FilmGate Interactive Media Festival: Miami Art Week abre con arte audiovisual y tecnología

FilmGate Interactive (FGIX), en colaboración con la Universidad de Miami, abre sus puertas a la vanguardia del arte interactivo.

El FilmGate Interactive Media Festival (FGIX), en colaboración con la Universidad de Miami, celebra su décimo aniversario en el arranque de la Semana del Arte en la ciudad, hasta el 3 de diciembre, poco antes de la inauguración de Art Basel Miami Beach. Con una propuesta que incluye 35 proyectos interactivos de ámbito internacional (Argentina, Brasil, Taiwán, Alemania, Francia, Canadá) y 10 proyectos procedentes de la institución anfitriona, el festival ofrecerá charlas, talleres, instalaciones experienciales, música y cerrará con un crucero al atardecer en la bahía de Biscayne.

El tema central sobre el que gira la feria es REGENERATE X. Un llamado a la reinvención a través del arte y la tecnología frente a los retos actuales, como las consecuencias de la pandemia del covid-19 y la crisis ecológica. Sobre esto, la directora ejecutiva y co-fundadora de FilmGate, Diliana Alexander, expresó que “el festival 2023 busca no sólo reflejar las capacidades de recuperación del mundo, sino también postular el arte y la tecnología como agentes vitales de esta renovación”. FGIX 2023 ilumina “las capacidades regenerativas de nuestro entorno y sociedad para ahondar en narrativas que exploren la posibilidad de un futuro más brillante e inclusivo”, agregó. “Además, con la evolución de la inteligencia artificial generativa, recordamos que la regeneración no siempre es un retorno a un estado anterior: la regeneración puede redefinir radicalmente”.

La programación del evento se desarrollará tanto en espacios físicos de Miami y Coral Gables como en formato virtual, facilitando el acceso a una diversidad de experiencias interactivas, 15 paneles y keynotes, 4 experiencias en domos, un mercado de financiación, así como un laboratorio dedicado especialmente a creadores de Miami y del Caribe francés. Además, se contará con la presencia de grandes nombres de la industria tecnológica como Snap, Apple, Microsoft y Magic Leap, entre otros.

Tecnologías de realidad mixta llevan al público de Miami a explorar nuevas dimensiones artísticas y digitales en FGIX.

La planificación tiene como objetivo generar y presentar oportunidades para que los visitantes se sumerjan en el cruce entre el arte y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el festival exhibirá programación de realidad mixta (MR) utilizando dispositivos con auriculares, junto con instalaciones interactivas y otras experiencias. Según explicó Alexander “transportarán al público a un ámbito digital completamente nuevo o a una realidad aumentada por capas casi mágicas”. Los espectadores, ahora también protagonistas, se adentrarán “en un universo inicialmente imaginado por autores de ciencia ficción, y profundizado por entidades que van desde Apple y Microsoft”, añadió la directora ejecutiva de FGIX. “Y estamos trayendo esta experiencia a Miami para que todos la vivan de primera mano”.

En esta edición, el FilmGate XR/VR Festival incluirá instalaciones de arte inmersivas y una variedad de experiencias como Mind the Brain!, una aventura de realidad virtual neurorreactiva creada por Fred Kelemen, cineasta de Alemania. La aventura profundiza en las complejidades del cerebro humano, explorando las líneas borrosas entre la realidad y la ficción después de una vivencia personal con un derrame cerebral. La obra alienta al público a reflexionar sobre las raíces del libre albedrío y la intersección de la ciencia y la poesía en el campo de la neurociencia.

La directora ejecutiva de FGIX, Diliana Alexander, destacó la capacidad del arte para configurar un futuro más inclusivo y sostenible.

Otra actividad inmersiva que promete causar revuelo es Body of Mine, una experiencia transformadora de realidad virtual de cuerpo completo que sumerge a los usuarios en el paisaje emocional de la disforia de género a través de los ojos de personas transgénero. La creación de Cameron Kostopoulos ofrece una exploración conmovedora de la identidad trans, el género y el cuerpo humano fusionando tecnologías de seguimiento avanzadas con entrevistas personales.

También destaca Flow, obra dirigida por Adriaan Lokman, que permite a los participantes inferir la vida de una mujer representada a través de la sutil danza de las corrientes de aire, revelando un mundo creado por olores, calor y vientos. Por medio de un viaje poético de los sentidos la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja.

Aventuras neurorreactivas y experiencias de realidad virtual como "Mind the Brain!" desafían nuestra percepción del cerebro humano en FGIX.

Notas de voz para el futuro (Voice Memos for the Future), de Fereshteh Toosi, propone una manera innovadora de conectar con la naturaleza y refleja la preocupación de los jóvenes del condado de Miami-Dade por el cambio climático y el desarrollo inmobiliario. Se trata de un proyecto de arte documental con un compromiso social y al que se puede acceder de forma gratuita en dispositivos móviles. Seis muchachas dejaron notas de voz como una cápsula de tiempo dirigida a los residentes de Miami de hoy y de mañana en diversos lugares del sur de Florida como el Parque Nacional Biscayne, Crandon Park, Hollywood Beach y Morningside Park. Las grabaciones de audio solo se pueden acceder cuando uno visita los lugares exactos desde donde se habla.

Socios como la Fundación Nacional de las Artes, la Oficina de Asuntos Culturales de Miami Dade, y el Museo de Ciencias Phillip y Patricia Frost respaldan el Festival de Cine Interactivo FilmGate XR/VR, para asegurar una plataforma global de intercambio creativo y la presentación de nuevas narrativas interactivas e inmersivas. El evento promete no solo ser un escaparate de talento, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el rol regenerador del arte en la sociedad.

Tecnología y emoción en Body of Mine, Cameron Kostopoulos, una experiencia de realidad virtual que sumerge a los usuarios en la perspectiva de personas transgénero en FGIX.

Filmgate Interactive Media Festival

Dónde: Lakeside Village, University of Miami, 1280 Stanford Dr, Coral Gables, FL 33146

Cuándo: hasta el 3 de diciembre de 10am a 6pm

Cuánto: público general gratis; entradas VIP USD 220 para público general y USD 85 para estudiantes

Bill Cosford Cinema

Quiet Room, de Eric Gordon; In Search of Time, de Pierre Zandrowicz y Matt Tierney; I Would Like to Be Midnight, de Amelia Winger-Bearskin

Dónde: Bill Cosford Cinema, University of Miami, 5030 Brunson Dr, Coral Gables, FL 33146

Cuándo: 1 de diciembre de 7pm a 9pm

Cuánto: público general gratis

"Quiet Room", de Eric Gordon, aborda esa habitación desangelada de los hospitales, con una caja de pañuelos por toda decoración, donde los médicos dan las malas noticias.

Taiwan Spotlight Cocktail Party

Dónde: Mamey On 3rd, Thesis Hotel, University of Miami, 1350 S Dixie Hwy, Coral Gables, FL 33146

Cuándo: 2 de diciembre de 8pm a 10pm

Cuánto: evento VIP con reservación previa

Aventura teatral en bicicleta con realidad aumentada

Dónde: 223 E Flagler street, frente al edificio Flagler

Cuándo: 3 de diciembre a las 12pm

Cuánto: evento VIP

Crucero al Atardecer y Ceremonia de Premios

Dónde: Eden Roc Marina, 2022 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140; dirección para estacionar: 4621 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Cuándo: 3 de diciembre de 6 a 9 pm

Cuánto: evento VIP; público general USD 100