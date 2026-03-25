El Servicio Meteorológico Nacional advierte riesgo inusual de incendios por temperaturas extremas en el centro y sur de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre riesgo extremo de incendios forestales en Texas, Oklahoma, Kansas y Colorado por calor y vientos intensos (National Weather Service)

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos han advertido sobre temperaturas extremas y riesgo elevado de incendios en una amplia franja del centro y sur del país debido a una inusual combinación de calor, baja humedad y vientos intensos. Estas condiciones persistirán desde el miércoles 25 de marzo de 2026 y se prevé que alcancen su punto crítico el jueves, afectando a regiones de Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado y Nuevo México. El Servicio Meteorológico Nacional ha instado a la población a evitar cualquier quema al aire libre debido al potencial de propagación rápida de incendios forestales, según informaron CBS Texas y Newsweek.

Según el pronóstico de CBS Texas, se espera que el área metropolitana de Dallas-Fort Worth registre temperaturas cercanas a los 32 °C desde el miércoles, con la posibilidad de igualar o superar el récord previo de 33 °C el jueves. El viento contribuirá a agravar el peligro: las ráfagas superarían los 32 km/h durante el miércoles y ascenderían hasta los 48 km/h el viernes noche, después del paso de un frente frío. Tras un breve descenso de las temperaturas, los valores volverán a situarse por encima del promedio en el norte de Texas a partir del domingo de Ramos, de acuerdo a CBS Texas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas específicas para cinco estados donde la combinación de temperaturas máximas —que alcanzarán hasta 38 °C en algunos condados— y vientos de hasta 80 km/h eleva la amenaza de incendios a niveles poco habituales para marzo, informó Newsweek. Según el organismo, el aire extremadamente seco —con humedades relativas alrededor del 10%— multiplica el riesgo en áreas rurales y urbanas.

Hasta 38 °C y vientos de 80 km/h agravan el peligro en el centro y sur del país

Las temperaturas casi récord, con máximas previstas de hasta 38 °C, elevan el peligro de incendios en el norte de Texas y estados vecinos a partir del miércoles 25 de marzo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Oklahoma, los condados occidentales experimentarán vientos del sur de hasta 64 km/h y máximas próximas a 37 °C desde la mañana hasta la noche del jueves. La advertencia vigente abarca Harper, Woods, Alfalfa, Grant, Kay, Ellis, Woodward, Major, Garfield, entre otros. En Cimarron, Texas y Beaver, las autoridades pronostican temperaturas superiores a los 38 °C y ráfagas de hasta 56 km/h, condiciones en las que cualquier ignición podría extenderse velozmente, detalla Newsweek citando al Servicio Meteorológico Nacional.

En la región del norte de Texas, especialmente en los condados de Hardeman, Foard, Wilbarger, Wichita, Knox y Baylor, se esperan vientos entre 40 y 64 km/h y temperaturas que llegarán a los 37 °C hasta el jueves. Las zonas desde Dallam hasta Collingsworth, incluyendo el cañón de Palo Duro, enfrentarán máximas de entre 32 °C y 38 °C y vientos sostenidos de 56 km/h, aumentando el riesgo de que los incendios sean incontrolables, según Newsweek.

De acuerdo a la alerta recogida por Newsweek, en Kansas los condados de Hamilton, Kearny, Finney, Stanton, Grant, Haskell, Gray, Ford, Morton, Stevens, Seward, Meade, Clark, Comanche y Barber están bajo advertencia desde la madrugada hasta la noche del jueves. Los vientos cambiarán de oeste-noroeste a norte-noreste, intensificándose hasta los 80 km/h, en un entorno donde la humedad relativa descenderá al 10%. Esta conjunción, según el organismo, favorece la multiplicación de focos y su propagación acelerada.

Condiciones extremas también afectan a Colorado y Nuevo México

En Colorado, regiones como el valle superior del río Arkansas y el sur de El Paso anticipan incendios erráticos por vientos del noroeste de hasta 72 km/h y aire seco (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

En el centro y sureste de Colorado, las alertas abarcan el valle superior del río Arkansas, el sur del condado de El Paso —incluyendo Colorado Springs—, Pueblo, Huerfano cerca de Walsenburg, además de poblaciones como Trinidad, Lamar y Springfield. Las previsiones indican vientos del noroeste de hasta 72 km/h desde la tarde del jueves y extremada sequedad, factores que pueden provocar la aparición de incendios de avance errático, informa Newsweek.

El condado de Fremont —incluyendo Cañon City, Howard y Texas Creek— así como el valle de San Luis —con Alamosa, Del Norte y Fort Garland— se suman a la lista con vientos máximos de 64 km/h desde el mediodía del miércoles hasta la noche del jueves, propiciando la rápida extensión de cualquier foco.

Aunque el informe no detalla cifras equivalentes para Nuevo México, el Servicio Meteorológico Nacional incluyó a varias localidades del estado en la alerta de riesgo elevado por condiciones ventosas y aire seco, según Newsweek.

El Servicio Meteorológico Nacional subrayó que las actuales condiciones atmosféricas representan uno de los riesgos de incendio más altos registrados en la región durante marzo. Las autoridades enfatizan que el aire seco y los vientos inusuales para la época podrían facilitar la aparición y rápida propagación de fuegos forestales en múltiples puntos críticos.