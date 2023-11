Elon Musk lanzó insultos contra Mark Zuckerberg tras adquirir Twitter

Elon Musk y Mark Zuckerberg tienen una rivalidad de larga data y una reciente publicación señaló que el dueño de X se refirió hacia su oponente con frases groseras (EFE - Reuters)

Elon Musk celebró la compra de Twitter con expresiones vulgares dirigidas a Mark Zuckerberg, según reveló un nuevo libro de Ben Mezrich. El autor, conocido por su libro La red social, detalló el proceso de adquisición y los desafíos que siguieron para el multimillonario dueño de Tesla.

El libro, titulado Breaking Twitter: Elon Musk and the Most Controversial Corporate Takeover in History, señaló que Musk exclamó repetidamente un insulto hacia Zuckerberg al firmar el acuerdo de compra de Twitter por USD 44 mil millones.

“Hay una escena en la que Musk firma los papeles para hacerse cargo de Twitter”, dijo Mezrich durante una entrevista en el podcast On With Kara Swisher. “Lo primero que gritó fue: ‘¡Que se joda Zuck! ¡Que se joda Zuck!’, algo que no he visto reportado en ningún otro lugar”, agregó el autor.

Según Mezrich, Musk ve a Zuckerberg como un rival y es una “persona de control mucho más dictatorial que Mark”, además, el escritor destacó el costo emocional que la adquisición de Twitter tuvo para el magnate dueño de SpaceX.

Business Insider resaltó que en el libro sobresalen varios incidentes que desencadenaron una “espiral” emocional para Musk, incluyendo abucheos en el show de comedia de Dave Chappelle y un incidente con un automóvil que transportaba a su hijo. Mezrich desveló también que los empleados de Twitter estuvieron a punto de llamar a la policía para hacer un control de bienestar cuando el multimillonario se encerró en su oficina, pues temían que pudiera hacerse daño.

Apenas hace un año, Musk y Zuckerberg han sostenido una rivalidad pública en varias ocasiones. La antipatía entre ambos ha alcanzado tal punto que podrían haber acordado una pelea de artes marciales mixtas, pospuesta ahora por una lesión sufrida por Zuckerberg mientras se entrenaba.

La rivalidad entre ambos magnates tecnológicos no tiene fin y podría darse eventualmente una pelea entre ambos (AP Foto/Manu Fernandez, Stephan Savoia)

Ambos magnates de las redes sociales han tenido varios roces: uno de los más significativos ocurrió en 2016, cuando un satélite AMOS-6 que Facebook había pedido fue destruido por una explosión del cohete Falcon 9 de SpaceX, apuntó Futurism.

El libro Breaking Twitter de Ben Mezrich, publicado esta semana, tiene como objetivo ofrecer una visión íntima sobre el proceso de adquisición de Twitter por parte de Musk, las reacciones que siguieron, y el costo emocional y el impacto en su salud y reputación.