Los robots meseros están ganando terreno ante la escasez de trabajadores en los restaurantes

Los robots servidores están respondiendo a la demanda creciente y compensan el déficit de mano de obra en hostelería. (Archivo)

El futuro de la industria alimentaria podría estar marcado por los meseros robóticos, una tendencia en crecimiento que responde a la escasez de mano de obra en restaurantes. Con ventas en aumento y decenas de miles en funcionamiento alrededor del mundo, estos robots no solo llevan los platos a las mesas y retiran la vajilla sino que también interactúan con los clientes.

“No me cabe la menor duda de que hacia aquí va el mundo” aseguró a la Associated Press Dennis Reynolds, decano del Hilton College of Global Hospitality Leadership, haciendo referencia al uso de un robot ha hecho el servicio más eficiente en el restaurante de su escuela.

En efecto, la adopción de robots en restaurantes está tomando impulso a nivel global, con compañías como Bear Robotics que planea desplegar 10,000 unidades de su robot Servi en 44 estados de Estados Unidos, mientras que Pudu Robotics, con sede en Shenzhen, China, ha desplegado más de 56,000 robots en todo el mundo.

Compañías especializadas planean el despliegue de miles de unidades de meseros robóticos para optimizar el servicio al cliente en diversos países. (Archivo)

Los propietarios de restaurantes ven en la automatización una solución a la escasez de mano de obra y un medio para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, Li Zhai, propietario del restaurante Noodle Topia en Madison Heights, Michigan, ha implementado con éxito robots BellaBot, reduciendo la necesidad de personal y ahorrando costos en salarios, al tiempo que tiene un impacto positivo en el servicio al cliente.

La integración de estos robots no solo se percibe como una innovación de eficiencia, sino también como una herramienta promocional. Los clientes tienden a compartir en sus redes sociales vídeos de robots en acción, lo que genera un interés adicional hacia los establecimientos. “Además de ahorrar mano de obra, los robots generan negocio”, aseguró a la AP Li Zhai.

La adopción masiva de robots se ve impulsada por la continua reducción de la fuerza laboral en la industria de los restaurantes, exacerbada por la pandemia. La Asociación Nacional de Restaurantes reveló que el sector empleaba a 15 millones de personas a finales del último año, 400,000 menos que antes de la pandemia. Según una encuesta reciente, el 62% de los dueños de restaurantes declaró a la asociación que no tienen suficientes empleados para satisfacer la demanda de los clientes.

La industria global de los restaurantes ve en los robots una solución eficaz para contrarrestar la falta de personal. (Archivo)

La preocupación por la sanidad desprendida de la época de la pandemia y la adopción de nuevas tecnologías, como los menús con códigos QR, también sentaron las bases para los robots meseros. “Una vez que un operador empieza a entender una tecnología y a trabajar con ella, otras tecnologías resultan menos desalentadoras y serán mucho más fácilmente aceptadas a medida que avancemos”, explicó Karthik Namasivayam, director de la Escuela de Hostelería de la Facultad de Empresariales Broad de la Universidad Estatal de Michigan.

Humanos versus máquinas

No todos los restaurantes experimentan resultados positivos con la introducción de los robots. En la implementación de meseros robots en la industria de los restaurantes se han identificado diversas desventajas. Los clientes que prefieren una experiencia más humana han mostrado resistencia a ser atendidos por máquinas.

Los empleados por su parte, encuentran limitaciones en la funcionalidad de los robots, que no son capaces de adaptarse con facilidad ante situaciones que requieran flexibilidad o toma de decisiones fuera de su programación, complicando el flujo del trabajo en lugar de facilitarlo.

Un 62% de propietarios de restaurantes dicen no contar con suficiente personal para atender a los comensales, revela la Asociación Nacional de Restaurantes. (Archivo)

Más allá del impacto inicial y la novedad que puede generar interés, se ha notado que la presencia de robots no necesariamente mejora la experiencia general del cliente. “Los humanos no van a un restaurante de servicio completo para ser atendidos por la tecnología”, aseguró a la AP Saru Jayaraman, presidenta de Un salario justo (One Fair Wage), “Van por la experiencia de que ellos mismos y las personas que les importan sean atendidos por un humano” dijo.

Por otro lado, la fiabilidad técnica de los robots también ha sido cuestionable, con reportes de averías y fallos que interrumpen la operación normal del restaurante. Además de problemas técnicos y de integración en el equipo de servicio, existe la posibilidad de que estas máquinas puedan llegar a moverse de manera ineficiente, dificultando la labor de los empleados humanos al obstruir su desplazamiento y entorpecer la dinámica del servicio.

Namasivayam de la Michigan State University, anticipa que un porcentaje de restaurantes continuará apostando por el servicio humano como un lujo, mientras que otros adoptarán cada vez más la tecnología robótica debido a la economía de costos.