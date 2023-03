Kamala Harris aseguró que el medioambiente es un tema de “seguridad nacional” en Estados Unidos

La vicepresidente Kamala Harris fue la invitada de honer de la conferencia climática de Aspen Institute en Miami REUTERS/Octavio Jones/File Photo

La vicepresidenta Kamala Harris visitó el sur de la Florida este miércoles para participar de la importante convención medioambientalista realizada en Miami, Aspen Ideas: Climante Conference.

La conferencia dura cuatro días y ha tenido oradores muy destacados que van desde los políticos locales como el alcalde de Miami, Francis Suarez, hasta el científico inglés, Bill Nye, pasando por el ex presidente colombiano, Iván Duque. Pero sin lugar a dudas el plato fuerte fue la visita de la vicepresidente Harris, quien participó de una charla informal en el escenario principal de la conferencia con la conocida artista cubano-americana, Gloria Estefan.

Durante aproximadamente media hora, comenzando apenas pasadas las 6 de la tarde hora local, la charla entre Harris y Estefan se centró en el modo en el que desde el gobierno federal están abordando el tema del cambio climático. Harris intentó dar respuestas concretas.

“Estoy muy emocionada acerca de la labor con los vehículos eléctricos, y particularmente con los autobuses escolares eléctricos”, fue una de las primeras respuestas de la vicepresidenta, en alusión a los programas de incentivo del gobierno federal para quienes comprar vehículos que emiten gases contaminantes, como la disminución de impuestos o la eliminación del cobro de peajes.

La estrella cubano-americana, Gloria Estefan, moderó la charla con Kamala Harris en el sur de la Florida EFE/Alejandro Bolívar

La charla prosiguió con el relato de la vicepresidenta acerca del grave problema de muchas comunidades en el país que no tienen acceso a agua limpia, en su mayoría por la utilización de caños viejos hechos con materiales contaminantes.

“He hablado con tanta gente que me ha dicho ‘No seremos científicos ni doctores pero nadie me puede decir a mi que mi hijo no está enfermo por culpa del agua que consumimos’. Y por más que esto pasa en propiedades privadas, es un tema de salud pública. En una democracia, todos estamos de acuerdo con que el gobierno debe interferir cuando hay un tema de salud pública. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos interviniendo cambiando esos caños viejos que están contaminando el agua”, agregaba Harris en medio de aplausos de una audiencia que colmaba la sala principal del centro de convenciones de Miami Dade.

Estefan le consultó a la vicepresidente sobre los Everglades, la enorme reserva de humedales que constituye el mayor parque natural del sur de la Florida, donde de manera natural se purifica el agua de océano, convirtiéndose en fuente de agua para 8 millones de personas en el sur de la Florida. Tanto Harris como Estefan ahondaron acerca del millón de dólares que envió el gobierno federal para la preservación de los Everglades, y ninguna de las dos hizo referencia a los 3,5 mil millones de dólares que el estado de la Florida otorgará en los próximos cuatro años para la preservación de esta fuente de vida en la península.

La vicepresidente destacó que los problemas climáticos deben ser entendidos como temas de seguridad nacional REUTERS/Megan Varner/File Photo

Harris aclaró en varias oportunidades que ella no es experta en temas científicos, pero que entiende que todos -desde la labor que llevemos a cabo- podemos hacer algo para ayudar. Como política, destacó que ayudó a desarrollar programas de incentivos para que las personas tengan automóviles o electrodomésticos de bajo consumo energético.

“Estamos incentivando a la gente a que compre automóviles eléctricos, otorgándoles un subsidio de 7 mil dólares si lo hacen. Lo mismo con aquellos que quieren cambiar sus aires acondicionados por productos más nuevos que consumen menos energía. Creo que todos queremos colaborar. Pero lamentablemente no todos tienen los fondos para hacerlo. Por eso parte de mi colaboración está en pensar cómo hacemos para que este movimiento verde sea accesible también para las familias de bajos recursos”, decía Harris.

Hacia el final de la charla, la vicepresidenta explicó por qué el tema climático es fundamental para el gobierno federal.

“Hay que entender al clima como un tema de seguridad nacional. Es un hecho que los humanos necesitamos alimentos. Si no se puede conseguir alimentos en el lugar en el que vivimos, entonces vamos a otro lado. Es muy probable que esas comunidades terminen mudándose a lugares en los que se habla otro idioma, o se le reza a un Dios diferente. Allí es donde comienzan los conflictos”, simplificaba su teoría quien además de vicepresidente fue senadora federal y fiscal general en San Francisco.

La conferencia Aspen durará hasta el jueves. No es casualidad que este encuentro mundial para pensar ideas sobre cómo afrontar la emergencia climática se lleve a cabo en la ciudad de Miami Beach, que muchos consideran como el punto cero del cambio climático por la posibilidad de inundaciones constantes si sube el nivel del mar. Miami Beach, como la mayor parte de las municipalidades en el sur de la Florida, lleva décadas implementando medidas para combatir los daños del cambio climático.

Seguir leyendo: