Fármacos antivirales contra el COVID-19 prometen recuperaciones más rápidas pero aún no están disponibles en EEUU

Los nuevos fármacos presentaron presentan grandes resultados para acortar la duración y tratar los síntomas de casos leves

Cuando una persona joven y saludable en EEUU contrae COVID-19, no puede hacer mucho más que quedarse en casa y descansar. El fármaco antiviral Paxlovid está ampliamente disponible, pero solo está aprobado para personas con alto riesgo de enfermedad grave, como adultos mayores y personas con condiciones subyacentes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado ningún medicamento que pueda tratar el COVID-19 entre personas que probablemente no se enfermarán gravemente o morirán, pero que, no obstante, desearían aliviar sus síntomas.

Sin embargo, estos fármacos antivirales contra la COVID-19 sí disponibles en otros países y presentan grandes resultados para acortar la duración y tratar los síntomas de casos leves a moderados de COVID-19, pero es difícil saber cuándo darán el salto al mercado estadounidense.

Entre las opciones, destaca Paxlovid, que se ha convertido en una opción para aquellos en alto riesgo, mientras que Simnotrelvir y Ensitrelvir muestran resultados alentadores para un espectro más amplio de la población.

Paxlovid, el medicamento antiviral de Pfizer habilitado en EEUU para pacientes de riesgo con COVID-19

Una investigación publicada por el New England Journal of Medicine reveló que Simnotrelvir, desarrollado por Simcere Pharmaceutical y disponible en China bajo el nombre Xiannuoxin, permitió una recuperación más rápida en pacientes jóvenes y vacunados que no presentaban factores de riesgo evidentes. Hasta la fecha, no se ha confirmado si Simcere busca la aprobación de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) para su medicamento.

En este momento, el fármaco con quizás la mejor posibilidad de ingresar al mercado estadounidense parece ser el antiviral Ensitrelvir, fabricado por la compañía farmacéutica Shionogi & Co., Ltd., y que ha sido aprobado en Japón bajo el nombre de marca Xocova desde 2022. En abril de 2023, el medicamento recibió la designación de “Vía Rápida” de la FDA, un estado destinado a acelerar el proceso de revisión de la agencia.

Shionogi Inc., subsidiaria estadounidense de Shionogi, señala la importancia de Ensitrelvir para reducir la transmisión del virus, además de mostrar menos efectos secundarios en comparación con Paxlovid, según Stefan Sarafianos, profesor de la Universidad Emory. Aunque el CEO de Shiongi & Co., Ltd. insinuó una posible aprobación en los EE. UU. para 2024, la compañía aún debe completar ensayos clínicos adicionales antes de avanzar.

Cuando se toma poco después de enfermar, ensitrelvir acorta la duración del tiempo que toma para que las personas con COVID-19 leve a moderado den negativo y se recuperen de ciertos síntomas, muestran investigaciones. Algunos datos preliminares también sugieren que las personas que toman ensitrelvir pueden ser menos propensas a tener síntomas de COVID largo más adelante.

Shionogi ha firmado un acuerdo de licencia que permitiría la fabricación y distribución de Ensitrelvir en 117 países, sujeto a aprobaciones regulatorias, con el objetivo de ampliar el acceso en países de ingresos bajos y medios.

El Ensitrelvir también parece tener menos efectos secundarios que Paxlovid, que es conocido por su mal sabor y larga lista de interacciones con otros medicamentos, explicó a Time Stefan Sarafianos, profesor de la Universidad de Emory que investiga antivirales.

La FDA, por su parte, afirmó su compromiso con la facilitación del desarrollo de nuevos productos farmacéuticos para tratar o prevenir la COVID-19, aunque no especificó un cronograma o probabilidad para la aprobación de estos medicamentos. Los expertos como el doctor Eric Topol de Scripps Research Translational Institute subrayan la importancia de tener múltiples opciones antivirales en EE. UU., anticipando posibles mutaciones del virus que podrían resistir a tratamientos actuales.