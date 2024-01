El crucero más grande del mundo se somete a últimas revisiones a pocas semanas de su primer viaje desde Miami

El Icon of the Seas de Royal Caribbean, el crucero más grande del mundo, se prepara para su viaje inaugural desde Miami, marcando un hito en la industria de cruceros. (Royal Caribbean cruises).

El “Icon of the Seas”, el crucero más grande del mundo, propiedad de Royal Caribbean, se encuentra en las etapas finales de preparación para su viaje inaugural, programado para zarpar desde Miami el 27 de enero de este año.

Con una longitud de 365.15 metros (1,198 pies) y capacidad para albergar a 5,610 pasajeros y 2,350 miembros de la tripulación, este gigante de los mares representa un hito en la industria de cruceros, según WSVN.

El barco, que recientemente llegó a Ponce, Puerto Rico, está siendo sometido a inspecciones reglamentarias antes de su primer viaje. Según Michael Bayley, presidente y CEO de la compañía, quién declaró para CNN, el “Icon of the Seas” arribó a Puerto Rico para una serie de inspecciones y preparativos finales, incluyendo la carga y descarga de equipos y la llegada de más tripulantes.

Construido en el astillero Meyer Turku en Turku, Finlandia, el crucero fue entregado oficialmente a la naviera el 27 de noviembre de 2023, tras 900 días de construcción. Este crucero ofrecerá viajes por el Caribe Oriental y Occidental durante todo el año, partiendo desde Miami. Entre los destinos incluidos en su itinerario se encuentran St. Maarten, México, St. Thomas y una isla privada, Perfect Day at CocoCay en las Bahamas, según información de CBS News.

Inspecciones reglamentarias en curso para el Icon of the Seas en Ponce, Puerto Rico, asegurando la máxima seguridad y preparación antes de su primer viaje. (Royal Caribbean cruises).

Este crucero no solo destaca por su tamaño, sino también por sus características únicas. Entre ellas se incluye el parque acuático más grande en alta mar, ocho vecindarios distintos y aproximadamente 40 opciones de bares y restaurantes. Además, cuenta con el “Hideaway”, la primera piscina infinita suspendida en el mar, y “Chill Island”, que ofrece cuatro de las siete piscinas del barco y una zona exclusiva para adultos. “Thrill Island” promete emociones fuertes con un curso de cuerdas y un simulador de olas FlowRider.

La presentación ha generado diversas reacciones desde su anuncio en octubre de 2022. De acuerdo con CNN, a pesar de algunas críticas en redes sociales, expertos en cruceros como Stewart Chiron han señalado que las imágenes del barco han provocado respuestas fuertes, pero en su mayoría positivas. La compañía ha destacado la “increíble reacción” del público, que se tradujo en la semana de mayor volumen de reservas en la historia de Royal Caribbean.

CBS News indica que el “Icon of the Seas” supera en tamaño al “Wonder of the Seas”, otro barco de la flota de Royal Caribbean, que hasta ahora ostentaba el título del crucero más grande del mundo con 362.102 metros (1,188 pies) de longitud y 18 cubiertas.

El Icon of the Seas ofrece una experiencia única con el parque acuático más grande en alta mar y múltiples zonas temáticas para entretenimiento a bordo. (Royal Caribbean)

El diseño y la construcción de la embarcación han sido un proceso meticuloso y ambicioso. El barco no solo es un logro en términos de tamaño, sino también en cuanto a sus características y servicios. La inclusión de múltiples zonas temáticas y opciones de entretenimiento a bordo está diseñada para ofrecer una gran experiencia a los pasajeros, de acuerdo con WSVN.

Entre las innovaciones se encuentra su enfoque en la sostenibilidad. El crucero está equipado con tecnologías avanzadas para reducir su impacto ambiental, incluyendo sistemas de tratamiento de aguas residuales y medidas de eficiencia energética. Estas características subrayan el compromiso de la industria de cruceros con prácticas más responsables y sostenibles.

La expectativa en torno al barco es alta, no solo entre los entusiastas de los cruceros, sino también en la industria turística en general. Su viaje inaugural desde Miami es visto como un evento significativo, marcando el comienzo de una nueva era en los viajes de crucero.

Lionel Messi, reconocido como el icono oficial del Icon of the Seas, añade su estrella al crucero más grande del mundo en una colaboración única. (Royal Caribbean cruises)

Además de sus características técnicas y dimensiones impresionantes, el navío de gran envergadura ha captado la atención del público por su asociación con figuras destacadas. Recientemente, Lionel Messi, el renombrado futbolista argentino y Atleta del Año 2023 según la revista Time, ha sido vinculado con el crucero.

Messi ha sido nombrado como el ícono oficial del barco y se espera que participe en la ceremonia de nombramiento del buque a finales de este mes. Esta colaboración subraya el alcance y la relevancia cultural del proyecto marítimo innovador, extendiéndose más allá de los límites tradicionales de la industria de cruceros.