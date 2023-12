Una YouTuber que se hizo famosa por sus consejos de maternidad, fue hallada culpable de maltratar sus hijos

La creadora de contenido Ruby Franke enfrenta la justicia tras admitir hechos de tortura sobre sus hijos (Archivo)

La creadora de contenido de YouTube Ruby Franke, de 41 años, se declaró culpable de cuatro cargos de abuso infantil agravado tras su captura a finales de agosto de 2023 junto a su socia en Utah. En su canal “8 Passangers”, que contaba con casi 2.5 millones de seguidores antes de ser eliminado, Franke documentaba su vida familiar y sus estrictas tácticas de disciplina parental.

En un acuerdo de declaración de culpabilidad, Ruby Franke admitió haber infligido torturas y abusos severos contra sus dos hijos menores de edad entre los meses de mayo y agosto de 2023, según se detalla en el acuerdo de declaración citado por CBS News.

Los métodos de abuso contra su hijo incluyeron obligarlo a realizar prolongados ejercicios físicos como sentadillas contra la pared y cargar cajas pesadas, trabajos al aire libre en altas temperaturas sin suministro adecuado de agua, y exposición a quemaduras solares que resultaron en ampollas. Después de un intento de fuga en julio, Franke le ató regularmente manos y pies, en ocasiones con esposas y cuerdas, causando lesiones adicionales.

Los pequeños hijos de Franke sufrieron importantes secuelas físicas y emocionales por los castigos impuestos. (Archivo)

Cuando las esposas le causaron cortes y heridas, Franke trató las lesiones con remedios homeopáticos y cubrió con cinta adhesiva, para después continuar con el uso de las ataduras. Además, la madre agredió físicamente al menor, sumergiendo su cabeza en agua y sofocándolo. Cometió abusos psicológicos, convenciéndolo de que estaba “poseído” y que solo a través de la obediencia podría evitar el castigo, reveló el mismo medio.

En cuanto a la hija de la influencer, la forzó a realizar trabajos exteriores y a correr descalza por caminos de tierra, negándole además alimentos y agua de manera reiterada. La niña sufrió lesiones físicas evidentes en los pies con síntomas de “costras, ampollas y piel desprendida”.

Al igual que su hermano, ella también fue convencida de estar “poseída por el mal” y que los castigos eran necesarios para su obediencia y arrepentimiento. Los abusos infligidos habrían causado en ella un daño emocional severo, según se detalla en el documento judicial.

La influencer y madre de familia admitió haber cometido severos abusos contra sus hijos en un acuerdo judicial (Ron Chaffin/St. George News/ AP)

Tras el arresto de Ruby Franke y Jodi Hildebrandt el 30 de agosto de 2023, cuatro de los hijos de la creadora de contenido fueron puestos bajo protección del Estado, según confirmó The New York Times. Por su parte, el abogado de Franke, Lamar J. Winward, no dio respuesta a las solicitudes de comentarios hechas por el diario neoyorquino.

El bufete Winward Law, que representa a Franke, indicó por su parte que los abusos se cometieron bajo la influencia de la consejera Jodi Hildebrandt, quien presuntamente distorsionó el sentido moral de la influencer. Según declaraciones de Franke, su ex consejera la aisló de su familia, manipulándola hasta el punto de llevar a cabo acciones perjudiciales contra sus propios hijos, según lo publicado por la cadena Telemundo.

El rol de Jodi Hildebrandt

Jodi Hildebrandt, terapeuta de Utah, fue acusada por seis cargos de abuso infantil agravado y permanece detenida. Según un acuerdo de declaración, su socia Ruby Franke se comprometió a testificar contra ella. La policía detuvo a Hildebrandt y Franke el 30 de agosto después de que el hijo de Franke escapara de la casa y solicitara ayuda a un vecino. El niño presentaba un estado de desnutrición y lesiones cubiertas con cinta adhesiva en tobillos y muñecas, tal como se desprende de la llamada al 911 difundida por el Departamento de Policía de St. George y publicada por CNBC.

Ejercicios extenuantes y exposición dañina al sol formaban parte de los abusos confirmados por la confesión de Franke. (Archivo)

Los investigadores informaron que el propio niño implicó a “Jodi” como la persona que le colocó las cuerdas y mencionó el uso de pimienta cayena y miel para tratar sus lesiones, prácticas consideradas inadecuadas para heridas abiertas según profesionales del hospital Mount Sinai.

El uso de estos remedios sugiere que Hildebrandt estaba al tanto de las heridas, lo que señalaría su conocimiento del abuso. La terapeuta acordó no atender pacientes hasta que las acusaciones sean revisadas por las autoridades de licencia estatales, y se espera su próxima audiencia para el 27 de diciembre.

Una sobrina de Hildebrandt, Jessi Hildebrandt, relató su experiencia de haber sido restringida e inmovilizada con cinta adhesiva mientras estuvo bajo el cuidado de su tía años atrás. Además, se reveló que un ex paciente describió a Hildebrandt como líder de un grupo de acoso virtual durante las sesiones de consejería matrimonial recomendadas por un obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.