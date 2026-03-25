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Israel detuvo a un comandante de la organización terrorista “Las Compañías Libanesas”

La Unidad Egoz de las fuerzas especiales realizaron un operativo en el Monte Dov, que dio con uno de los líderes del grupo aliado de Hezbollah en la región

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Las FDI arrestaron a un comandante de escuadrón de la organización terrorista "Compañías Libanesas"

Las fuerzas especiales israelíesrealizaron una operación nocturna en la zona del Monte Dov, en Líbano, que culminó con la detención de un comandante de escuadrón perteneciente a la organización terrorista "Las Compañías Libanesas". Según lo informado en un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la acción fue ejecutada este martes por efectivos de la Unidad Egoz, subordinada a la División 210.

La organización "Las Compañías Libanesas" es señalada como financiada por el grupo terrorista Hezbollah y mantiene vínculos directos con dicha milicia. De acuerdo con el reporte de las FDI, los integrantes de esta agrupación participan en la ejecución de complots terroristas contra las fuerzas de defensa de Israel.

La operación fue el resultado de una prolongada labor de vigilancia de inteligencia. El comandante arrestado fue trasladado a la Unidad 504 de Israel para ser sometido a una investigación exhaustiva.

La detención del comandante fue
La detención del comandante fue posible tras una prolongada vigilancia de inteligencia y su traslado a la Unidad 504 israelí para investigación. (Fuerzas de Defensa de Israel -FDI/ARCHIVO)

Durante los últimos días las FDI han avanzado en operativos militares en varias regiones de Líbano en un intento por desarticular las operaciones de los terroristas de Hezbollah y sus brazos armados. Este miércoles, Israel lanzó ataques aéreos sobre el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut este miércoles, según medios estatales libaneses, mientras el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, continuaba sus ofensivas contra tropas israelíes.

El grupo terrorista afirmó que sus combatientes atacaron este miércoles a tropas israelíes concentradas en las localidades fronterizas de Naqura y Qawzah, así como en otros puntos al otro lado de la frontera, lanzando más de 100 cohetes. El grupo también reivindicó varias ofensivas contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano y en el norte de Israel, donde no se reportaron víctimas inmediatas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

En respuesta a estos ataques, las FDI realizaron operaciones militares en varias localidades del sur del Líbano este miércoles. También se registró un bombardeo aéreo en los suburbios del sur de Beirut, zona considerada bastión del Hezbollah, poco después de que el ejército israelí renovara la orden de evacuación para varios distritos del área.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), “las FDI eliminaron a terroristas de Hezbollah en una rápida operación tras el lanzamiento de cohetes contra las fuerzas de las FDI en el sur del Líbano“. Además, la FDI afirmó haber desmantelado un depósito de armas y centros de mando del grupo chiita con gran cantidad de armamento. Las autoridades militares señalaron que la fuerza aérea neutralizó durante la noche una célula de Hezbollah tras otro ataque con cohetes, sin registrar bajas propias.

Fuerzas de Defensa de Israel
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutaron operativos militares tras el bombardeo de Hezbollah, eliminando células terroristas

En el norte de Israel, los continuos lanzamientos de cohetes desde el Líbano han obligado a la población a refugiarse en albergues. El martes, Israel anunció su intención de controlar la franja fronteriza hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera. Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que continuarán actuando “con firmeza contra la organización terrorista Hezbollah" y que no permitirán que se cause daño a la población israelí, reiterando que el grupo chiita opera bajo la protección del régimen iraní.

El conflicto en la frontera norte de Israel se intensificó después de que los terroristas de Hezbollah comenzaran a disparar cohetes hacia territorio hebrero el 2 de marzo, en represalia por la muerte del líder supremo iraní, ayatolá Ali Khamenei. Desde entonces, Israel ha incrementado bombardeos en territorio libanés y desplegado tropas terrestres en el sur de ese país, para garantizar la seguridad en la región.

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