La “regla de Noé” de Warren Buffett: uno de sus secretos menos conocidos para mantener el éxito

El presidente y CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett. (AP Foto/Nati Harnik, File)

El legendario investionista estadounidense, Warren Buffett, quien además es uno de los hombres de negocios más exitosos de los últimos tiempos, tiene gran fama mundial por sus audaces estrategias de inversión y sus tips para evitar los fracasos en los negocios.

Hay muchos principios valiosos de Buffett que son conocidos y aplicados por muchos emprendedores, pero hay uno que tiene un mensaje muy poderoso para la prevención de riesgos, aunque al mismo tiempo no es muy conocido: se trata de la “Regla de Noé”.

Esta norma, que está basada en la figura bíblica de Noé y su arca, proporciona una lección muy poderosa e importante, tanto en las inversiones como en el liderazgo.

La regla de Noé

Este principio, que en aparencia parece simple, tiene una enseñanza muy profunda, ya que permite “predecir lluvia” a quien la aplica de manera precisa. De hecho, la frase “predecir la lluvia no cuenta, construir un arca sí”, es una de las citas menos conocidas de Buffett, la cual se puede encontrar en el informe anual de accionistas de Berkshire Hathaway de 2001.

Buffett que quería explicar con esta frase un error significativo que estaba latente ese año y que se materializó con los dramáticos eventos del 11 de septiembre.

El inversionista había previsto numerosos sucesos en el mercado antes de ese fatídico día. Sin embargo, no logró llevar sus pensamientos a la acción, violando así, su propia Regla de Noé (donde la lluvia llegó como se esperaba, pero se había olvidado de construir un arca), de acuerdo a lo publicado por el medio Inc.

Esta regla se basa en la importancia de estar preparado para las inevitables recesiones comerciales y del mercado. Busca que las personas se anticipen a las crisis y por lo tanto, los invita a centrarse en construir un “arca” sólida, tanto para los inversores como los ejecutivos para que puedan posicionarse y capitalizar las oportunidades.

Pensamiento a largo plazo

Buffett, en sus diversas publicaciones, ha insistido constantemente en la importancia de invertir con miras en el éxito que se va mucho más allá de las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

En el libro de Dorie Clark “The Long Game: How to Be a Long-Term Thinker in a Short-Term World” (El juego largo: cómo ser un pensador a largo plazo en un mundo a corto plazo), el autor explica la importancia de cultivar una mentalidad estratégica y tomar decisiones con una perspectiva a largo plazo en el mundo acelerado de hoy.

Para Clark, el éxito y la realización se derivan de apostar a largo plazo, centrándose en el crecimiento sostenible y los logros significativos en lugar de las ganancias a corto plazo.

Para esto, el autor sugiere que es necesario desarrollar la paciencia, la resiliencia y una visión clara de los objetivos.

Esto no quiere decir que no habrá reveses y fracasos en el camino, es acá cuando la Regla de Noé cobra relevancia para tratar de mantener una mentalidad correcta. Construir un “arca” fuerte y estable para evitar o resistir un diluvio económico.

La Regla de Noé resalta la importancia de tener una mentalmente preparado para lo peor. En lugar de dejarse llevar por el miedo y el pánico durante tiempos turbulentos, Buffett lo que busca con esta estrategia es que los líderes y empresarios, aprendan a mantener la calma, concentrarse en los logros a largo plazo de sus proyectos.

