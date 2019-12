Jugadores de Fortnite empezaron a notar afiches en algunas partes del mapa que anticipaban un evento especial dedicado a Star Wars y los compartieron en redes sociales, con información sobre lo que se viene. El próximo 14 de diciembre, en el sector del mapa conocido como Risky Reels, se proyectará una escena de la nueva película Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker) a las 16 hs. de Argentina. Las puertas para presenciar el evento se abrirán media hora antes y el director de la cinta, J.J. Abrams, estará presente de alguna manera que no se confirmó aún.