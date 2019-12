The Extinction Key estará escrita por Gregory Keyes, un reconocido autor de best-sellers que ha hecho diversas obras de fantasía, pero que también produjo todo tipo de novelas que conectan a películas y videojuegos , como Lord of Souls, basado en la franquicia Elder Scrolls, War for the Planet of the Apes: Revelations o la adaptación a novela de la última película de Godzilla.