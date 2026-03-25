Crisis en aeropuertos de Estados Unidos obliga a usar agentes de ICE por falta de personal

El gobierno de Estados Unidos desplegó hasta 150 agentes de ICE en aeropuertos para suplir la falta de personal de la TSA durante el cierre parcial del gobierno federal. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El gobierno de Estados Unidos desplegó el lunes hasta 150 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los principales aeropuertos del país, una medida destinada a enfrentar la escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) durante el cierre parcial del gobierno federal. La decisión afecta a millones de viajeros y trabajadores aeroportuarios en plena temporada alta, en medio de largas filas y retrasos en los controles de seguridad.

Según informó The New York Times, los agentes de ICE comenzaron a patrullar aeropuertos como Kennedy en Nueva York, Hartsfield-Jackson en Atlanta y O’Hare en Chicago, entre otros, en respuesta a la ausencia de casi el 12% de los empleados de la TSA, quienes han estado trabajando sin remuneración desde el 14 de febrero debido a la falta de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El despliegue forma parte de una estrategia del gobierno de Donald Trump, que busca mantener la operatividad de los aeropuertos ante la falta de acuerdo en el Congreso sobre la política migratoria y el presupuesto del DHS.

De acuerdo con información del diario The Washington Post, la crisis en los aeropuertos se produce en el contexto de un enfrentamiento político que ha dejado a casi 50.000 agentes de la TSA sin salario y ha obligado a cientos de ellos a buscar trabajos adicionales o ausentarse para cubrir necesidades económicas. El porcentaje de ausencias alcanzó cifras récord en terminales como Hartsfield-Jackson, con más del 41% de ausentismo, y en Louis Armstrong de Nueva Orleans, con 42%. Las filas para los controles de seguridad han superado las cuatro horas en ciudades como Houston y Nueva York, provocando cancelaciones y cambios de vuelo para miles de pasajeros.

Motivos del despliegue de agentes de ICE en los aeropuertos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó que el envío de agentes de ICE busca reforzar los esfuerzos de la TSA para mantener la seguridad aérea y reducir las interrupciones en los viajes. El cierre parcial del gobierno, iniciado por la falta de un acuerdo legislativo sobre la financiación del DHS, dejó sin fondos a la TSA, cuyos empleados pasaron a operar sin sueldo. La administración Trump sostuvo que la presencia de ICE permitiría que los agentes restantes de la TSA se concentren en las tareas de revisión y control, mientras los agentes migratorios asumen funciones auxiliares.

Según declaraciones recogidas por el medio especializado Axios, Lauren Bis, secretaria adjunta en funciones del DHS, explicó que los agentes de ICE se encargan de vigilar entradas y salidas, asistir con la logística y controlar multitudes para permitir que la TSA se enfoque en los controles especializados. La funcionaria añadió: “cuantos más recursos de apoyo dispongamos, más eficientemente podrá la TSA mantener el flujo de pasajeros en los controles de seguridad”.

La escasez de empleados de la TSA afectó a millones de viajeros con largas filas y retrasos de hasta cinco horas en los principales aeropuertos del país. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Aeropuertos con presencia de agentes de ICE

El gobierno de Estados Unidos no ha publicado una lista oficial de los aeropuertos donde se desplegaron los agentes de ICE, argumentando razones de seguridad operativa. Sin embargo, el diario The Washington Post verificó la presencia de estos agentes en al menos 14 terminales principales, incluyendo:

Chicago O’Hare International Airport (ORD)

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

George Bush Intercontinental Airport, Houston (IAH)

Houston William P. Hobby Airport (HOU)

John F. Kennedy International Airport (JFK)

LaGuardia Airport (LGA)

Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY)

Luis Muñoz Marín International Airport, Puerto Rico (SJU)

Newark Liberty International Airport (EWR)

Philadelphia International Airport (PHL)

Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX)

Pittsburgh International Airport (PIT)

Cleveland Hopkins International Airport (CLE)

Southwest Florida International Airport (RSW)

Según datos del DHS citados por el diario The Washington Post, estos aeropuertos registraron los índices más altos de ausentismo de la TSA durante el fin de semana previo al despliegue.

Funciones de los agentes de ICE en los aeropuertos

Los agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cumplen funciones de apoyo que no involucran el control directo de pasajeros ni la operación de máquinas de rayos X, según explicó Tom Homan en declaraciones a CNN recogidas por The New York Times. Homan indicó que “un agente del ICE podría cubrir una salida o vigilar una zona, permitiendo que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte se concentren en los controles de seguridad”.

Adam Stahl, subadministrador interino de la TSA, señaló en la cadena Fox News que los agentes de ICE asumen tareas como control de filas, manejo de multitudes y supervisión de accesos. En el aeropuerto de Cleveland Hopkins, por ejemplo, la administración informó que ICE asistirá en el flujo de pasajeros y la logística, sin revisar documentos ni realizar controles de seguridad.

Voceros sindicales de la TSA, como Aaron Barker en Georgia, advirtieron que “los agentes migratorios no cuentan con la capacitación necesaria para realizar controles de pasajeros”, y que su labor se limita a funciones de vigilancia y apoyo logístico.

La intervención de ICE responde a una estrategia de la administración Trump para mantener la operatividad frente al conflicto político por el financiamiento del DHS. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Competencias migratorias y facultades de arresto de ICE en aeropuertos

El despliegue de ICE generó inquietudes entre legisladores demócratas y organizaciones civiles, que alertaron sobre la posibilidad de que los agentes utilicen su presencia para realizar controles migratorios o arrestos. De acuerdo con el medio especializado Axios, ICE tiene autoridad para investigar delitos migratorios y federales en los aeropuertos, pero no puede realizar inspecciones de equipaje ni controles especializados de seguridad sin una orden o sin actuar bajo la autoridad de la TSA o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Nicole Hallett, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Chicago, explicó: “si un agente del ICE sospecha una violación migratoria, puede detener brevemente a la persona y solicitar identificación”, aunque no puede inspeccionar pertenencias personales sin orden judicial. Según Hallett, “los derechos de los pasajeros en un aeropuerto son similares a los de cualquier otro espacio público”.

Respecto a declaraciones oficiales, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, afirmó que el DHS indicó que el despliegue del ICE no tiene como objetivo realizar acciones de control migratorio.

Impacto tras la llegada de ICE y perspectivas para los viajeros

De acuerdo con reportes del diario The Washington Post, la presencia de los agentes de ICEno ha reducido de manera significativa los tiempos de espera en los controles de seguridad. El lunes, los tiempos de espera superaron las cinco horas en terminales como George Bush en Houston, mientras que en Atlanta se observó una mejora en los flujos durante la jornada del martes.

El consorcio de agencias federales y fuerzas de seguridad locales que supervisan la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos continuó operando bajo presión. El exadministrador de la TSA, John Pistole, advirtió en el diario The Washington Post que “los agentes del ICE no cuentan con la formación técnica para sustituir a los oficiales de la TSA en tareas de revisión de pasajeros o detección de amenazas”.

La medida afecta a los pasajeros que utilizan los principales aeropuertos del país, quienes enfrentan tiempos de espera prolongados y una mayor presencia de personal uniformado en terminales y accesos. El DHS no ha determinado una fecha de finalización para el despliegue, que permanecerá hasta que se resuelva la crisis presupuestaria y se restablezca el financiamiento de la TSA.

Los viajeros pueden encontrarse con agentes de ICE en cualquier área pública dentro del aeropuerto, no solo en los controles, y deben portar los documentos necesarios para su identificación. Las autoridades aeroportuarias recomiendan llegar con al menos cuatro horas de anticipación a los vuelos y consultar actualizaciones en tiempo real sobre los tiempos de espera.

El gobierno de Estados Unidos señaló que, si la situación no mejora, podría enviar a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad y las operaciones aeroportuarias, según declaraciones recogidas por The New York Times. Mientras tanto, sindicatos y legisladores continúan negociando una solución para restablecer el funcionamiento normal de los controles en los aeropuertos del país.