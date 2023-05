Memorial Day en Miami: disfruta del arte, la cultura y la gastronomía en este fin de semana festivo

Descubre la historia y la ciencia en el Museo de la Ciencia, Phillip and Patricia Frost. (Frost Science)

El último lunes de mayo, Miami se llena de vida y color para celebrar el Memorial Day, un fin de semana largo que rinde homenaje a los caídos en el ejército estadounidense. Pero además de ser una fecha conmemorativa, se ha convertido en un momento perfecto para disfrutar con la familia y los amigos, sumergiéndose en la vibrante escena cultural y gastronómica de la ciudad.

(Frost Science)

En este fin de semana festivo, además de la gastronomía, no hay mejor manera de celebrar que sumergiéndose en el mundo del arte y la cultura. Si tienes interés por las culturas antiguas, la ciencia y la historia, el Museo de la Ciencia Phillip and Patricia Frost tiene algo especial para ti. El sábado 27 de mayo, se lanzará una colección itinerante de restos momificados y artefactos de todo el mundo.

(Frost Science)

Prepárate para un viaje de 4,500 años atrás mientras exploras las historias y orígenes de estas momias, con estaciones multimedia de última generación que te sumergirán en la experiencia.

Wynwood Walls es un distrito de arte en el barrio de Wynwood, en Miami, Florida. Iniciado en 2009, es un espacio al aire libre dedicado al arte del graffiti y el muralismo. (Wynwood Walls)

Si prefieres el arte urbano, los Wynwood Walls son el lugar perfecto. Con más de 50 murales creados por respetados artistas callejeros de Asia, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, este lugar es un verdadero paraíso para los amantes del arte urbano. Con la presentación de un documento de identidad válido, los residentes de Miami-Dade pueden entrar por sólo USD 8 por persona.

Superblue Miami: sumérgete en un fascinante viaje a través del arte inmersivo, donde la realidad se redefine. (Superblue Miami)

Otra opción para aquellos que buscan una experiencia artística inmersiva es Superblue Miami. Este centro de arte, ubicado en Allapattah, te transportará a nuevos mundos a través de instalaciones dinámicas creadas por algunos de los artistas experienciales más importantes del mundo. Con entradas entre semana para residentes en Florida a solo USD 29, es una experiencia que no puedes dejar pasar.

Para quienes buscan pura diversión, el Paradox Museum Miami tiene más de 70 asombrosas exposiciones basadas en la paradoja que seguramente te sorprenderán. En honor a nuestros veteranos y a los que están sirviendo actualmente, el museo ofrecerá una entrada de USD 18 para militares, ciudadanos y personal de primeros auxilios.

(Paradox Museum Miami)

Anclado en el corazón de la prestigiosa zona de South of Fifth, Call Me Gaby fusiona encanto casual, elegancia y auténtica cocina mediterránea. Bajo la magistral batuta del chef Carmine Marinelli, cada plato es un viaje de sabores, con ingredientes importados directamente del Mediterráneo. Ya sea para una cena romántica al aire libre, una celebración familiar o un aperitivo en el jardín, Call Me Gaby ofrece una experiencia inolvidable.

Call Me Gaby: el rincón de Miami donde la elegancia casual se une con la auténtica cocina mediterránea del Chef Carmine Marinelli.

Pero si tu paladar se inclina hacia un brunch evocador, Miami tiene aún más para ofrecer. Imagínate disfrutando del ambiente artístico de Wynwood, en el corazón del cual se encuentra el restaurante Mayami, un lugar donde la música en vivo acompaña un menú lleno de delicias exquisitas. Si buscas una alternativa, el Bar y Restaurante American Social “AmSo” es una opción igualmente atractiva donde los clásicos americanos reciben un toque moderno.

Delicias culinarias que despiertan los sentidos en el corazón artístico de Wynwood. (Mayami)

Si eres amante de las carnes asadas, Baires Grill es un templo culinario que no puedes perderte. Imagina saborear un generoso filete de falda que se deshace en tu boca, con sabores ahumados y jugosos. Cada plato, desde sus sorprendentes ensaladas hasta el cremoso puré de papas, celebra la autenticidad y el sabor incomparables. ¿Listo para embarcarte en un viaje gastronómico que evoca la pasión de Argentina?

Baires: el templo de las carnes asadas en Miami, donde cada bocado celebra la autenticidad y el sabor de la cocina argentina.

Aprovechar el fin de semana largo del Memorial Day implica sumergirse en una perfecta combinación de historia, cultura, gastronomía y diversión. Es la oportunidad ideal para disfrutar de todo lo que esta vibrante ciudad tiene para ofrecer. Así que, ¡sal y explora! Haz de este Memorial Day un fin de semana lleno de entretenimiento y diversión.

