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Hay oro, litio y plata en la computadora que está a punto de tirarse: esto es lo que oculta tu PC

Recuperar estos materiales estratégicos puede impulsar nuevas soluciones ante la crisis global de desechos electrónicos y la creciente demanda tecnológica

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Vista aérea de componentes electrónicos desarmados, como una placa base y un portátil, rodeados de pilas de oro, plata, litio, cobalto y diversas rocas minerales.
Las computadoras y dispositivos electrónicos contienen metales ocultos de alto valor como oro, plata, litio, cobalto y tierras raras, esenciales en la tecnología actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las computadoras y dispositivos electrónicos contienen metales ocultos de alto valor como oro, plata, litio, cobalto y tierras raras. Cada año, toneladas de estos materiales terminan en la basura, agravando la crisis global de desechos electrónicos. La urgencia de reciclar y gestionar correctamente los aparatos viejos es cada vez mayor ante el avance tecnológico y la demanda creciente de recursos.

El fabricante Acer afirma que los principales metales ocultos en las computadoras incluyen oro, plata, litio, cobalto, neodimio, paladio y platino. Estos materiales son esenciales para circuitos, baterías y componentes internos y reciclar estos dispositivos es fundamental porque permite recuperar recursos valiosos y evitar la contaminación ambiental provocada por el desecho inadecuado.

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Cada computadora y equipo similar alberga metales valiosos imprescindibles para la tecnología contemporánea. El oro se emplea en conectores y circuitos por su resistencia a la corrosión. La plata facilita la transmisión rápida de señales eléctricas.

Mano enguantada sostiene placa de circuito. Mesa con residuos electrónicos, dispositivos rotos, cables, batería, lupa, montones de oro, plata y metales.
Toneladas de residuos electrónicos con materiales como platino, paladio y neodimio terminan cada año en la basura a nivel mundial, agravando la crisis ambiental.

El litio y el cobalto forman parte esencial de baterías recargables en laptops y otros dispositivos portátiles. El neodimio, una tierra rara, se utiliza en bocinas y discos duros. Metales como el paladio y el platino resultan claves para los componentes internos de alta precisión.

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Según Acer, estos elementos posibilitan la fabricación de equipos más ligeros y eficientes. También, permiten alcanzar el rendimiento exigido por las nuevas tecnologías incluidas la inteligencia artificial y la conectividad avanzada.

El papel de los metales ocultos en la tecnología actual

La función de estos materiales va mucho más allá de su valor económico. El oro y la plata garantizan conexiones estables y confiables. El litio y el cobalto hacen posibles baterías ligeras con alto rendimiento.

Las tierras raras como el neodimio son fundamentales para sistemas de sonido y almacenaje compactos. Sin ellos, la industria tecnológica no podría ofrecer la velocidad ni la eficiencia que demanda el usuario moderno. Además, el rápido avance de la inteligencia artificial refuerza la dependencia de estos metales, difíciles de sustituir por alternativas convencionales.

Los metales ocultos en computadoras, como oro, plata y litio, resultan indispensables para el desarrollo de inteligencia artificial y conectividad avanzada.
Los metales ocultos en computadoras, como oro, plata y litio, resultan indispensables para el desarrollo de inteligencia artificial y conectividad avanzada.

La crisis global de la basura electrónica

En 2022, se generaron en el mundo 62 millones de toneladas de residuos electrónicos. De hecho, solo el 22% fue reciclado formalmente, según datos de Naciones Unidas.

Para el año 2030, las proyecciones anticipan que los desechos electrónicos pueden llegar a 82 millones de toneladas a nivel global. El manejo inadecuado de estos aparatos provoca una doble pérdida: se desperdician materiales recuperables con un valor superior a USD 62.000 millones y se incrementan los riesgos ambientales por la presencia de componentes tóxicos. El bajo índice de reciclaje pone de manifiesto la escasa conciencia sobre la importancia de recuperar estos recursos.

Soluciones y alternativas para el reciclaje tecnológico

En este sentido, Acer dice que la economía circular emerge como una estrategia clave para reducir el impacto de la basura electrónica. Programas de reacondicionamiento y reciclaje responsable ayudan a alargar el ciclo de vida de los dispositivos y a recuperar materiales críticos.

“La sostenibilidad ya no puede verse como un complemento de la innovación, sino como parte esencial del desarrollo tecnológico. Reducir el e-waste y promover el reciclaje responsable es fundamental para construir el futuro de la industria”, afirmó Becket Barrionuevo, gerente general de ACER Perú.

Tres personas interactúan frente a un centro de reciclaje. Una pareja sonriente recibe una pila de computadoras portátiles y de escritorio de un trabajador.
El reciclaje responsable de dispositivos electrónicos garantiza la recuperación de materiales críticos requeridos para la industria gaming, de hardware, software e inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas insisten en que ninguna computadora debe desecharse en la basura común, debido a la presencia de materiales tóxicos y reutilizables. Se recomienda utilizar programas oficiales, acudir a centros certificados, recurrir a puntos de recolección en tiendas y considerar la reutilización o el reacondicionamiento de equipos antiguos.

El reciclaje de dispositivos electrónicos representa hoy una necesidad estratégica para asegurar la disponibilidad de materiales esenciales en el desarrollo de la industria tecnológica. Una conclusión ligada al desarrollo veloz en la industria gaming, de IA, de hardware y software a nivel global.

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