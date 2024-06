Los perturbadores gestos ante un juez de una mujer condenada por asesinar a un niño de 3 años en Ohio

Bionca Ellis comparece sonriendo ante el tribunal por el asesinato de un niño de 3 años a puñaladas.

Una ola de indignación ha embargado a la comunidad de North Olmsted, Ohio, tras el brutal ataque perpetrado por Bionca Ellis, una mujer de 32 años, en el estacionamiento de un supermercado Giant Eagle. Durante su reciente comparecencia ante el tribunal, la mujer declarada culpable mostró una actitud que ha generado una ola de enojo y dolor.

En el incidente fatal, Ellis agredió con un cuchillo a Margot Wood y a su hijo de tres años, Julian Wood. El pequeño murió por las heridas pese a la rápida intervención de los paramédicos. “La investigación sobre el motivo de este ataque aún está en curso, pero todo lo que se sabe hasta ahora indica que se trató de un acto aleatorio de violencia”, informó Matt Beck, sargento de la policía de North Olmsted.

Ellis fue detenida inmediatamente después del ataque gracias a la rápida acción de un testigo que la siguió y alertó a las autoridades. Actualmente enfrenta más de diez cargos, entre ellos asesinato agravado, asesinato, intento de asesinato y agresión criminal. Durante su comparecencia ante el tribunal, el último 10 de junio, Bionca Ellis mostró una actitud indiferente y esbozó sonrisas burlonas mientras se le leían los cargos. Declaró “no culpable” ante la jueza, lo que aumentó el descontento público. “Haga lo que tenga que hacer para mantener a este monstruo tras las rejas”, suplicó Jared Wood, padre del niño asesinado.

Los perturbadores gestos de Bionca Ellis ante la corte

El crimen de Julian Wood dejó una profunda marca en la comunidad y en las redes sociales, donde proliferaron muestras de indignación. Un video que mostraba a Ellis sin remordimientos tras la lectura de cargos incrementó aún más la furia popular. La mujer corrió a través del supermercado con un cuchillo en la mano, sin que nadie lo notara, y luego siguió a Margot Wood y a su hijo hasta el estacionamiento para cometer el ataque. “El comportamiento de Ellis durante la audiencia fue muy perturbador, no mostró señales de arrepentimiento”, comentó el periodista de The New Yorker, quien cubrió la audiencia en detalle.

Bionca Ellis sonríe mientras comparece ante el tribunal por apuñalar a un niño de 3 años

Bionca Ellis, conocida por la policía de North Olmsted por un delito previo de hurto, no tenía antecedentes penales violentos. Sin embargo, su vida revela una historia problemática. Según informó el canal Fox 8, tenía una orden de violación de libertad condicional derivada de un cargo de hurto menor en mayo de 2023, y registros judiciales del condado de Kern, California, muestran órdenes judiciales en su contra emitidas en febrero de 2024, incluyendo tres cargos de agresión.

Ellis también está acusada de manipulación de pruebas y poner en peligro a niños, lo que agrava aún más su situación legal. Durante el juicio, se expusieron informes que indicaban que había llegado a un refugio de mujeres en febrero de 2024, donde confesó haber asesinado a una mujer en Bakersfield, California. El director del refugio informó a la policía que Ellis afirmó que la víctima era una camarera y de raza blanca. Estos eventos previos, combinados con el ataque en Ohio, sugieren un patrón alarmante en el comportamiento de Ellis.

Cuál fue la resolución del tribunal

Con más de diez cargos en su contra, incluyendo asesinato agravado y agresión criminal, la conducta de Ellis ha complicado aún más el proceso judicial y ha elevado las tensiones en una comunidad que exige justicia para la familia afectada.

Bionca Ellis enfrenta más de diez cargos, incluyendo asesinato agravado y tentativa de asesinato

La fianza ha sido fijada en cinco millones de dólares, una cifra que refleja la gravedad de los cargos que enfrenta. En su defensa, Ellis ha mantenido su declaración de no culpabilidad, complicando el proceso judicial. Margot Wood, quien sobrevivió al ataque, se recupera de las heridas, pero el impacto emocional de perder a su hijo es incalculable. “Todavía estamos tratando de entender qué llevó a Ellis a cometer un acto tan atroz”, dijo Matt Beck.

Esta tragedia ha generado un debate sobre la seguridad en los espacios públicos y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir ataques similares. “La comunidad de North Olmsted está profundamente consternada. Nos solidarizamos con la familia Wood y nos comprometemos a hacer todo lo posible para que se haga justicia”, declaró un representante del supermercado Giant Eagle. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando los motivos detrás del ataque para presentar un caso sólido en el juicio.

La homicida ha causado una conmoción nacional, y las plataformas digitales están abrumadas por comentarios y condolencias hacia la familia Wood. La crueldad del acto cometido y la aparente indiferencia de Bionca Ellis durante el proceso judicial han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Este caso sigue en desarrollo y se espera que nuevas revelaciones puedan esclarecer todas las aristas de esta trágica historia.