Más de 17 millones de personas quedaron bajo advertencias de inundación tras el paso de Arthur: riesgos y recomendaciones oficiales

La tormenta tropical Arthur provocó lluvias torrenciales e inundaciones que afectaron a millones de personas en el sur de Estados Unidos entre el 17 y el 20 de junio de 2026. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

Las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta tropical Arthur generaron inundaciones que afectaron a millones de personas en el sur de Estados Unidos durante la semana del 17 al 20 de junio de 2026, activando emergencias y evacuaciones masivas. El fenómeno meteorológico, el primero de la temporada de huracanes del Atlántico, ocasionó acumulaciones de agua que superaron los 500 milímetros en algunas áreas, según reportes del Servicio Nacional del Clima y organismos estatales de protección civil.

De acuerdo con la Oficina de Manejo de Emergencias de Palm Beach (OEM) y el Departamento de Emergencias de Maryland, las autoridades desplegaron operativos de rescate y emitieron alertas por riesgos sanitarios y eléctricos. Las recomendaciones se basan en protocolos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con el objetivo de reducir el impacto en la salud pública y la infraestructura local.

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El episodio se suma a una serie de eventos similares que, en los últimos años, han expuesto la vulnerabilidad de los estados del Golfo ante tormentas tropicales y huracanes. Según el Servicio Nacional del Clima, más de 17 millones de residentes se vieron afectados por advertencias de inundación, una cifra que recuerda emergencias recientes como las producidas por el huracán Harvey en 2017, cuando las lluvias dejaron severas consecuencias sociales y materiales.

¿Qué peligros generan las inundaciones por tormentas tropicales y cómo afectan a la población?

Las inundaciones provocadas por tormentas tropicales como Arthur representan riesgos inmediatos de ahogamiento, lesiones, electrocuciones e infecciones. Según la OEM, “el agua en movimiento puede derribar a una persona adulta con solo 15 centímetros de profundidad y arrastrar un vehículo pequeño si alcanza los 60 centímetros”. La fuerza de las corrientes y la velocidad con la que crecen los niveles de agua dificultan las evacuaciones y ponen en riesgo a quienes intentan cruzar calles inundadas.

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El Departamento de Emergencias de Maryland advierte que los cables eléctricos caídos o sumergidos constituyen una amenaza de electrocución, mientras que los objetos ocultos bajo el agua incrementan el riesgo de fracturas y heridas cortantes. Según los CDC, el contacto con aguas estancadas expone a bacterias, virus y químicos nocivos, dificultando la recuperación sanitaria posdesastre.

En palabras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, “la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando las personas intentan cruzar zonas anegadas a pie o en automóvil”.

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El Servicio Nacional del Clima informó que las lluvias de Arthur superaron los 500 milímetros en algunas áreas y dejaron a más de 17 millones de residentes bajo advertencias de inundación. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales para prepararse antes de una inundación?

Las autoridades estadounidenses recomiendan adoptar medidas preventivas con antelación al impacto de tormentas y huracanes. El plan de preparación sugerido por la FEMA y la OEM incluye:

Consultar el mapa de riesgo de inundaciones de la zona residencial.

Desarrollar un plan familiar de evacuación y definir rutas alternativas.

Mantener un kit de emergencia con medicamentos, agua potable, alimentos no perecederos, linternas, baterías y documentos importantes.

Asegurar el vehículo con un tanque lleno de combustible y listo para ser utilizado.

Proteger electrodomésticos y aparatos eléctricos elevándolos sobre el nivel del suelo.

Acumular materiales como plásticos, madera y sacos de arena para proteger los accesos principales del hogar.

Según la Oficina de Manejo de Emergencias de Palm Beach, “preparar un inventario de bienes y documentos importantes en bolsas impermeables puede facilitar la gestión de pérdidas y reclamaciones”.

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La exposición al agua de inundación puede ocasionar infecciones, enfermedades gastrointestinales y problemas cutáneos. Los CDC detallan que “las aguas estancadas pueden contener residuos humanos, productos químicos industriales, animales muertos y microorganismos peligrosos”. Las personas con heridas abiertas o sistemas inmunológicos debilitados presentan mayor vulnerabilidad.

El contacto prolongado con el agua puede causar infecciones por bacterias como E. coli y leptospira, así como infecciones fúngicas. Los organismos de salud pública recomiendan desinfectar cualquier objeto que haya estado sumergido antes de permitir su uso por niños o ancianos.

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Durante emergencias previas, las autoridades han registrado la presencia de serpientes, roedores y otros animales desplazados por las aguas, lo que incrementa el riesgo de mordeduras o contacto con sustancias tóxicas.

¿Cómo protegerse durante una inundación según los protocolos de emergencia?

Las normas de actuación durante la emergencia, según la FEMA y los CDC, incluyen:

Evitar atravesar calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.

Mantenerse informado a través de canales oficiales y respetar todas las órdenes de evacuación.

No utilizar fuentes de energía eléctrica dentro de viviendas inundadas hasta certificar que no existe riesgo.

Proteger heridas con vendas impermeables y buscar atención médica si aparecen signos de infección.

Llevar botas y ropa impermeable para minimizar el contacto con el agua.

La OEM enfatiza que “se debe esperar la autorización oficial antes de regresar a la vivienda y revisar la estructura por posibles daños”.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Palm Beach y el Departamento de Emergencias de Maryland desplegaron rescates y emitieron alertas por riesgos sanitarios y eléctricos tras las inundaciones. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

¿Qué hacer después de una inundación para evitar accidentes y enfermedades?

Tras el descenso de las aguas, el regreso a los hogares debe realizarse de acuerdo con las siguientes recomendaciones institucionales:

Verificar la seguridad estructural antes de ingresar a la vivienda.

Confirmar que los servicios de electricidad y gas permanecen desconectados.

Retirar y desechar todos los objetos y muebles que no puedan ser desinfectados.

Usar mascarilla, guantes y gafas durante las tareas de limpieza para evitar la exposición a moho y bacterias.

Ventilar los ambientes y emplear equipos de secado para eliminar la humedad residual.

Abstenerse de consumir agua corriente hasta que las autoridades certifiquen su potabilidad.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) advierte que “el agua estancada favorece la proliferación de microorganismos responsables de enfermedades respiratorias y cutáneas”.

¿Cómo solicitar ayuda o acceder a recursos tras una inundación?

Las agencias estatales y federales han habilitado líneas directas y plataformas digitales para recibir reportes de daños, solicitar asistencia y obtener información sobre refugios temporales. Los residentes pueden consultar:

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El portal oficial de la FEMA (www.fema.gov) para información sobre ayudas y subsidios.

El sitio Ready.gov para consejos de prevención y respuesta ante emergencias.

La línea 2-1-1, disponible en la mayoría de los estados, para acceder a servicios de emergencia, refugios y orientación médica.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Palm Beach recomienda “mantener contacto frecuente con familiares y vecinos y registrar los daños con fotografías para agilizar los procesos de reclamación”.

¿Qué dicen las autoridades sobre la recuperación y próximos pasos tras el impacto de Arthur?

El proceso de recuperación tras las inundaciones implica tareas de limpieza, reparaciones y evaluación de daños a infraestructuras críticas. Las autoridades estatales y federales coordinan la distribución de recursos, la atención sanitaria y la asistencia a los damnificados. Se mantienen equipos de monitoreo sobre la situación epidemiológica y el estado de las redes de servicios públicos.

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La FEMA y los CDC continúan difundiendo alertas y actualizaciones sobre la seguridad del agua potable, la estabilidad de presas y caminos, y la reapertura de servicios esenciales. Se espera que la normalización de las zonas afectadas requiera semanas de trabajo conjunto entre agencias gubernamentales y la comunidad.