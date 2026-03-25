Las tres ciudades elegidas para el plan de túneles eléctricos de Elon Musk en Estados Unidos

The Boring Company de Elon Musk seleccionó a Baltimore, Dallas y Nueva Orleans para construir túneles subterráneos eléctricos tras el Tunnel Vision Challenge. REUTERS/Kevin Lamarque//File Photo

Un nuevo impulso al transporte urbano subterráneo en Estados Unidos quedó confirmado tras el anuncio de The Boring Company, la firma de Elon Musk, que escogió a Baltimore, Dallas y Nueva Orleans como las ciudades vencedoras del concurso Tunnel Vision Challenge.

La compañía prometió construir en cada una de ellas un túnel privado de un kilómetro, diseñado para trasladar pasajeros de forma eléctrica y aliviar la congestión vehicular en superficie. Fundada en 2017, The Boring Company decidió financiar íntegramente la obra para replicar el modelo del Las Vegas Loop, el único sistema de túneles de transporte subterráneo eléctrico público en funcionamiento de la empresa.

Un vehículo Tesla avanza por el túnel de pruebas de alta velocidad de The Boring Company, un proyecto que busca revolucionar el transporte urbano con sistemas subterráneos eficientes. (Reuters)

El proceso de selección involucró 487 propuestas y representó el mayor llamado a proyectos de la historia de la compañía. Según el comunicado oficial, si la evaluación técnica permite avanzar en los tres municipios, todos recibirán una obra; si solo una supera las revisiones de viabilidad, solo esta se ejecutará.

Las ciudades elegidas y el proceso de selección

Tras un proceso que convocó casi 500 candidaturas de gobiernos locales, empresas y asociaciones, fueron seleccionadas estas tres urbes:

Baltimore

Dallas

Nueva Orleans

The Boring Company informó que la revisión de factibilidad incluirá:

Estudios de subsuelo

Permisos

Coordinación con las autoridades

La empresa asumirá todos los costos de esa etapa previa y confirmó que el financiamiento será privado, sin aportes públicos locales en este primer tramo.

La entrada al túnel de prueba de The Boring Company, con su distintivo logotipo y un láser rojo guiando hacia el interior de la innovadora estructura subterránea. (Reuters)

El objetivo es construir túneles de 3,6 a 4,2 metros (12 a 14 pies) de diámetro, a una profundidad de más de 9 metros, preparados para operar sistemas de transporte de alta velocidad y baja emisión incluso ante condiciones meteorológicas severas. Cada ciudad seleccionada seguirá su propio cronograma en función de los avances en estos requisitos.

El modelo de Las Vegas y los detalles técnicos

La única infraestructura pública de The Boring Company en operación, el Las Vegas Convention Center Loop, sirvió de referencia para las nuevas propuestas. Este sistema, inaugurado en 2021 y expandido a 3,4 kilómetros en 2024, conecta hoteles y centros de convenciones mediante vehículos eléctricos Tesla. Según la empresa, el túnel transportó a más de tres millones de pasajeros desde su apertura.

Las obras replicarán el modelo Loop de Las Vegas, donde ya operan túneles eléctricos que han transportado a más de tres millones de pasajeros desde 2021. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Las nuevas obras buscarán replicar ese diseño: túneles dobles unidireccionales, estaciones de acceso y vehículos eléctricos. Además, la compañía promete incorporar futuras tecnologías de alta velocidad como el Hyperloop, si las condiciones lo permiten. El despliegue dependerá del resultado de los estudios geológicos y los acuerdos municipales.

Expansión y proyectos en curso

El anuncio de los ganadores del Tunnel Vision Challenge coincidió con la mayor expansión simultánea de la compañía. En Las Vegas, la ciudad aprobó un plan para sumar 109 kilómetros de túneles y 104 estaciones adicionales, que enlazarán el Loop con el aeropuerto internacional, el Allegiant Stadium y el centro urbano.

En Nashville, The Boring Company avanza en la construcción del Music City Loop, una red de 19 kilómetros que enlazará el aeropuerto internacional, el centro y barrios clave como West End y el estadio de los Tennessee Titans. La empresa también planea ampliar el sistema hacia Murfreesboro, Memphis, Chattanooga y Knoxville, según declaraciones de su CEO, Steve Davis.

Adicionalmente, la empresa anunció que mantendrá cooperación y asesoría técnica para dos propuestas no seleccionadas como ganadoras: el Hendersonville Utility Tunnel, en Tennessee, y el Morgan’s Wonderland Tunnel, en San Antonio, Texas. Ambas buscarán financiamiento alternativo para avanzar en etapas preliminares (portal especializado TeslaNorth.com).

Financiación y viabilidad

The Boring Company aclaró que la construcción efectiva de los túneles en Baltimore, Dallas y Nueva Orleans dependerá de los resultados de la revisión técnica. Si solo uno de los proyectos resulta viable, solo ese avanzará a la etapa de obra. La empresa tomará a su cargo la perforación piloto, los análisis ambientales, la obtención de permisos y la negociación con los actores locales.

Elon Musk habla frente al túnel de prueba de The Boring Company, destacando su visión para la movilidad urbana con infraestructura subterránea. (Reuters)

A diferencia de otras propuestas de infraestructura urbana, el esquema planteado no requiere aportes iniciales de fondos públicos. La compañía utilizará su propia tecnología de excavación, que desarrolló para reducir costos y tiempos de obra respecto a los métodos tradicionales. Cada túnel tendrá una longitud de aproximadamente 1,6 kilómetros, con posibilidad de ampliaciones futuras si la demanda lo justifica.

Según voceros de The Boring Company citados por el portal especializado TeslaNorth.com, la empresa planea iniciar los estudios de viabilidad en las próximas semanas. Los cronogramas de construcción y apertura de cada túnel dependerán del resultado de esta etapa y de la rapidez en la obtención de permisos urbanísticos.