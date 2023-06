La influencer transgénero Dylan Mulvaney dijo que Bud Light no la defendió cuando sufrió “bullying y transfobia” tras su publicidad de la cerveza

Esta promoción de Bud Light en Instagram, en la cuenta de la influencer Dylan Mulvaney, inició la controversia.

La cerveza Bud Light, una favorita en los hogares de Estados Unidos, atraviesa un momento turbulento. No solo ha sido desbancada por Modelo como la marca más vendida, sino que está en el centro de un escándalo mediático. La protagonista: la celebridad de las redes Dylan Mulvaney.

Esta influencer transgénero, que a los 26 años tiene 1,8 millones de seguidores, hizo fuertes declaraciones sobre una campaña de marketing que resultó controversial. Anheuser-Busch, la compañía que produce —entre muchas otras cervezas populares— Bud Light, perdió USD 20 millones de capitalización bursátil desde el inicio de la campaña publicitaria llamada March Madness.

Mulvaney no se anduvo con rodeos en su crítica: “Esperé que la marca se pusiera en contacto conmigo, pero nunca lo hicieron”, se lamentó ante sus seguidores. Los ataques que sufrió la llevaron a decir: “He tenido miedo de salir de casa”. Debería haber hablado antes, evaluó, pero confió en que las cosas mejorarían. No fue así. “Me han ridiculizado en público. Me han seguido y he sentido una soledad que no le desearía a nadie”, agregó.

Dylan Mulvaney, una influyente transgénero, reveló que se sintió abandonada por Bud Light luego de enfrentar "acoso y transfobia más allá de lo imaginable" tras su publicidad para la popular cerveza.

La influencer consideró aún peor que la marca que la contrató a ella, para dar un mensaje de inclusión, luego no la haya defendido. “Que una empresa contrate a una persona trans y luego no la apoye públicamente es peor que no contratarla en absoluto”, señaló.

El silencio inicial de Bud Light se rompió finalmente después de que Mulvaney hiciera públicas sus críticas. ¿La respuesta de la empresa cervecera? Una declaración reafirmando su compromiso con los programas y asociaciones con la comunidad LGBT+.

El consejero delegado de Anheuser-Busch, Brendan Whitworth, aseguró que los mayoristas y distribuidores de cerveza afectados por una caída de las ventas derivada del boicot recibirán ayuda financiera. Este descenso, en los dos últimos meses, se vio precipitado por el ataque de algunas figuras, como el cantante Kid Rock, que hicieron públicas manifestaciones anti trans al ver la campaña con Mulvaney.

Whitworth agregó: “Lo que más me pesa es el impacto que esto ha causado a los empleados. El orgullo y el compromiso que han demostrado trabajando para una institución estadounidense de más de 165 años es lo que nos impulsa a seguir adelante.”

Dylan Mulvaney en la 76ª edición de los Premios Tony en Nueva York, Estados Unidos, el 11 de junio de 2023. REUTERS/Amr Alfiky

La declaración de Anheuser-Busch, el gigante cervecero con sede en Bélgica, dio prioridad a la seguridad y la privacidad de sus empleados y sus socios comerciales en la cadena que lleva al consumidor final. No obstante, la empresa subrayó que hará “cerveza para todos”: reafirmando su antiguo compromiso con diversas comunidades, incluida la LGBT+, mantendrá su dedicación a programas y asociaciones que ha cultivados durante décadas: “Seguimos decididos a apoyar estas iniciativas.”

Anheuser-Busch no está sola: otras compañías importantes, como Target y Starbucks, se han visto envueltas en polémicas similares en sus intentos de conectar con la comunidad LGBT+, especialmente durante las celebraciones del Orgullo de junio. Algunas han resultado contraproducentes, pero también han suscitado críticas cuando se intentó dar marcha atrás con ellas.

Este choque de opiniones se produce en el contexto de un intenso debate sobre los derechos de las minorías, entre ellas las personas trans. Una oleada de leyes que limitan o eliminan la atención médica para la reafirmación de su género de adolescentes se ha extendido por al menos 17 estados desde principios de este año.

Quién es Dylan Mulvaney

Esta actriz, comediante y personalidad de TikTok es conocida por haber documentado su transición de género en un vídeo diario. Con más de 10 millones de seguidores, Mulvaney ha utilizado su plataforma para abordar los derechos transgénero y su experiencia personal con la transición. En 2022, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para discutir la legislación restrictiva y otras iniciativas que en algunos puntos del país parecen campañas de acoso por parte de activistas.

¿Cuál es la naturaleza de la reacción contra la campaña publicitaria de Bud Light?

Bud Light se enfrentó a una tormenta de críticas por su última campaña publicitaria, lo que provocó que la empresa se distanciara de ella. Esto solo provocó una nueva reacción de la comunidad LGBTQ+. Las ventas de la cerveza cayeron en picada y, en mayo, Bud Light perdió su título de cerveza más vendida en Estados Unidos a favor de Modelo Especial, de Constellation Brands. La reacción se debió al apoyo de la estrella trans de TikTok, Dylan Mulvaney, quien promovía la inclusividad de la cerveza. Sin embargo, el mercado estadounidense dividido demuestra que el propósito no equivale a beneficio. La reacción también incluyó el acoso a uno de los ejecutivos, que ya no forma parte de la compañía.

