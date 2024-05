Horror en EEUU: ratificaron la cadena perpetua contra la “asesina de Tinder”, la mujer que desmembró a su víctima

Argumentos de apelación de Boswell rechazados por la Corte Suprema (Justin Wan/Lincoln Journal Star)

El Tribunal Supremo de Nebraska confirmó la condena por asesinato y la sentencia a cadena perpetua de Bailey Boswell, de 30 años, por la muerte en 2017 y desmembramiento de Sydney Loofe, trabajadora de una ferretería de Nebraska. Boswell había sido condenada en 2020 por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato e incorrecta disposición de restos humanos. Aubrey Trail, ex novio de Boswell en el momento del crimen y coacusado, recibió una condena similar en 2019 y fue sentenciado a muerte en 2021, informó The Associated Press.

La fiscalía argumentó que Boswell y Trail ya habían planeado matar a alguien antes de que la mujer conociera a Loofe mediante la aplicación de citas Tinder. La asesina organizó una cita con su víctima para atraerla a su apartamento, donde fue estrangulada.

La búsqueda de Loofe por parte del FBI y otras agencias de la ley llevó tres semanas hasta que sus restos desmembrados fueron hallados en diciembre de 2017, cortados en 14 piezas y dispersados en bolsas de basura a lo largo de carreteras rurales del sureste de Nebraska.

Durante el juicio, la defensa de Boswell argumentó que fue obligada por Trail a participar en el asesinato y desmembramiento de la fallecida. No obstante, la magistrada Stephanie Stacy, escribiendo en nombre del tribunal de forma unánime, declaró que “no hay mérito en ninguno de los errores asignados por Boswell respecto a las decisiones sobre la evidencia en el juicio”.

En su apelación, la sentenciada desafió la admisión de pruebas por parte de los fiscales, incluyendo fotografías del cuerpo desmembrado de Loofe, alegando que las imágenes sórdidas solo sirvieron para volcar al jurado en su contra.

Además, se discutió el testimonio de varias mujeres que afirmaron que Trail y Boswell habían hablado de fantasías ocultas y habían expresado el deseo de torturar sexualmente y asesinar a mujeres, reportó CBS News.

Doug Warner, asistente del fiscal general, destacó durante la audiencia de sentencia de Boswell la crueldad subyacente en el crimen al señalar una foto del brazo separado de Loofe, que llevaba un tatuaje que decía “Todo será maravilloso algún día”, resaltando que algunas de las marcas de cuchillo alrededor del tatuaje no tenían que ver con el desmembramiento.

Los detalles espeluznantes revelados en el juicio resaltan la premeditación y crueldad (Justin Wan/Lincoln Journal Star)

Warner citó “el aparente regodeo del asesinato por parte de la acusada, la mutilación innecesaria de la mujer, la falta de sentido del crimen y la indefensión de la víctima”.

Poco después de la desaparición de Loofe, los acusados publicaron un video en Facebook proclamando su inocencia, donde Boswell mencionaba haber consumido drogas con Loofe en su casa antes de dejarla en casa de un amigo. Afirmó que habían planeado ir a un casino ese fin de semana, pero que no había vuelto a tener noticias de la mujer desde entonces. Sin embargo, el video fue borrado unas horas después de ser publicado.

Este caso ha capturado la atención del público por la naturaleza macabra del crimen y las circunstancias que llevaron al fatal encuentro entre Loofe y sus asesinos. La confirmación de la condena y la sentencia destacó la gravedad con que el sistema judicial ha tratado este perturbador episodio, fallando en contra de las apelaciones de Boswell y respaldando las decisiones del tribunal de evidencia.