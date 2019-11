Se confirmó que el título funcionará a 60 fps con resolución 4K y se negó el soporte Ray Tracing. El rumor sobre el uso de RT surgió a partir de unas fotos que incluían el logo de Nvidia RTX. La desarrolladora se encargó de negar esto, informando que se trató solamente de una campaña de marketing para promocionar las placas. Ray Tracing es una tecnología compuesta por algoritmos complejos que permiten interpretar por dónde se filtra mejor la luz y cómo mostrar mejor los reflejos y refracciones en tiempo real. Battlefield V, Cyberpunk 2077 y Call of Duty: Modern Warfare, son algunos de los títulos que utilizan esta tecnología que permite un alto vuelo visual. Pese a la falta de RTX, Nvidia decidió lanzar nuevos drivers Game Ready para sus placas GeForce GTX y GeForce RTX, para que rindan de manera eficaz con sandbox que tantos elogios se llevó en su versión para consolas. Estos controladores dan soporte especial a RDR 2 y se pueden descargar a través de GeForce Experience o desde la página oficial de Nvidia. Need For Spead Heat y Bordelands 3 son otros de los títulos beneficiados con estos drivers.