Una vez que se lance Halo Reach, tanto para PC como para Xbox One de The Master Chief Collection, se instaurará este un nuevo sistema de progresión similar a los pases de temporada. Max Szlagor, director de diseño de Microsoft, deslizó algunos detalles sobre el funcionamiento de las temporadas. Por ejemplo, el tiempo promedio para desbloquear todos los elementos de la primera temporada rondará entre las 75 a 100 horas de juego. Por su parte, la división del juego será en 100 niveles desbloqueables y obtener XP variará según la plataforma, ya que en PC solo sera posible hacerlo mediante el modo multijugador (incluido el modo PVE Firefight)y en Xbox One desde cualquiera de los juegos de La Colección del Jefe Maestro.