El dolor muscular en el gemelo de un hombre reveló el comienzo de algo mucho más grande y potencialmente mortal

Tyler M. compartió una imagen del coágulo en Reddit, que obtuvo 10,5 millones de visitas

Lo que comenzó como un esfuerzo por llevar un estilo de vida más activo y sano se convirtió en una experiencia médica asombrosa para Tyler M., un hombre de 42 años del condado de Orange, en California, Estados Unidos. Lo que Tyler pensó inicialmente que era un desgarro muscular terminó como una condición mucho más seria y potencialmente mortal.

“Por ese entonces, normalmente caminaba alrededor de 8.000 pasos por semana, pero recientemente decidí aumentarlos a un mínimo de 10.000 por día”, dijo Tyler al medio Newsweek. Y luego agregó: “El primer día que hice ese cambio sentí un desgarro o una tensión en la parte superior de mi gemelo, pero nada más loco”.

Lo que Tyler inicialmente desestimó como una molestia menor comenzó a empeorar: “Me dolió, pero no lo suficiente como para impedirme dar mis pasos”. “Hice los 10.000 pasos durante dos días más, después de eso me di cuenta de que algo andaba mal en mi pierna. Era difícil decirlo, pero me sentía herido en lugar de simplemente tenso”, contó.

Con el tiempo, la situación se volvió más alarmante. “Cuatro días después de la tensión inicial, sabía que lo que estaba sucediendo era peor que una tensión, ya que luchaba por caminar incluso 100 pasos. Mi pierna se había hinchado un poco y sentía un dolor leve”, relató Tyler.

Preocupado, Tyler decidió acudir a urgencias. El médico sugirió inicialmente que podría tratarse de un desgarro o una distensión, por eso recomendó hielo y elevación de la pierna. Sin embargo, el médico también mencionó la posibilidad de un coágulo de sangre si los síntomas no mejoraban.

La amenaza de un coágulo de sangre no era algo trivial. Según la National Blood Clot Alliance (NBCA), 274 personas mueren cada día a causa de coágulos de sangre en los Estados Unidos. Además, se estima que entre 100.000 y 300.000 muertes anuales son atribuibles a coágulos sanguíneos.

Esta cifra supera al número combinado de muertes por SIDA, cáncer de mama y accidentes automovilísticos en EE.UU. A su vez, alrededor del 60% de los casos de coágulos de sangre en las piernas no son fatales, pero pueden ser extremadamente peligrosos.

Después de un día de aplicar hielo y mantener la pierna elevada, la situación no mejoró. “Me di cuenta de que la hinchazón todavía estaba allí y no bajó”, dijo Tyler. Inmediatamente regresó a urgencias, donde una tomografía computarizada confirmó la presencia de un coágulo de sangre “masivo” en su pierna.

“El médico que hizo la operación mencionó que era grande”, contó Tyler. Y sentenció: “Parecía relativamente nuevo, ¡pero dijo que era la más grande que jamás había sacado! Me ha resultado difícil con la báscula, pero creo que mide unos 48 centímetros”.

El médico compartió una foto del coágulo de sangre extraído con Tyler. “No tengo idea de qué pasó con el coágulo”, aclaró. “Le pregunté al personal de enfermería y bromearon diciendo que se lo quedaban, pero quién sabe”, explicó Tyler sobre la situación.

Aunque la situación era peligrosa, Tyler vio un lado positivo. “Esa cosa no podría matarme. ¡Soy demasiado fuerte!”, bromeó. Por más que esta vez haya terminado bien la historia, sabe que es un llamado de atención para su salud.

El coágulo medía unos 48 centímetros y fue el más grande que el médico había extraído

Y concluyó: “Aunque también es un claro recordatorio de que me estoy haciendo mayor y debo seguir hábitos de vida más saludables para evitar cosas como esta, pero también para ayudar a recuperarme rápida y eficientemente si suceden cosas como esta”.

Motivado por esta experiencia, Tyler decidió compartir una imagen del coágulo de sangre en Reddit para que sirva de ejemplo para la sociedad. La publicación obtuvo más de 10,5 millones de visitas en solo 48 horas, lo que atrajo varios mensajes de usuarios preocupados por su estado.