta alianza otorga a Netflix los derechos globales para tres eventos: el partido de apertura, el Home Run Derby y el Field of Dreams entre los Minnesota Twins y los Philadelphia Phillies, programado para el 13 de agosto.

El objetivo de la empresa es conquistar tanto a fanáticos históricos como a nuevas audiencias internacionales, aprovechando experiencias exitosas en otros deportes, según informó el diario estadounidense Chicago Tribune.

El enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y los Giants de San Francisco será ofrecido solo a través de este servicio digital, tras un acuerdo que otorga derechos globales a la compañía para eventos clave de la temporada (Vincent Carchietta/Imagn Images/REUTERS)

Netflix firmó un acuerdo para adquirir estos derechos por un promedio de USD 50 millones por temporada, durante tres años, de acuerdo con la información publicada por el Chicago Tribune. La plataforma desplaza así a las cadenas deportivas tradicionales estadounidenses, que históricamente ofrecían el partido inaugural de la MLB.

Este cambio en el modelo de derechos se da tras la decisión de ESPN de renunciar a su contrato con la liga en febrero del año anterior, lo que permitió la entrada de operadores digitales al calendario.

La expansión de Netflix al béisbol ocurre después de que sus documentales sobre deportes generaron demanda de contenido en vivo. Como antecedente, la compañía transmitió los 47 partidos del World Baseball Classic en directo y a demanda en Japón, y también ha asegurado los derechos estadounidenses para los mundiales femeninos de fútbol de 2027 y 2031.

La empresa de streaming desplaza a las cadenas tradicionales al asumir la emisión exclusiva de importantes encuentros de béisbol y busca captar nuevos públicos a nivel mundial mediante una nueva estrategia (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El vicepresidente de series de no ficción y deportes de Netflix, Brandon Riegg, calificó su enfoque como una estrategia de eventos: “En la noche inaugural solo hay un partido, y está en Netflix. Sumamos Home Run Derby y Field of Dreams para aprovechar el renovado entusiasmo y el crecimiento de la afición en torno al béisbol”, comentó Riegg al Chicago Tribune.

Además, subrayó que la transmisión de eventos aislados facilita la colaboración con talentos que normalmente no aceptarían vínculos prolongados: “Creo que esa flexibilidad nos ha permitido conversar con talentos que normalmente no estarían interesados ni disponibles”.

El impulso de partidos exclusivos y competencias especiales busca aprovechar el creciente público aficionado e incentivar cooperaciones con figuras que tradicionalmente no aceptarían compromisos largos (REUTERS/Daewoung Kim/Archivo)

La cobertura contará con la producción de la cadena oficial de la MLB, MLB Network, con Matt Vasgersian en la narración, CC Sabathia y Hunter Pence como comentaristas, y Lauren Shehadi en el campo de juego. La previa y el cierre estarán a cargo de Elle Duncan, ex ESPN, acompañada de leyendas como Barry Bonds, siete veces MVP de la Liga Nacional, Albert Pujols, triple MVP, y Anthony Rizzo.

El encuentro gana atención adicional por la participación de Aaron Judge, originario del norte de California, a quien los San Francisco Giants intentaron fichar en 2022 como agente libre. Judge firmó un contrato de nueve años por USD 360 millones para continuar en los Yankees, precisa el Chicago Tribune.

Además, este partido marcará el estreno de Tony Vitello como manager en las Grandes Ligas, tras encabezar al equipo de la Universidad de Tennessee hacia el título universitario en 2024.

Un amplio equipo de expertos, exjugadores y periodistas estará presente para analizar el juego en el que se espera el debut de un nuevo mánager y la presencia de un destacado bateador californiano (Vincent Carchietta/Imagn Images/REUTERS)

Distribución de derechos y fragmentación de la audiencia

Otras partes del calendario de la MLB quedaron bajo distintas plataformas: NBC/Peacock obtuvo los derechos de Sunday Night Baseball y la Wild Card Series, en un esquema que refleja la fragmentación de la audiencia y el crecimiento del streaming en la difusión de deportes en Estados Unidos.